El Ayuntamiento de Granada inicia la limpieza y desinfección en 42 colegios para el inicio de curso

El Ayuntamiento de Granada ha iniciado los trabajos de limpieza y desinfección de los 42 colegios de la ciudad, incluidos los pertenecientes a la Fundación Educa, de cara a garantizar, en palabras del concejal de Educación, Jacobo Calvo, que "esté todo listo para el próximo curso, que arranca el próximo 1 de septiembre, fecha en la que se incorpora el profesorado de Educación Infantil y de Primaria".

El edil hace hincapié en la responsabilidad del actual equipo de gobierno de garantizar en la actuales circunstancias de pandemia sanitaria que "la vuelta al colegio sea segura", si bien lamenta la "falta de sensibilidad" de la Junta de Andalucía, que, según ha resaltado, "estamos pendientes de que asuma el coste de las tareas de desinfección tanto de este año como del curso anterior, asunto que llevamos exigiendo desde el verano pasado".

A día del lunes, según asegura, la Consejería de Educación y Deporte no se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Granada para abordar la cuestión. En cualquier caso, el edil de Educación ha afirmado que "el Consistorio lo tiene ya todo preparado para afrontar esas tareas", si bien vuelve a instar "al Gobierno de Juanma Moreno a que nos diga cómo va a pagarlas, dado que es su competencia y que además recibió 383 millones de euros del Gobierno de España para llevar a cabo este tipo de actuaciones".

En este sentido, el edil lamenta que "la Junta de Andalucía no haya abonado el pago de las desinfecciones en los colegios de Granada de los cursos 2019-2020 como de 2020-2021, con un coste total que asciende a unos 400.000 euros", explica para a continuación para afirmar que "si la Junta vuelve a incumplir este compromiso con Granada, la ciudad tendrá que ponerlos de sus fondos, como sucedió estos dos años atrás, añadiendo un sobrecoste a las ya maltratadas arcas locales".

Calvo ha explicado que esta reivindicación, ya formulada desde el PSOE por el ahora alcalde de Granada, Francisco Cuenca, hace un año, cuenta con el respaldo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, "que también ha solicitado al Gobierno de Juanma Moreno los casi 215 millones de euros que el ejecutivo andaluz ha contraído con los ayuntamientos de toda Andalucía".

"Si en Granada pudiésemos contar con esos 400.000 euros que cuesta la desinfección de los colegios", en palabras del responsable de Educación, el Ayuntamiento, ha continuado, "podría destinarlos a reforzar acciones para acabar con la brecha digital o favorecer la plena inclusión educativa de las familias en la ciudad".