El Ayuntamiento de Granada controlará la ocupación de la vía pública que realizan las terrazas

El Pleno municipal del Ayuntamiento de Granada ha aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos y los concejales no adscritos una moción de Unidas Podemos en la que se solicitaba controlar y ordenar el espacio que las terrazas de los bares y restaurantes de la ciudad utilizan de la vía pública.

La formación de izquierdas ha pedido la retirada de las licencias de aquellos locales que violen las normas y la convocatoria extraordinaria de la comisión que las regula, comisión que fue convocada antes de dar comienzo el pleno ordinario de septiembre y que se celebrará el próximo 4 de octubre.

El concejal de UP Antonio Cambril ha asegurado que Granada "sufre una invasión feroz de calles y plazas", y que la vida se ha convertido en un infierno para los vecinos de los barrios, ante el riesgo de que Granada se quede "sin granadinos", ya que los vecinos huyen de las zonas saturadas de terrazas.

"Se violan y se desprecian las ordenanzas ante la impasividad de los equipos de Gobierno. Hay bancos a menos de 40 centímetros de los boquerones fritos. El riesgo de que desaparezcan comercios, se incremente el precio de los alquileres y siga la huida de los vecinos es real. Por eso hay que reformar las ordenanzas", ha valorado Cambril.

Según ha descrito la concejal de Movilidad, Raquel Ruz, en los últimos tiempos se han multiplicado las terrazas a consecuencia de la pandemia. Se pasaron de 700 a 1.200 y se recibieron multitud de solicitudes en el edificio de la Plaza del Carmen para instalar sillas y mesas y así tratar de esquivar las reticencias de la gente a comer y beber en lugares cerrados a causa de la pandemia.

"Este equipo de Gobierno ha sido el primero que ha regulado que en 22 espacios no se puedan instalar terrazas, y en la próxima Comisión del 4 de octubre se excluirán el Albaicín y el Sacromonte, para que no se instalen nuevos espacios de terrazas".

Según Ruz, actualmente se llevan a cabo cuatro planes de inspección regulares, más las inspecciones extraordinarias que se elaboran por parte del servicio de inspección como por la Policía Local. "Es una de las prioridades de la policía de barrio. Este equipo de Gobierno no puede ser más riguroso en el control de las terrazas, con medidas reales", ha defendido

Por su parte, el concejal del PP César Díaz ha asegurado que la propuesta es "correcta y oportuna", y que hay que controlar y evitar la ocupación abusiva de la vía." Es importante seguir trabajando en las zonas saturadas, especialmente en el Centro, mejorar el servicio de inspección y vigilancia, y cumplir y hacer cumplir las ordenanzas. Y hacerlo en un marco de diálogo con el sector", ha comentado.

Vox, que también ha apoyado la moción, ha pedido que no se criminalice a un sector que lo ha pasado "francamente mal" durante la pandemia y que las reformas se hagan de forma consensuada con el sector. "No hay que ser alarmistas, y esperemos que no paguen justos por pecadores y que se sancione a quienes no cumplan. Hay que buscar un espacio de consenso que haga compatibles las terrazas con el disfrute de la vía pública", ha demandado la concejal Mónica Rodríguez.

Plan director del árbol

Además de esta moción, el Pleno municipal ha aprobado, con los votos a favor de todos los grupos municipales con representación en el Ayuntamiento y la abstención de Vox la adopción de un Plan Director de Arbolado que permita establecer "criterios y requisitos técnicos estrictos" que garanticen en un futuro contar en la ciudad con un "bosque urbano adecuado a sus características urbanas y orográficas de nuestra ciudad".



El futuro Plan Director del Arbolado aprobado, tras moción presentada por los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos establecerá, según recoge el texto, unos "principios básicos, una política de actuación y unas pautas de gestión" de cara a "proteger, conservar y mejorar el patrimonio arbóreo de Granada".



La propuesta nace, expone el texto, ante la existencia en Granada de "numerosos actores", entre los que cita, "ciudadanos, gestores de las zonas verdes, diferentes departamentos municipales, empresas contratistas, urbanistas o políticos" que hacen "necesario" dotar a la ciudad de un plan "que declara el árbol interés público y, por tanto, protegido".



De ahí que la iniciativa además servirá para establecer los criterios técnicos estrictos a través de los que se "objetiven" decisiones futuras en la plantación, conservación y mantenimiento de los árboles, de tal manera que se convierta "en una de las bases sobre las que se asiente a planificación urbana y ecológica de un nuevo modelo de ciudad sostenible".



El acuerdo contempla así la constitución de un nuevo órgano que bajo la denominación 'Mesa del árbol' estará integrado por distintos colectivos a los que se convocará para que, conjuntamente, con el personal técnico municipal se elabore dicho Plan.

Plan asfáltico y calidad del aire

Por otra parte, el Grupo Municipal del PP ha conseguido el respaldo del pleno del Ayuntamiento de Granada para aprobar dos mociones por las que insta al gobierno socialista de la capital a que convoque la Comisión de Calidad Ambiental de la ciudad de Granada y a que lleve a cabo un plan asfáltico en las calles de la capital.

La concejal popular Pepa Rubia ha criticado que "después de 14 meses de gobierno socialista en Granada, aún estamos esperando la convocatoria de la Comisión de Calidad Ambiental de la Ciudad, pese a que se estableció debía celebrarse cada tres meses".

Así, el PP ha instado al gobierno socialista a que "se ponga a trabajar y que sea convocada a la mayor brevedad posible esta comisión como espacio de consulta y deliberación de grupos políticos y entidades públicas y privadas, con el objeto de que, con el mayor consenso posible, se puedan analizar, debatir y recepcionar ideas y propuestas para mejorar la calidad del aire de la ciudad y buscar un desarrollo sostenible".

Sobre el estado de las carreteras de la ciudad, la también concejal popular Eva Martín ha expuesto que "hasta la fecha, no ha habido plan asfáltico, algo que venía siendo habitual, aprovechando los meses estivales para llevar a cabo esta actuación, dado que los cortes de tráfico y los ruidos derivados de estos trabajos afectan a un menor número de ciudadanos, al encontrarse de vacaciones fuera de la ciudad.

Además, la concejal ha reseñado que, para evitar que los planes asfálticos "se conviertan en electoralistas y efectistas, en lugar de efectivos", y para que no se arreglen siempre las mismas calles, "es necesario que los mismos sean consensuados con los vecinos y se atienda, además del criterio de los técnicos del área correspondiente, las prioridades apuntadas por los vecinos en las Juntas Municipales de Distrito".