Aprobada sin votos en contra la reducción del 2% del IBI para los ciudadanos de Granada

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada ha aprobado este viernes la modificación de ordenanzas fiscales del ejercicio 2023 con los votos a favor del equipo de Gobierno de Consistorio y del Grupo Municipal de Unidas Podemos, y las abstenciones los grupos municipales de PP, Vox y los concejales no adscritos Sebastián Pérez y Lucía Garrido.

De esta manera, se produce una bajada del Impuesto de Bienes e Inmuebles (IBI) en un 2%, así como de la excepción del 100% del la licencia de actividad para nuevos negocios de autónomos y emprendedores, y la bajada de la tasa de obra a aquellas empresas que certifiquen que utilizan materiales reciclados.

El principal punto de debate en el pleno extraordinario que se ha celebrado este viernes ha sido, sin embargo, la eliminación de la bonificación de las tasas de terrazas y la gestión de residuos a la hostelería, también incluida en la modificación de la ordenanza fiscal. Tanto Vox como PP, que no se han negado a la bajada del IBI, han afeado al equipo de Gobierno que se elimine esta medida excepcional cuando la situación que viven estos negocios, en el contexto de subida de precios por la inflación, no beneficia a los hosteleros.

El portavoz del Grupo Municipal Popular, Luís González, ha asegurado que su formación apoya la mejora que libera de cargas de impuestos a los granadinos, "por poco que pueda ser y por discutibles que puedan ser", pero ha asegurado no entender como una ciudad cuya estructura económica y productiva se centra en la hostelería "no es prudente a la hora de tomar decisiones a las que afecten a personas que experimentan esta crisis".

"No vemos la necesidad de eliminar las bonificaciones a la hostelería. Estas no pueden ser permanentes, pero con la que esta cayendo, ¿creen que es el momento?. Nosotros no lo creemos. Proponemos que se periodifique esa vuelta a la normalidad, con acuerdos con los empresarios, los protagonistas de lo que ellos no han generado. Fraccionémoslo en un tiempo razonable. Seria un buen acuerdo para todos. Nuestro compromiso debe ser el de paliar a los ciudadanos", ha remarcado, a la vez que ha anunciado que, en las alegaciones a esta modificación volverán a plantear esta tarificación.

Por su parte, la portavoz del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento, Beatriz Sánchez, ha asegurado que la bajada del IBI "tendría nuestro voto a favor si no se retirara la bonificación del 25 y 20% de las tasas de terrazas y eliminación de basuras para los hosteleros. De la crisis no se sale presionando a los trabajadores", y ha añadido que la medida es la bajada del IBI es "raquítica y electoralista".

"¿Por qué no les cuenta a los granadinos que una vivienda que paga en torno a 500 euros de IBI tendrá una reducción de 10 euros? Esto es la búsqueda de un titular. Esto sirve a los granadinos para ayudarles ante la crisis. Esto es propaganda electoralista. La receta para salir de la crisis es eliminar chiringuitos, duplicidades... Pero aún así nos alegra de que empiece a poner en marcha la bajada de impuestos", ha señalado.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Jacobo Calvo, se ha felicitado por la bajada del IBI, ha recordado las medidas económicas que el equipo de Gobierno ha realizado para paliar la crisis de la subida de precios y que benefician a los comercios, y ha señalado que la bajada del impuesto de bienes e inmuebles redunda en todos los granadinos sin excepción.

"Venimos de un plan de ajuste, y a día de hoy fíjense como están los indicadores del periodo medio de pago a proveedores, como realizamos la aprobación de presupuesto en un contexto de crisis, como puede ser que salgamos del plan de ajuste en 2023... Asi esta la situación. Estas ordenanzas fiscales son muy beneficiosas porque ayudan a toda la ciudadanía, y complementan a unos presupuestos expansivos", ha asegurado.

Por último, el concejal del Grupo Municipal Unidas Podemos e Independientes, Paco Puentedura, ha remarcado que esta rebaja del IBI y modificación fiscal es fruto de los acuerdos llevados a cabo entre PSOE y UP, y espera que haya más medidas que beneficien a los más vulnerables.

"Comparto las criticas sobre como se hacen publicas diferentes decisiones, pero no vamos a ahondar en eso. Lo que importa es lo que beneficia a los ciudadanos. Esta modificación es gracias a los acuerdos a los que hemos llegado con el equipo de Gobierno. Se ha corregido en parte la deuda del Consistorio, lo que supone que se deje de cobrar esa parte del IBI que será un ahorro de mas de un millón de euros en impuestos para los granadinos. Esta medida no puede ser cosmética y hay que avanzar más".

Licitación de la cesión del Nuevo Los Cármenes

Además de las ordenanzas fiscales, el Pleno ha aprobado, con los votos a favor de PSOE, PP, Vox y los concejales no adscritos Sebastián Pérez y Lucía Garrido, el acuerdo con la empresa municipal Gegsa para que esta saque a licitación publica la concesión privada del Estadio Nuevo Los Cármenes. Unidas Podemos se ha abstenido.

De esta manera, cualquier entidad podrá solicitar la cesión del estadio municipal por un periodo de 30 años, comprometiéndose a realizar inversiones de mejora y pagando un canon al Ayuntamiento por su uso y disfrute. Una vez salga a licitación pública, será el Granada CF quien deba concurrir a este concurso para quedarse con la cesión durante 30 años.

El concejal Eduardo Castillo ha celebrado este "acuerdo historico" con el que, según ha asegurado, se mejorara y se modernizara el estadio cada año. "Quien se quede con la concesión deberá pagar 200.000 euros anuales y realizar una inversión de casi 400.000 cada año".

"El estadio se cedía mediante un convenio anual y no proporcionaba beneficio. Ya se acordó hace seis años que quien se hacia cargo del estadio se hiciese cargo de los costes, ahorrando seis millones en seis años al Ayuntamiento. El estadio se cedía mediante un convenio anual y no proporcionaba beneficio", ha recordado.

El PP también se ha mostrado satisfecho después de que sus peticiones para este pliego de concesión fueran atendidas, y el concejal Francisco Fuentes ha asegurado que este es "un proyecto que supera los intereses partidistas y da utilidad a un bien municipal. Esto trasciende a la corporación y al barrio, y nos permite generar riqueza en estas instalaciones".

Por su parte, Unidas Podemos ha remarcado que los principales conflictos para no apoyar esta cesión es el tiempo de la misma y como la cesión no segrega por partes toda la zona, incluyendo también la esquina entre la calle Torre de Comares y la calle Pintor Manuel Maldonado.

"Hay que afinar mas. 30 años es mucho, pueden pasar muchas cosas en la ciudad de Granada. Eso obliga a un canon que pueden ser perjudiciales tanto para el Ayuntamiento como para el club. Y comprometerle durante 30 años, puede suponer una obligación que fastidie la gestión del club. Si el periodo fuese por 10 años con prorrogas, lo entenderíamos, pero además se obligan a unas inversiones que no están definidas en lo concreto", ha señalado Puentedura.

El alcalde, satisfecho

Posteriormente, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha asegurado a los medios de comunicación que la aprobación de la ordenanza fiscal sin votos en contra es derivada de la estabilidad política en el edificio de la Plaza del Carmen, "una situación que nos permite acordar a la izquierda y a la derecha, y hoy se ha demostrado. Esto es una muestra más del rigor, seriedad y la mejora de la situación económica de este Ayuntamiento".

"Vaya por delante nuestra sensibilidad y empatía, somos conscientes de lo mal que lo están pasando quienes tienen que levantar la persiana cada día, sobre todo en el contexto de guerra que estamos viviendo. Por eso estamos trabajando en promocionar Granada para que la hostelería y el pequeño comercio se vean beneficiados. Y también hemos ayudado bajando el IBI porque todos tenemos una propiedad", ha señalado.

Respecto a la cesión del Nuevo los Cármenes, Cuenca ha asegurado que el Ayuntamiento "va a estar muy encima en todos los asuntos que tengan que ver con él", estableciendo una comisión de seguimiento para controlar todas las decisiones que se tomen respecto a la instalación deportiva

"Quien se quede con la concesión, que esperamos que sea el Granada CF, tendrá que invertir hasta 11 millones en esos 30 años, además de pagar el canon. Quien use el estadio podrá sacarle partido, y también dejar dinero en la ciudad", ha concluido.

El pleno extraordinario ha empezado con un minuto de silencio por el medico Jesús Candel 'Spiriman', recientemente fallecido a causa de un cáncer, que ha sido propuesto por la concejal Lucía Garrido y al que ninguna formación política se ha negado.