¿Por qué está el Ayuntamiento de Granada obligado a ampliar la zona azul a más calles de la ciudad?

Esta semana ha saltado de nuevo a la luz el plan para ampliar la zona ORA en Granada, conocida como zona azul. Un plan que responde al contrato firmado con la empresa concesionaria del servicio en la capital, Estacionamientos y servicios SAU, cuyo último contrato se firmó en 2018, y a la que todavía se le 'deben' casi mil (912) plazas de zona ORA en Granada.

Ya el PP intentó aplicarlas pero la pandemia y la oposición vecinal y política llevaron a aparcar la iniciativa, generando además crisis política interna con el entonces alcalde, Luis Salvador, desautorizando al que fuera su concejal de Movilidad, César Díaz, que siempre ha justificado la obligatoriedad de hacerlo para cumplir el contrato con la empresa.

Dentro de esa obligación, el PSOE vuelve a recuperar el plan para ampliar los aparcamientos con zona azul. El cambio, desde el año pasado a ahora, es en algunas calles que se quitan, como la calle Primavera, que añadió el PP y generó la bronca política, y otras que se añaden para pasar de las algo más de 2.000 de ahora a las 3.135 que hay que tener.

Objetivo: cumplir el contrato

Una cuestión que se vio afectada por el debate político pero que busca cumplir el contrato que adjudicó este mismo gobierno socialista en su anterior etapa de Francisco Cuenca como alcalde. Según la concesión, Granada tienen que tener 3.135 aparcamientos en zona ORA. En el contrato inicial, antes de la nueva adjudicación en 2017, había 2.427 plazas mientras que en el contrato en el momento de la firma había 2.141. La propuesta para subir a 3.135 plazas incluía dentro 264 compartidas con carga y descarga y subir de 100 a 150 el número de plazas por ruta.

De esas 3.135 plazas que tiene que tener Granada, 215 están en zonas de muy elevada demanda-alta rotación (máximo de 1 hora); 2.710 en zonas de elevada demanda-rotación media (2 horas) y 210 en zonas de media demanda-baja rotación (máximo de 5 horas), de las que 163 lo estarán en el sistema general y 47 en el paseo de los Mártires.

Con ese incremento se realizó la adjudicación a SAU, que paga un canon de 635.473 euros por ello en una oferta que tuvo una mejora de 1,3 millones de euros. Y paga por ellas pero no las tiene todas, por lo que por ley hay que aumentarlas para no caer en un incumplimiento de contrato por parte del Ayuntamiento. De hecho, el PP advirtió la semana pasada que la empresa habría pedido la devolución de la parte que ha pagado estos años por todas las plazas sin tenerlas.

La ocupación de la zona azul, del 85%

Según el contrato de concesión, la zona azul supone un uso de 2.492 horas al año con un precio medio de 0,79 céntimos. El índice de ocupación de la zona azul en Granada es del 85% y el índice de pago apenas es del 55%, quedando un 65% el índice de ocupación/pago. Con estos datos, la recaudación por la zona ORA en la capital es de 3,9 millones.

Ahora las nuevas plazas, según defendió la concejal de Movilidad Raquel Ruz, se han negociado con los vecinos y se están presentando a las Juntas Municipales de Distrito, tras lo que se aplicará. "Hemos acordado las calles después de que el PP el año pasado no contara con los vecinos. Decía que no se podían cambiar las calles y no es así", asegura Ruz.

Hay un detalle importante en ese contrato y es que "el Ayuntamiento podrá modificar por razones de interés público el número y la ubicación de estas plazas, siendo a cargo del contratista el traslado y la nueva instalación de las máquinas expendedoras y la señalización". "Estas alteraciones no conllevarán indemnización alguna o un aumento o reducción del precio del contrato, siempre y cuando la disminución o aumento no sea superior al 30% del total de las plazas reguladas", recoge el texto.

Las calles 'de pago'

Así, ahora se van a sumar 1.220 plazas más en más de una veintena de calles nuevas, entre ellas Sos del Rey Católico, Real de Cartuja, Torre de la Pólvora, Comares, Avenida de la Ilustración, Palencia, Avenida de Barcelona, Halcón o el Paseo de los Mártires. Entre los grandes cambios, habrá zona azul en Torre de la Pólvora o Torre de Comares, una zona, junto al Palacio de Deportes, "donde aparcaba mucha gente del área metropolitana y dejaban allí el coche todo el día, algo que afecta a una zona de bares y restauración. También tendrá zona azul, por ejemplo, Sos del Rey Católico, muy próxima al centro. En el Zaidín, se amplía en calle Palencia, Avenida Barcelona o Avenida de Dílar. También habrá cambios en Pajaritos o Cartuja. Habrá también una nueva zona verde en el Carmen de los Mártires, que se sumará a la existente en el Paseo de los Basilios.

También habrá nuevos parquímetros, que permitirán por ejemplo descuentos comerciales, o más de 40 plazas con enchufe para recarga de vehículos eléctricos.