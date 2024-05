José Antonio García: "TNT éramos la hostia pero no tuvimos una visión de futuro y nos dedicábamos a pelearnos"

Granada es una ciudad con una vida musical rica y brillante en muchos estilos, y eso no es ni casualidad ni “flor de un día”, obedece a toda una tradición de grandes bandas en cada uno de los géneros. Si nos referimos al rock y al punk, una banda imprescindible son TNT, que ahora ha vuelto a reunirse. Están todos, Joaquín Vílchez, Juan Codorniu, José Ángel Tejero, Ángel Doblas y José Antonio García, pero falta Jesús Arias, que en paz descanse. Él está muy presente, como lo está su gran legado musical, escrito en tantos proyectos que se han desarrollado y lo siguen haciendo, con el germen de este artista polifacético que nos dejó hace unos años.

El pasado viernes, la banda ofreció un concierto en el Lemon Rock que comenzó con una palabras llenas de gratitud del responsable de Kasba Music, casa que edita este disco imprescindible. El local se llenó de gente proveniente de toda España al evento. “Vinieron amigos de Pais Vasco, Valencia, Cataluña”, nos comentó José Antonio García. Y por supuesto bandas como Lagartija Nick y 091 que no quisieron perderse el acto. "Queríamos contribuir a quitar la espinita de que TNT tenía temas que no se habían grabado con la calidad que merecen, y por eso este trabajo, por eso ha surgido este disco”, declaran desde Kasba Music.

La tarde prosiguió con una “mesa redonda” en la que el público que quería preguntaba a la banda y estos le respondían y mientras se firmaban discos y más discos. Una de las curiosidades que nos ofrecieron algunas respuestas es que José Antonio García recibió de Tacho y de José Ignacio Lapido la invitación a crear una nueva banda: “Yo estaba en TNT, pero ellos venían de una banda que se acababa de disolver, Aldar, y así fue cómo creamos 091. Ángel se había ido a la mili, y eran tiempos donde no había tantos músicos como hoy día, estábamos en el dique seco y había que reaccionar, así que me enrolé en esa propuesta con Lapido y Tacho", recuerda José Antonio García sobre los primeros pasos de aquella nueva formación musical que sería luego un hito en la historia del rock granadino. Aprovechamos el reencuentro para hablar con ellos de la evolución de esa otra banda mítica que es de TNT.

-¿Que ocurrió y por qué?

-José Antonio García: Los TNT hemos tenido siempre una trayectoria de continuos altibajos, peleas y broncas continuamente, contigo porque me matas y sin ti por qué me muero, pero éramos amigos y nos hemos querido siempre y si no estábamos los cuatro ya no era TNT. Los grupos tienen éxito por los integrantes, porque cada uno aporta su personalidad y su buen hacer en su instrumento. Nosotros fuimos sin saberlo los primeros punk en España mucho antes que el rock radical Vasco. Este disco que ha salido a la venta el 26 de abril es claramente lo que fueron los TNT, demuestra que éramos la hostia pero no tuvimos una visión de futuro en su momento y nos dedicábamos a pelearnos y mandarnos a la mierda. Todo lo que hay por ahí no es TNT, estos son los verdaderos TNT. Creo que Jesús estaría muy orgulloso y loco de contento al escucharlo y seguramente me mandaría uno de sus correos largos detallándomelas las partes y diciéndome que esto era la hostia.

-Joaquín Vílchez: TNT fue una banda de rock-punk divertida, audaz y picante que señalaba y criticaba los problemas que teníamos en la sociedad... Problemas que veo que prácticamente siguen siendo los mismos.

-Ángel Doblas: TNT fue un proyecto entre amigos con ganas de cambiar cosas seguramente porque no teníamos otra cosa mejor que hacer y tampoco se presentaba un futuro muy alentador.

-¿Cómo se ve aquello desde el ahora?

-J. V.: Lo veo no tan lejano puesto que TNT, por sus letras y condición de banda, seguirá de pie en estos días.

-Á. D.: Ahora se ve desde la edad que tenemos pero creo que no han perdido fuerza ni contenido los mensajes.

-J. A. G.: Parece que no ha pasado el tiempo cada uno hemos seguido con nuestros proyectos personales pero, aunque siempre estábamos en pie de guerra, hemos tenido una gran amistad, empezamos los cuatro juntos sin tener idea de música y hemos aprendido juntos todo lo que sabemos. A Jesús lo hemos recordado con mucho cariño y sacar el disco es una forma de decir que sigue aquí con nosotros.

-¿Los temas que presentáis son aquellos, son nuevos?

-Á. D.: Se presentan temas de aquella época y algunos que hicimos durante todo el recorrido que tuvimos de idas y venidas.

-J. A. G.: Esto surgió porque el primer disco de TNT no era una idea fiel a lo que éramos en aquel momento. Por diversos motivos, entre ellos que Ángel estaba en la mili y no estuvo en la grabación y yo grabé solo un tema e hice algunos coros. Los temas de la maqueta que grabamos con una platina en Albolote sonaban mucho mejor que el disco y lo que la gente escuchaba en Radio 3 era la maqueta y se decepcionaron al escuchar el disco, con eso teníamos una espina clavada y decidimos regrabar el primer disco para que fuese fiel a lo que tenía que haber sido y no fue. Hemos recuperado las grabaciones que tenía Ángel guardadas. Nunca llegamos a terminar de grabarlas todas porque tuve una pelea con Jesús y me largue, así que se todo empantanado. Hemos completado con algunas canciones de una maqueta que grabamos para un proyecto que se llamaba Eclipse, pero todo son temas antiguos.

-J. V.: Los temas son algunos del primer disco. Queríamos que tuvieran la oportunidad de ser grabados con un mejor sonido y con la voz de José Antonio y el bajo de Ángel. Eso fue siempre una ilusión de Arias, estar Los cuatro juntos en un disco de estudio además de tocar juntos en directo.

-¿Cómo se ha gestado la jornada de presentación, firma y concierto?

-Á. D.: Lo de ahora se empezó a gestar con Jesús en 2009. Queríamos grabar los temas antiguos como se tenían que haber hecho y con los cuatro miembros originales. Se quedó todo a medias y lo retomamos al perder a Jesús. Teníamos las guitarras de él grabadas y quedaban pocas pistas para terminarlo. El proceso ha sido lento pero con gran satisfacción para todos incluso para Jesús que se estaría orgulloso de este trabajo.

-J. V.: Es una presentación de disco y un homenaje particular a nuestro guitarrista Arias. Que mejor que terminar un trabajo que empezamos con él.

-J. A. G.: Creo que el mejor homenaje que se le puede hacer a un amigo como él es sacar un disco con canciones que teníamos olvidadas, simplemente plasmar a los TNT en estado puro, plasmar esa energía y agresividad que nos caracterizó cuando estábamos los cuatro originales. Cuando estuvimos haciendo la mezcla pensábamos, esto seguro que le fliparía a Jesús y que le gustaría que lo presentásemos el disco en directo, y así surgió lo del Lemon Rock.

-¿Lemon Rock por qué?

-Á. D.: En un principio solo íbamos a presentar el disco con un coloquio y firmas de discos pero decidimos hacer un concierto para apoyar a Kasba, nuestra discográfica, que nos ha ayudado al cien por cien.

-J. V.: Doblas se ha encargado de que sea en el Lemon.

-J. A. G.: El Lemon rock ahora mísmitico es el mejor sitio que Hay en Granada, tiene todo lo que un músico puede soñar, buena cerveza, buena comida, el espacio es alucinante por que donde miras flipas con la decoración llena de rock and Roll y lo más importante música en vivo, es el sitio ideal para presentar un evento como el nuestro.

-¿Qué proyectos se vislumbran después de la presentación?

-J. V.: En primer lugar, que vaya bien la venta del disco. Y si me lo preguntas por si volvemos a la carretera, eso fue siempre el deseo de Arias como ya he dicho, tenernos a todos en directo.

-J. A. G.: Esto simplemente lo hacemos como un homenaje a nuestro amigo Jesús y recordarle. No tenemos proyectos de futuros, después de esto cada uno seguirá con sus proyectos individuales.

-Á. D.: no hay proyecto después de esta presentación y homenaje

-Algo que añadir…

-Á. D.: Es un reencuentro importante

-J. A. G.: Bueno sí, quiero añadir que en directo nos han acompañado con sus guitarras dos grandes de la escena granadina: José Á Tejero de KGB y Juan Codorniu de Lagartija Nick. Creo que es un acierto contar con ellos. Y decir que como está hoy en día la industria musical hemos tenido la gran suerte de contar con una compañía independiente como Kasba Music, que en su 20 aniversario ha sacado nuestro disco en un formato de lujo.