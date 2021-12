El Ayuntamiento de Granada se pone al frente del Plan de Acción contra los cortes de luz en la zona Norte

El Ayuntamiento de Granada coordinará la puesta en marcha de "medidas contundentes" para terminar con el problema de los cortes de luz en la zona Norte de la capital, aunque en otros puntos de la ciudad también se están produciendo. El alcalde, Francisco Cuenca, ha dicho que se pondrá al frente del Plan de Acción porque su Ayuntamiento "no duerme tranquilo" cuando hay "miles de familias que no tienen un vida digna porque les cortan la luz de sus casas". Estas afirmaciones se realizaron poco antes de la reunión de la Mesa por los Cortes de Luz, que entre otros ha vuelto a reunir al Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, y al alcalde de barrio de la zona Norte, Jacobo Calvo.

A pesar de que el Ayuntamiento no tiene competencia directa para el suministro de luz, ni para perseguir el fraude ni cuestiones como la titularidad de las viviendas, Cuenca pretende liderar un Plan de Acción que coordine con el resto de las instituciones medidas para evitar este grave problema, y a la vez exigir que cada una de ellas asuma sus responsabilidades "desde el marco que nos corresponde".

El Ayuntamiento ha exigido que los encuentros de esta Mesa se produzcan semanalmente y no mensualmente como hasta ahora y "ha incorporado un aspecto que es fundamental, la voz de los que sufren este drama, de los propios vecinos y vecinas que ya forman parte de los grupos de seguimiento de una situación que es dramática para miles de familias".

Entre las medidas que el Ayuntamiento demanda con urgencia, el regidor ha exigido a la empresa Endesa "un plan de inversión claro y definido, especialmente en la zona Norte, pero también en otros puntos de la ciudad" para garantizar el suministro eléctrico de aquellas personas que tienen derecho porque pagan su luz.

Como una medida concreta y urgente, el alcalde ha reclamado a la compañía eléctrica la puesta en marcha de un teléfono 958 "para dar respuesta a la demandas, las quejas y las incidencias que sufren a diario cientos de granadinos y granadinas. Es una vergüenza", ha criticado, "que a las personas de Granada que llaman para informar de los continuos cortes de luz, a veces de hasta varias veces al día y durante varias horas, se les maree de forma permanente, derivándolas de un sitio a otro y sin dar respuesta. Ya se lo pedí directamente en una reunión con ellos, lo pedimos en la Mesa de la semana pasada y lo vuelvo a hacer hoy".

Tras agradecer el trabajo tanto del Defensor del Ciudadano, "que se ha convertido en la voz de alerta de este drama", como del concejal Jacobo Calvo "que ha hecho de problema una causa prioritaria para este Ayuntamiento", el regidor ha pedido también a la Junta de Andalucía "que tome cartas en el asunto" y asuma su responsabilidad. En este sentido, ha avanzado que a primeros de enero mantendrá una reunión con la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, "para trasladarle la situación y exigirle que actúe".

"Como titular de cientos de viviendas en la zona Norte y también en otras zonas le exigimos que ponga en marcha planes de actuación y rehabilitación y que identifique a quién está en es vivienda, no permitiendo el uso fraudulento de viviendas que son de su titularidad", ha concretado. ""Y por otro lado, tal y como dice la Ley de Desarrollo de competencias en materia de consumo, la Junta debe perseguir a Endesa cada vez que se le corte la luz a familias que pagan religiosamente su recibo".

Cuenca, quien ha valorado el trabajo que la Subdelegación del Gobierno está llevando a cabo "en materia de acciones policiales", ha reiterado el compromiso del Ayuntamiento con los vecinos y vecina "que sufren este drama". En este punto se ha referido a la cobertura social que desde el área de Derechos Sociales se ha brindado "a esas familias que se quedan abandonadas y fuera del sistema porque no tienen suministro eléctrico" o a las personas que electrodependientes".

"Hemos pasado la Nochebuena de forma medianamente digna, pero otra vez anoche se producían los cortes de luz", ha lamentado. "Este Ayuntamiento no puede dormir tranquilo ante el drama que siguen viviendo muchas familias por los cortes de luz, en la zona Norte y en otros puntos de la ciudad. Unos cortes de que denigran y quitan la dignidad a muchas familias"

En el mismo sentido se ha manifestado el Defensor del Ciudadano, Manuel Martín, quien ha agradecido al Ayuntamiento y al alcalde en concreto "por decididamente, dar la cara por los vecinos que viven sin luz pese a que están pagando luz, y por el drama humano que supone vivir sin luz en estos tiempos, en diciembre, en Navidad, en plena ola de pandemia y con bajas temperaturas".

Pese a admitir que "se han dado pasos", Martín ha recordado que hasta ahora "siempre estábamos en el mismo sitio, y espero que a partir de ahora no lo estemos. Pagas, no te dan servicio y si reclamas te metes en un laberinto burocrático que dura año y pico para que te devuelvan uno o dos euros. Esto es una realidad enquistada que, vulnera todos los derechos humanos y que no se puede permitir más".

El defensor ha considerado todavía más grave esta situación si se tiene en cuenta que, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores, "Endesa ganó en el año 2020 ocho veces más que en 2019, mientras hay vecinos y vecinas que pagan su luz y no tiene luz".