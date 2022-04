Avant Granada-Málaga, el tren de los viajeros sin maleta

"Es un tren de pasajeros sin maletas", apreciaba un cámara de televisión en la estación de Málaga mientras veía subir a los viajeros del tren entre Málaga y Granada. "Es perfecto para ellos. Van con sus mochilas a echar el día luego volver", añadía. Tampoco había que ser un lince para ver que los turistas de día iban a ser los grandes usuarios del nuevo tren Avant. De la Costa del Sol y Gibralfaro a la Alhambra y el Albaicín y tiro porque me toca. Pero el nuevo servicio ferroviario entre las dos ciudades es algo más. Es un tren al que se sube el trabajo y el conocimiento. Por ejemplo, un grupo de profesores de la Universidad de Málaga camino a un congreso en Granada, y una trabajadora que se bajaba para echar el día trabajando precisamente en la UMA. A bordo, otra catedrática volvía de participar en una cita con la UGR.

Así, el tren de la mañana desde Granada se perfila como el de los 'curritos'. Es el caso de Elena Moles, que habitualmente se desplaza a Málaga para trabajar en la Universitas Malacitana con un profesor en el Campus de El Ejido, a veinte minutos de la estación María Zambrano en taxi. Escuchó que este lunes empezaba el nuevo servicio en tren y echó cálculos. "Yo voy normalmente en autobús y me parecía que ahorraba bastante tiempo", cuenta esta usuaria de transporte público que viaja "una o dos veces al mes a Málaga a trabajar", y que echa de menos una frecuencia en tren de vuelta a Granada más tempranera porque la vuelta a las 20:25 le coge tarde, por lo que se vuelve en bus.

Clara Gatius es una científica catalana que ha participado esta semana en un Congreso en la Universidad de Granda a la que sí le cogió por sorpresa el despliegue de medios por el estreno de los nuevos trenes. Es más, le sorprendió que hasta ahora Granada y Málaga no tuvieran un tren directo por su reacción: "Era la mejor conexión para ir al Aeropuerto de Málaga, era más rápido y salía más o menos bien de precio". Ella escogió el tren acostumbrada a usarlo en Barcelona y allá por donde viaja, y que era lo que mejor le venía para ir al Aeropuerto de Málaga a tomar el vuelo de vuelta a casa. Otra de las ventajas de este tren: fomentar la sinergia y complementar al Aeropuerto de Granada. Es más, desde la estación de Málaga, sin salir de la misma, se puede tomar el Cercanías hasta el Pablo Ruiz Picasso. Quedaría por unir también en tren el Aeropuerto de Chauchina para 'hacer el completo'.

Rosa y Sergio, uno de Málaga y la otra de Granada, celebraban la puesta en marcha de este tren. Saben bien de lo que hablan. "Para lo que teníamos de conexión esto es un avance; solo espero que con el tiempo y cuando la gente lo conozca se abarate un poco", cuenta ella al llegar la María Zambrano. "Es genial porque nos acorta mucho el viaje. Ya era hora. Que no tuviéramos comunicación directa era surrealista", apuntilla él.

En la vuelta el panorama cambia, pero tampoco mucho: ahora hay más turistas. Por ejemplo, Serena y Alessandro. Son dos italianos de Sorrento que viajan con su bebé de excursión a Granada en uno de los tres días que van a pasar en Málaga de escapada. Serena se sorprende de que sea el primer tren y cuenta que lo escogieron "porque es más veloz que el autobús", así que les merecía la pena cogerla para visitar "la famosa ciudad de Granada". A su lado Noelia, una 'mochilera' argentina que también se maravilló de haber tenido en su vida la casualidad de inaugurar este tren. "Estoy supercontenta, mirando el paisaje, y pasaré dos o tres días viendo la ciudad y la Alhambra", relata esta bonaerense.

Como Noelia, Jessy, una neerlandesa de Zwolle que también va a donde le lleva el aire. "Estoy de vacaciones tres semanas por Andalucía y quería ver la bonita ciudad de Granada", explica en envidioso inglés la joven turista, que escogió el tren casi por casualidad: "Miré esta mañana para venir a Granada y vi que el tren salía a las 9:25, así que me fui a la estación a comprarlo. Entonces vi que había muchas cámaras. No sabía que este era el primer tren". A Jessy le quedan varios días de viaje. Tras Granada quiere ir a Cádiz, a Tarifa, Sevilla, Ronda... "No tengo plan, voy paso a paso".

"Si no hubiera estado el tren habríamos alquilado un coche", relata Caterine, que junto a Stefan, Sebastian y Sofia (y la pequeña Sofia) vienen a Granada tres días tras pasar cinco en Málaga. Son turistas de alemanes y ella sudamericana que viven en Colonia. "Cuando viajas con niños quieres llegar rápido y cómodo, y en tiempos de pandemia preferimos el tren porque es más espacioso", explica esta turista acostumbrada a viajar en tren por Alemania.