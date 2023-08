Tres millones en facturas pendientes con Emasagra 3 millones por el suministro de agua para limpieza viaria

El órgano titular de Contabilidad del Ayuntamiento de Granada emitió un informe a mediados de julio para la obligatoria aprobación de la Cuenta General del Consistorio correspondiente a 2022. Una Cuenta General que está pendiente de la aprobación en pleno municipal pero que recoge el estado de la contabilidad municipal del propio Ayuntamiento y de los organismos autónomos y sociedades mercantiles, así como toda la actividad de gastos e ingresos.

En este informe se destacan algunos aspectos que "afectan a la imagen fiel de la contabilidad" municipal, vinculados principalmente a las operaciones de venta de patrimonio suelo, así como operaciones a destacar en los estados consolidados que deben acompañar a esta cuenta general.

Sobre estos estados consolidados, a diferencia de ejercicios anteriores, se incorporarán al expediente cuando ésta se someta a aprobación por parte del Pleno municipal por la entrada en vigor de la nueva normativa de consolidación de cuentas, que implica un trabajo mayor y más técnico por parte del servicio de contabilidad del que se hacía antes y a una necesaria adaptación de la aplicación de contabilidad por parte de la empresa suministradora para poder llevar a cabo el trabajo, adaptación que a fecha del informe no había sido implementada.

Pero en los trabajos previos realizados se pone de manifiesto en el informe un dato a destacar: Operaciones vinculadas con Emasagra. Y es que las cuentas anuales de Emasagra ponen de manifiesto que la sociedad, participada por el Ayuntamiento con un socio privado, Hidralia, tiene "pendiente de cobro un saldo de 4,4 millones de euros" con el Ayuntamiento de Granada, una cifra que "no consta reflejada en la contabilidad del Ayuntamiento". Según el informe, tras ponerse en contacto con los servicios económicos de la sociedad, se ha obtenido "una relación detallada de los saldos que sus cuentas consideran como pendientes de cobro".

La parte principal, 3.099.337 euros, se corresponde con el convenio firmado entre Ayuntamiento y Emasagra en 2014 para el pago por el consumo de agua que realiza Inagra (Ingeniería Ambiental Granadina S.A.) para, entre otros, la limpieza viaria de la ciudad. Ese convenio recoge que el compromiso es pagarlo en 10 años, por lo que vencería en 2024.

Otra parte de esa deuda (781.776 euros) es de facturas de suministros de agua al Ayuntamiento y organismos autónomos dependientes ya disueltos y anteriores a 2013. El resto, "otros servicios" prestados al Consistorio por Emasagra en diferentes ejercicios desde 2003 a 2022 y a la concesión de ayudas municipales al agua de los ejercicios 2019 a 2022. Por esta situación, el titular de Contabilidad añade que "es conveniente analizar jurídicamente la vigencia y exigibilidad de esas facturas".

El informe también advierte de otras operaciones vinculadas en este caso con la Agencia Municipal Tributaria ya que "existen discrepancias" entre los saldos que se muestran en la Cuenta Anual de la Agencia Municipal con relación al Ayuntamiento y los que muestra la contabilidad municipal en relación con las formalizaciones de ingresos. Una discrepancia de la que se viene advirtiendo en ejercicios anteriores, por lo que solicita la "necesaria unificación del criterio temporal de operaciones vinculadas entre el Ayuntamiento y todas sus entidades dependientes así como un estudio de dichas diferencias".

También habla de Granada Educa y las "discrepancias" entre los saldos pendientes de cobro a 31 de diciembre del año pasado, en este caso por la concesión de ayudas municipales por 1,4 millones de euros. "Esta discrepancia se ha resuelto por parte de la Fundación en el ejercicio 2023 por tratarse de un saldo erróneo", aclara el informe.

Patrimonio, inventario general y saldos

En el informe de Contabilidad sobre la Cuenta General de 2022 se advierten también de otras situaciones que afectan a la contabilidad municipal. Es el caso del Patrimonio Municipal Suelo. En abril de 2023 se aprobó la rectificación anual del Inventario General del PMS y en el balance constan las cifras conciliadas con los datos del inventario obtenido en marzo de 2023, pero "no coincide el importe de las construcciones del PMS puesto que se ha advertido que no se han actualizado en el inventario las enajenaciones de estos bienes realizadas al menos en 2022". Además, "no se establece la vida útil de los diferentes elementos, en el caso de ser amortizables, y la herramienta informática que soporta el inventario dificulta obtener la información que se precisa". Además, advierte que "actualmente no es posible llevar a cabo una contabilización de todo el patrimonio del Ayuntamiento según las normas ni un cálculo fiable del coste efectivo ni desarrollar una contabilidad analítica que muestre el verdadero coste real de los servicios y actividades que presta la entidad".

Para solucionar estas carencias se considera "imprescindible" que el inventario muestra de forma actualizada la valoración de todos los bienes, vida útil y método de amortización, así como su situación física y jurídica por estar cedidos o adscritos a otras entidades o por estar destinados a un uso o servicio público. Para esto propone "potenciarse" el servicio de Patrimonio dotándole de los medios personales y materiales que estimen necesarios.

Sobre los saldos respecto a las deudas de derecho público, "es preciso que se elabore regularmente una cuenta de recaudación que permita la depuración de los saldos contables de deudas derivadas de ingresos de naturaleza pública" ya que, como se ha advertido otras ocasiones, hay discrepancias entre los saldos de la contabilidad municipal y el SIM, por lo que hay que unificar criterios. Advierte que "existen saldos pendientes de cobro de mucha antigüedad", por lo que "se hace necesario que por el servicio correspondiente se inicien los trámites para depurar los mismos por prescripción u otras causas", si procede. Lo mismo pasa respecto a las deudas de derecho privado.

También hay depósitos registrados en conceptos no presupuestarios relativos a fianzas con una antigüedad mayor a 30 años, por lo que se pide al servicio correspondiente que inicie los trámites necesarios para una depuración de los mismos por abandono u otras causas.

"Constan en la contabilidad municipal ingresos pendientes de aplicar por 4.663.095 euros, por lo que es "obligatorio potenciar y mejorar el proceso de formalización de los ingresos pendientes de aplicar de ejercicios anteriores".