El Ayuntamiento de Granada repartirá entre los funcionarios 200.000 euros de una partida para promoción interna sin utilizar

El Ayuntamiento de Granada va a repartir entre los funcionarios municipales y de forma lineal la cantidad de 200.000 euros de una partida sin utilizar que estaba destinada a los procesos de promoción interna que no se han llevado a cabo.

En comisión extraordinaria se ha dado luz verde esta mañana al expediente que implica ese incremento de la masa salarial, que ahora tendrá que ser remitido a pleno. Y ha tenido los votos a favor de PP, Cs, PSOE, Podemos-IU y en contra de Vox, en un debate que se ha entroncado con la situación económica actual de miles de granadinos afectados por los ERTE y la crisis que está generando la pandemia.

Todo esto viene de los cambios entre 2018 y 2020 y el decreto ley del Gobierno para la mejora retributiva de los funcionarios. En 2018 se aplicaron los fondos para la mejora de la productividad y en 2019, con el nuevo Plan de Recursos Humanos, se recibieron fondos para la carrera profesional (520.000 euros que ya se han pagado) y 200.000 para promoción interna. Este año se ha negociado todo lo que tiene que ver con la promoción interna en el Ayuntamiento, en base también a la nueva RPT, y ese dinero por tanto no se había utilizado ni había previsión de hacerlo hasta que los procesos de promoción no se llevaran a cabo, que el concejal de Recursos Humanos, Francisco Fuentes, ha dicho será el año que viene a partir de febrero, comenzando por el grupo E.

"Por acuerdo con los sindicatos, se propone que esos 200.000 euros se repartan como productividad lineal a todos los funcionarios", para lo que es necesaria una modificación de crédito y que tiene el informe favorable de Intervención, ha defendido Fuentes, que ha aclarado que los cargos políticos están "excluidos" de este reparto, que es sólo para los funcionarios.

Vox ha sido el único partido que ha votado en contra de este expediente. Su portavoz, Onofre Miralles, ha considerado la propuesta como "indecente con la que está cayendo" y ha dicho que "los funcionarios y los políticos son los únicos que no hemos visto mermada nuestra capacidad retributiva desde marzo", por lo que no considera que se reparta más productividad sino que se utilicen para otras ayudas a sectores castigados. Al tiempo que ha reprochado al Ayuntamiento de Granada que no haya destinado todavía ayudas directas a los autónomos y pymes como han hecho otros municipios de la provincia. "No estamos en un momento para cobrar productividad, esto en la calle no se entiende", ha apostillado.

Desde Podemos-IU, el concejal Francisco Puentedura ha dicho que lo "indecente es confundir y echar a pelear a los trabajadores", sin quitar razón a que el Ayuntamiento debe incrementar las ayudas a los afectados por la crisis, pero acabando con gastos superfluos como los de altos cargos, no con los trabajadores. "Estos fondos se crearon en 2018 por un pacto de negociación general para reponer las bajadas y congelaciones de sueldo que han sufrido los funcionarios en los últimos años y reponer la falta de la carrera profesional. La pérdida de la masa salarial ha sido enorme y este fondo lo compensaba", ha dicho Puentedura, que ha insistido también en que se trata de un fondo finalista que o se usa para promoción interna o para la mejora de la productividad.

El concejal del PSOE, José María Corpas, ha criticado también a Vox por "enmarañar la vida pública" y ha defendido que con este reparto también "se pone énfasis en el esfuerzo que están haciendo en su trabajo en estas condiciones de la pandemia", por lo que considera que "no aceptarlo sería discriminatorio".

El concejal de Personal, Francisco Fuentes, ha recordado que este es un "dinero finalista en los Presupuestos Generales del Estado que palía la pérdida de poder adquisitivo".