Asociación Red Sociológica en la Universidad de Granada: No traten de encasillarles

En la foto del momento de la fundación de la Asociación Red Sociológica todos sus miembros aparecen con mascarillas. Fueron meses complicados, duros, en los que sin embargo germinó este colectivo universitario que trabaja en la promoción y el conocimiento de las Ciencias Sociales.

El paso de constituirse como asociación vino de la mano de la inquietud por la “debilidad” que mostraba en aquel momento el tejido asociativo de la Universidad de Granada, explica el presidente de Red Sociológica, José Moreno Jiménez. Había un hueco que llenar y ellos apostaron por intentar dar respuesta a sus inquietudes.

“Había sindicatos, asociaciones, pero con un sesgo marcado”, reflexiona Moreno, que añade que los ámbitos en los que sí se hablaba de las Ciencias Sociales eran los académicos. La asociación quería “bajar esta disciplina a pie de calle, en un espacio más distendido” y próximo al estudiantado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sociópolis (@en_sociopolis)

Porque esta idea nace del estudiantado, aunque Red Sociológica está abierta como asociación a todo aquel que quiera interesarse por las Ciencias Sociales, también profesorado e incluso estudiantes de instituto. Fundamentalmente son matriculados y egresados de Ciencias Políticas, Sociología o Comunicación Audiovisual, pero se argumenta como un “espacio vivo” que, menos de cuatro años después de nacer, ya tiene miembros en otras provincias como Málaga, Valencia, Sevilla, Madrid, Almería o Jaén.

Su actividad también cristaliza en podcast (Sociópolis), la primera edición del Congreso de Divulgadores de Ciencias Sociales -con la segunda edición ya en marcha-, concursos y festivales de fotografía -con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología- y cortos audiovisuales -conjunto con la Asociación Metamorfosis- viajes organizados al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), talleres para participar en proyectos europeos... incluso una spin off de la UGR (Citere Estudios Sociológicos) nació de la actividad de este colectivo.

Buscan la “transversalidad”, tejer relaciones y la “convergencia” interdisciplinar. Y hacerlo en un ambiente amable para el estudiantado, con menos academicismos.

“Somos expertos generalistas”, señala el presidente de Red Sociológica sobre su ámbito de conocimiento. Esa interés hace que tengan interés en “todos los ámbitos”. Y ese interés tiene su impronta en la asociación. Se trata de colaborar y esto cristaliza en acciones tan interesantes para el estudiantado como el préstamo de apuntes a los talleres de podcast. “Tratamos de ser coherentes. y muy rigurosos”, señala Moreno.

Así, primero diseñan una herramienta, planifican cómo facilitarla a la comunidad universitaria y luego desarrollan el resto de acciones. Para ellos no tiene sentido desarrollar un podcast si antes no se ha enseñado cómo hacer uno.O pedir una ayuda a una institución si antes no se ha hecho una formación sobre trámites burocráticos.

Están abiertos a toda la comunidad universitaria y se les puede encontrar tanto en el V Centenario como en la Facultad de Ciecias Políticas y Sociología, en rector López Argüeta. También se puede contactar con ellos a través de la dirección de correo eléctrónico correo.redsociologica@gmail.com.