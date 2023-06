El Ayuntamiento renueva otro año la cesión de Los Cármenes al Granada CF con la concesión final aún bloqueada

El Ayuntamiento de Granada y el Granada CF han renovado este martes el convenio anual para la cesión del estadio municipal de Los Cármenes a la entidad rojiblanca para disputar la próxima temporada en Primera División. Una cesión que se tiene que repetir por otro año más ya que está bloqueada la concesión del estadio a largo plazo que quería el club y que el anterior gobierno del PSOE sacó a licitación en hasta dos ocasiones, quedando en ambas desierto. Por lo tanto, ha habido que recurrir de nuevo a la cesión anual a la espera de poder licitar finalmente la concesión a largo plazo, prevista para 35 años y a la que el club no se presentó en ninguna de las dos aperturas por discrepancias en los pliegos.

La firma se ha llevado a cabo en la Sala Mariana Pineda del Ayuntamiento de Granada y de ella ha informado el Ayuntamiento de Granada en un comunicado ya que no había convocatoria abierta a medios. Estaba la alcaldesa, Marifrán Carazo, y el Director General del Granada CF, Alfredo García Amado, en un acto donde Carazo ha expuesto que “tendemos la mano y mostramos todo nuestro apoyo al principal equipo de fútbol de nuestra ciudad, el Granada CF”. “Hoy renovamos el convenio anual de cesión del estadio municipal, atendiendo a las necesidades del club, que en todo momento van a ser escuchadas por parte de este Ayuntamiento, por el bien de la afición granadinista, del propio equipo y de la ciudad”, ha dicho Carazo.

Tras una temporada exitosa, donde el Granada CF ha regresado a la máxima categoría del fútbol nacional, “el Ayuntamiento debe ser facilitador de todo lo que esté en su mano y aportar su granito de arena para que nuestro equipo se mantenga en La Liga, como motor económico para nuestra ciudad”. Así, Marifrán Carazo se ha fijado un calendario de trabajo con la dirección del Granada CF para mantener reuniones periódicas y escuchar las sugerencias y necesidades de la entidad rojiblanca, en aras de “logar una colaboración más estrecha y efectiva”.

Por su parte, Alfredo García ha expresado que “seguimos trabajando conjuntamente con el Ayuntamiento, como no podía ser de otra forma. La renovación de la concesión del estadio a corto plazo es necesaria para seguir trabajando en el escenario que el gobierno municipal y nosotros deseamos, que no es otro que una concesión más amplia”, y ha añadido que “estamos muy agradecidos con el Ayuntamiento y su predisposición absoluta a nuestras propuestas”.

Dos procesos de licitación a largo plazo desiertos

Nada se ha explicado en esa nota de qué pasará ahora con el proceso de licitación del estadio a largo plazo y qué camino tomará el nuevo equipo de Gobierno para llegar a esta cesión, ya que Carazo abrió la posibilidad en campaña de negociar directamente con el club para que los pliegos fueran a su medida.

En campaña, la entonces alcaldable calificó como "un despropósito que se haya licitado el convenio de Los Cármenes en dos ocasiones y haya quedado desierto", por lo que se comprometió" a llegar a "un acuerdo satisfactorio para la ciudad y para los clubs profesionales que llevan el nombre de Granada por bandera, y a los que apoyaremos para que sigan logrando los mejores resultados posibles. Los equipos de fútbol y de baloncesto no solo nos representan, sino que aglutinan emociones y sentimientos que son parte intrínseca de nosotros", remarcaba el pasado 16 de mayo en una convocatoria a prensa a las puertas del estadio para informar de sus propuestas deportivas.

Y fue clara: "Con el Granada CF nos sentaremos para cerrar un pliego de uso de Los Cármenes satisfactorio para ambas partes. Defendemos un aumento de más de 25.000 asientos, cerrando las esquinas y rebajando unos metros el césped, y también techar los sectores B, C y D. Queremos un estadio acorde con el nivel del equipo y de la ciudad, el estadio moderno y rentable para el club y que Granada merece. Y les instaremos a seguir apoyando el deporte de base y el equipo femenino que tan buena temporada también está realizando".

Pero a día de hoy no se sabe más ni sobre el pliego o cómo lo negociarán ni sobre las obras en el estadio propuestas. De hecho, hay aficionados al club que por las redes sociales le recuerdan diariamente los días que pasan desde que se comprometió. Porque dijo además que el asunto de la concesión del estadio iba a ser un tema de sus primeras semanas.

El anterior gobierno del PSOE lo sacó a licitación pública pudiendo optar otros clubs que cumplan las condiciones ya que por la importancia de la concesión no contemplaban la negociación directa con el club sino un proceso abierto y con unos pliegos que no fueran 'a medida' del Granada. Tras quedar desierto en una primera licitación, a la que el Granada presentó alegaciones, el Ayuntamiento revisó los pliegos y realizó una modificación económica: el canon seguía en la misma cantidad pero se rebajaba bastante la parte que aportaría en metálico la concesionaria, pasando de 200.000 euros a 75.000. El resto hasta los 576.700 euros se aportaría en obras. La segunda licitación también quedó desierta ya que no se presentó nadie, ni el Granada.