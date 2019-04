El Ayuntamiento cederá un solar a Cultura para la construcción del Archivo Histórico Provincial

El Ayuntamiento de Granada va a ceder al Gobierno una parcela en la calle Pianista Pepita Bustamante para ser sede del futuro Archivo Histórico Provincial.

El pleno ha dado el visto bueno con 24 votos a favor y 2 abstenciones para la alteración de la calificación jurídica de la parcela de dominio público del Patrimonio Municipal con el objetivo de convertirla en patrimonial y poder hacer la cesión al Ministerio de Cultura para la construcción junto a la Junta de Andalucía de la sede del futuro Archivo Histórico.

Desde IU Francisco Puentedura critica el procedimiento administrativo porque le "preocupa" que después de cambiar la calificación a patrimonial y cederla, se pueda destinar a otros usos, por lo que que pide que el expediente "vaya acompañado de garantía para que la cesión sea de verdad para la construcción de un equipamiento público y no haya tentaciones de uso privativo después".

Por su parte, la concejal de Vamos Granada Marta Gutiérrez, ha criticado que "no haya un convenio entre Ayuntamiento y Ministerio que garantice que esto va a ser así. Si no hay garantías, ¿quién dice que no vaya a venderse para otra cosa?", ha dicho

Desde Ciudadanos han refrendado el cambio porque "no hay que desconfiar de las administraciones" y porque consideran que será "un beneficio para la ciudad con una inversión importante, por lo que no debemos poner obstáculos a otra administración", ha opinado el portavoz de la formación, Manuel Olivares.

El PP también le ha dado el visto bueno al cambio reseñando la legalidad del expediente a petición del Ministerio de Cultura y de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. "Los convenios de desarrollo serán posteriores", ha informado el portavoz, Manuel Fuentes.

El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Fernández Madrid, ha asegurado que la ciudad no renuncia a la construcción del Archivo Histórico Provincial y que para formalizar el proyecto lo primero que pide el Ministerio es alterar la calificación jurídica de la parcela. "No es un compadreo sino una relación entre administraciones", explica el concejal, que ha dejado claro que si finalmente no se hace el proyecto, "se protegerá el bien municipal y se volverá a la calificación inicial".