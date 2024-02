El Ayuntamiento apunta que la ampliación de la Zona ORA no corresponde a una subida de impuestos

La concejala de Movilidad del Ayuntamiento de Granada, Ana Agudo, ha informado sobre la propuesta de aumento de las plazas de aparcamiento de Zona Azul en la ciudad que “es totalmente incierto que la ampliación de la Zona ORA sea una subida de impuestos, sí que tenemos que recordar que esta ampliación en la Zona Azul se lleva a cabo para hacer efectiva la totalidad de la concesión administrativa que licitó el Partido Socialista.



Al hilo, ha aclarado que “esta medida está contemplada en el contrato que firmó el gobierno de Paco Cuenca, concretamente Baldomero Oliver, al cual no se le dio cumplimiento por la inacción del gobierno socialista”.



Así, Ana Agudo ha reseñado que esta ampliación de las plazas de aparcamiento en Zona Azul se está negociando con los granadinos, en el ámbito de las Juntas Municipales de Distrito, para próximamente tomar la decisión de las calles de Granada donde se va a aumentar la Zona Ora.



La edil de Movilidad ha expuesto que dado que “basado en informes técnicos, hay aparcamientos que no rotan durante meses, se pretende poner solución a esta problemática, pensando siempre en mejorar la rotación de vehículos y también en los residentes”.



En este sentido, Agudo ha subrayado que “la ampliación de la zona azul se plantea como respuesta a una necesidad de existente de esta falta de rotación en algunas zonas de la ciudad, datos también avalados por los estudios realizados por el Ayuntamiento que muestran que menos de un 30%% del tráfico es de residente de la propia ciudad”.



Este equipo de gobierno plantea una mejora para el uso de las Zonas Azules, extendiendo el uso de las tarifas de residentes a la totalidad de la Zona Azul, de manera que todos los vecinos que posean bono mensual o anual de Zona Azul podrán aparcar en cualquier distrito, aunque no residan en él”.



Ana Agudo ha aseverado que “estamos convencidos que esta mejora no va a incentivar que los granadinos usen más el coche, sino que lo seguirán usando cuando sea preciso, como hasta ahora”.