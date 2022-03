Granada sólo podrá afrontar 1,5 millones de los 7 que aporta a los Next Generation si no mejora las cuentas

El Ayuntamiento de Granada cerró 2021 con 10 millones pendientes de pago de facturas en el cajón, operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y que suponen 2 millones más que en 2020. Un hecho que ha llevado a Unidas Podemos a pedir al equipo de gobierno que deje de "maquillar" la situación económica municipal señalando que mejora el Periodo Medio de Pago y la deuda comercial porque se "está vistiendo a un santo desvistiendo a otro" ya que otros indicadores empeoran "de forma grave".

El último informe de Tesorería y de Intervención sobre el cumplimiento del plan de ajuste, a cierre de 2021, señala que el PMP baja de los 80 días, la morosidad va bajando, pero hay operaciones pendientes de aplicar a presupuesto por 10 millones de 2021. "Rebajo el remanente de tesorería y el PMP pero tengo 10 millones de facturas sin contabilizar que no tienen aplicación presupuestaria y que va a tener que ejercerse un recorte en el presupuestos de 2022 para pagarlas. Nos encontramos con una engañifa que demuestra que el Ayuntamiento no cumple con los objetivos del plan de ajuste".

"El plan de ajuste 2019-2023 señalaba una moratoria en préstamo de 54 millones para destinarlo al pago a proveedores y la reducción del remanente tendría que ser en 2021 de 13 millones, pero nos encontramos que esa rebaja del remanente negativo se hace a costa de tener 10 millones de facturas escondidas en el cajón. Bajo la deuda comercial pero no las otras y tengo las facturas sin partida presupuestaria y escondidas", reclama el concejal de Unidas Podemos Francisco Puentedura.

Los proyectos Next Generation, comprometidos

¿A quién perjudica esto? UP señala tres afectados: ayuntamiento, proveedores y ciudadanía. "se perjudica el Ayuntamiento porque al no cumplir los objetivos del PMP y el plan de ajuste, sigue teniendo las manos atadas para la mejora de inversiones o servicios públicos". Un ejemplo son los fondos Next Generation. "¿Cómo financiará la parte de los fondos que corresponde al Ayuntamiento? Son unos 7 millones y si no arregla su situación económica para tener operaciones a largo plazo, de los 7 que tiene que pedir sólo podría soportar 1,5 millones. ¿Tendremos que renunciar a fondos por no llevar bien las cuentas?", pregunta Puentedura.

También afecta a los proveedores porque "de qué sirve que algunas empresas cobren si se vuelven a acumular facturas". Y a la ciudadanía, "porque para poder cubrir estas facturas en el cajón, o se recortan servicios esenciales o se recorta vía presupuestaria y no puedes destinar esos 10 millones a inversiones que generen empleo, servicios públicos, etc".

"El peor de los caminos es el de la mentira, no por el hecho de que vaya a conseguir engañar o no a la oposición, porque conocemos la situación, es porque nunca se va a resolver el problema si no se reconocen los problemas de la economía municipal", ha dicho Puentedura.

Esta situación de la economía municipal afectará a la negociación del nuevo presupuesto de Granada, que tienen que acordar PSOE con UP tras acordarse un documento marco para incluir medidas de la convergencia en las cuentas municipales. Un acuerdo que se firmó hace unas semanas y que se presentará en unos días por parte de los dos partidos.