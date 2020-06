Francia levantó el 15 de junio (22 de junio para las personas procedentes de España) todas las restricciones a la circulación en sus fronteras internas europeas (terrestres, aéreas y marítimas) establecidas durante la lucha contra la pandemia de Covid-19. Por lo tanto, las personas procedentes de países de la zona europea (Estados miembros de la Unión Europea, así como Andorra, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, San Marino, Suiza y el Vaticano), pueden entrar en territorio francés sin restricciones relacionadas con la lucha contra el Covid-19. Y a partir del 1 de julio, Francia abrirá también de forma gradual y diferenciada las fronteras exteriores del espacio Schengen, en función de la situación sanitaria de los terceros países.

Por eso, quien desee viajar fuera de España (aunque las ofertas de nuestro país son infinitas), les recomiendo visitar los viñedos y castillos del Loira, en coche, caravana, o yendo en avión y utilizando después los barcos que lo recorre. El largo y ancho Valle del río Loira, forma la región vitícola más extensa de Francia. Se extiende desde el Macizo Central y Auvernia a través del curso medio del río, adornado con incontables palacios majestuosos y destino popular para los habitantes de Francia, hasta la desembocadura en el Atlántico, que define, a la vez, el límite meridional de Bretaña, ya donde el río abandona las alturas del Macizo Central e inicia su largo camino entre los primeros viñedos, que, por cierto, no están sujetos a ninguna denominación de origen… A lo largo de todo el curso del Loira ya en las orillas de sus afluentes, la viña encuentra laderas expuestas al sol que le ofrecen unas buenas condiciones para madurar. La región cuenta con unas 50.000 hectáreas de viñedo y, por lo tanto, tiene una extensión equivalente a la mitad del bordelés.

Se supone que ya se practicó la viticultura a lo largo del río en los primeros años de nuestra era, pero la prueba segura solo está en el curso alto, más exactamente en Auvernia, a partir del siglo V. Fueron los holandeses los que descubrieron en el siglo X los vinos del Loira que, a través del río y del Atlántico podían embarcar fácilmente hacia su país. Pero con el ascenso de Burdeos, las posibilidades comerciales del Loira se acercaron durante mucho tiempo a cero. La extensión de la región conlleva que los terroirs y, en consecuencia, los vinos, resulten sumamente diferentes. Entre el clima del Macizo Central o del territorio de Sancerre, por una parte, y la tierra suavemente atlántica del muscadet en la desembocadura el Loira, apenas hay nada en común, salvo que están en la orilla del mismo río. A pesar de que la Champaña, Alsacia y, por supuesto, las regiones vitivinícolas alemanas estén a un buen trecho al norte, el Loira señala el límite septentrional de la viticultura en la Francia Atlántica.

Si en el Loira no se pudo desarrollar una viticultura de renombre comprable a otras tan acreditadas como las de Borgoña, Champagne o Burdeos, se puede culpar de ello a los parisinos. Apenas hay un bistro o una brasserie en la capital que no tenga en su carta de vinos una copa agradable y económica del Loira, un muscadeto un sauvignon, cabernet o gamey. Tal y como ocurre en muchos lugares y con distintos productos, la fácil comercialización no ha fomentado precisamente la ambición de calidad de los vinateros. No obstante, la región ofrece vinos únicos entre paisajes de cuento de hadas. Para mí, la mejor opción de descubrirlos es recorrer el río en barco, en una travesía de varios días, en los que el barco se va parando para que los pasajeros puedan visitar sus maravillosos castillos.