Dos años para que el Ayuntamiento de Granada les devuelva el pago duplicado de multas de tráfico

17 contribuyentes que pagaron multas de tráfico en noviembre de 2021 por el sistema de pago por giro postal en Correos llevaban dos años sin que les devolvieran el dinero abonado por duplicado al Ayuntamiento de Granada. Es una cuestión menor, propia de la gestión ordinaria de la administración, pero este martes ha sido el motivo por el que se ha abierto el debate entre el PP y el PSOE en la comisión de Economía.

La concejal del ramo, Rosario Pallarés, ha tomado la palabra para informar de que ya está en marcha el plan para recaudar 5 millones de euros en IBI con la revisión de más de 7.000 expedientes, unos de alteración catastral y otros de gestión tributaria. A continuación ha explicado una segunda medida ya tomada relacionada con 17 expedientes "que tienen importancia" y estaban enquistados. Se trata de 17 contribuyentes que en noviembre de 2021 acudieron a pagar sus deudas por sanción de tráfico mediante el sistema de pago por giro postal en Correos que el Ayuntamiento permitía por convenio con la entidad. "Ya pagaron su deuda pero el dinero se quedó en una cuenta de Correos y el Ayuntamiento no entendió que esa deuda estaba pagada y empezó a reclamarlos en vía de apremio. Unos recurrieron, la mayoría, y de esos 17, diez a pesar de sus recursos, para evitar el embargo, volvieron a pagar doblemente. Esos expedientes se acaban de resolver y a los 10 hay que devolver los ingresos indebidos porque han pagado doble deuda. Los otros 7 se resuelve el expediente", ha explicado la edil, que considera un "tiempo largo" de resolución de estos expedientes, más de dos años después. "En esta mejora de la gestión lo mismo que vamos a exigir con los 7.000 expedientes que tienen que pagar, tb es justo devolver a los contribuyentes lo que se ha pagado por doble. Es un ejemplo y mi compromiso de trabajar por mejorar la gestión tributaria", ha asegurado.

El grupo del PSOE ha mostrado su asombro porque la concejal dedique "15 minutos de 17 expedientes que son un problema de gestión ordinaria al ser expedientes de multas de tráfico por apenas cien euros cada uno. Hay que solucionarlos pero es una cantidad ínfima que no soluciona nada. Que diga dos meses trabajando cuando hablamos de cantidad pequeña, me sorprende, esto es gestión ordinaria, técnica", ha dicho la concejal Raquel Ruz.

Pallarés ha defendido que "no es ordinario resolverlo ahora" y ha explicado que "el dinero estaba en la cuenta de Correos, que no podía devolverlo porque desconocía la identidad del contribuyente y el Ayuntamiento no facilitaba una cuenta para tramitarlo".