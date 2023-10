Adiós a las vallas en el parque de la Avenida de las Alpujarras y el vial trasero del Estadio de la Juventud

Los vecinos de La Chana y la Rosaleda se han levantado hoy con una buena noticia. Las vallas que desde hace más de un año evitaban la entrada al parque de calistenia de la Avenida de las Alpujarras, a los viales del Plan Parcial Oeste 3 y al bulevar de Las Perlas, ya se han retirado. Operarios estaban esta misma mañana quitando las vallas tras recepcionarse ya las obras, que por un problema de suministros no habían podido abrirse a pesar de llevar terminada la urbanización de este plan parcial, conocido como Oeste 3, desde el mandato anterior.

Lo primero que se ve en la entrada desde la salida de la autovía de La Chana es que el parque de calistenia instalado entre el instituto Severo Ochoa y la rotonda del tren ya se puede utilizar permitiendo tanto el paso por la zona como el uso de las máquinas de ejercicio urbano.

Lo mismo ocurre con el vallado que evitaba el paso por la calle Santiago Rusiñol, al final de la avenida y paralela a la vía del tren, que también se ha abierto ya (hoy pueden pasar los peatones y los coches tendrán que esperar a la inauguración oficial) y que conduce a la parte trasera del Estadio de la Juventud con la nueva avenida de Pampaneira. Este vial era también muy reclamado por los vecinos para ganar aparcamiento en la zona.

El problema es que no se recepcionaba la obra y por tanto no se podía abrir por un asunto de suministro de luz, por lo ya desde la anterior corporación. Las obras comenzaron a ejecutarse en 2020 pero se terminaron y no se pudieron abrir, quedando sin uso zonas verdes, áreas de juego infantil y los viales.

Ya se puede pasar por todo el nuevo vial y la zona de máquinas para ejercicio de los viandantes, lo que mejora también el paso para los estudiantes del instituto, que tenían problema de paso por esas vallas.

La importancia de este desarrollo urbanístico radica en que es la puerta al futuro gran parque que se construye junto a la autovía, por eso también se plantaron varios centenares de árboles en todo el plan parcial. Las obras finalizaron en 2022 pero hubo problemas con el suministro eléctrico y el convenio que la junta de compensación tenía que firmar con Endesa. Por eso no se abrió la zona, porque no iba a tener luz a pesar de estar terminado.