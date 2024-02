La nueva zona azul de Granada: ¿un impuesto al aparcamiento o mejora al residente?

La ampliación de la zona azul en Granada es el nuevo tema del debate político entre la oposición y el Gobierno. Mientras el PSOE asegura que es un nuevo "impuesto al amparcamiento", el PP defiende que es una mejora de la movilidad. La realidad es que la ciudad contará con 1.560 plazas de zona ORA más ampliando la zona azul en todos los barrios.

El Grupo Municipal Socialista ha denunciado este lunes en rueda de prensa que la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha “pervertido el sistema de la zona azul” tras anunciar el PP que va a proceder al aumento considerable de calles afectadas por este sistema, “permitiendo además que los granadinos abonen anualmente un bono residente con el que podrán aparcar en la totalidad de la ciudad y no sólo a 500 metros de sus domicilios como hasta ahora”. El gobierno del PP trabaja en aumentar la zona azul en unas 1.560 plazas más, casi el doble de lo actual. Para eso, ha presentado a juntas municipales de distrito las calles que pretende convertir en zona azul para acordarlas con los vecinos.

Algunas de esas calles ya se conocen. En el Zaidín, las tres calles propuestas son la vía del PTS (Avenida del Conocimiento) y los alrededores del Palacio de Deportes y el Campo de Fútbol (Pintor Manuel Maldonado y Carlos V). En el Centro se propone ampliar a Almona de San Juan de Dios (desde San Juan de Dios a calle Santa Bárbara), Acera de Canasteros (la que sigue a Almona hasta Severo Ochoa), Profesor Sainz Cantero (la de la Biblioteca pública de Andalucía, que va desde Melchor Almagro hasta Fuente Nueva) y Profesor Motos Guirao (la que va detrás del hotel Center, desde Melchor Almagro hasta Sainz Cantero). En Beiro la Avenida Federico García Lorca (en el bulevar de la zona de expansión de Albayda y donde proliferan los nuevos restaurantes y negocios de hostelería de la ciudad), Divina Pastora (la que baja desde Fray Leopoldo a la Avenida de la Constitución) y Fray Leopoldo de Alpandeire (que baja desde Constitución a Andaluces).

Para la edil socialista, la medida “rompe con el principio de la zona azul que es favorecer el estacionamiento en zonas comerciales y de negocios, además de permitir que los vecinos de una zona tengan facilidad para encontrar estacionamiento”. “Ahora si pagas un bono de 150 euros al año, el Ayuntamiento te permite aparcar en toda la zona ORA de la ciudad, lo que pone fin al sistema de rotación actual de vehículos, modificando el espíritu de la zona reconvertido en un impuesto al aparcamiento en la vía pública”.

Al respecto, Ruz ha señalado que, “con este sistema, habrá ciudadanos de primera y de segunda, los que paguen por aparcar, y los que no, que lo tendrán muy complicado para poder estacionar cerca de sus casas”. Además, se da la circunstancia de que la medida “claramente promueve el uso del vehículo particular, porque si has pagado un bono anual y puedes aparcar en toda la ciudad, al final coges el coche en vez del autobús”. Para la edil, “el PP tiene un único objetivo que es hacer caja a cualquier precio, aunque eso suponga dar al traste con todas las políticas de movilidad sostenible puestas en marcha en los últimos años”. “Primero fue la subida del billete del autobús, y ahora un impuesto por aparcar en la calle, al final para el PP la movilidad es una oportunidad para hacer caja y no un medio para mejorar la calidad del aire contaminado que respiramos”, ha precisado.

El convenio y las plazas

Ante estas palabras, la concejal de Movilidad, Ana Agudo, ha respondido que es "incierto" que la ampliación de la zona ORA sea una subida de impuesto. "Esta ampliación es hacer efectiva en su totalidad la concesión administrativa que firmo el PSOE y se plantea como respuesta a una necesidad de falta de rotación en el aparcamiento en calle, según los últimos estudios de aforos, y viene a resolver problema de los propios ciudadanos de Granada". Agudo defiende también la modificación que permitirá al residente sacar un bono para aparcar en la zona azul de toda la ciudad, no solo, como hasta ahora, en la zona próxima a su lugar de residencia.

Agudo hace referencia a cumplir la concesión administrativa pero esta ampliación se trata de una modificación por ampliación permanente del contrato en un 49,7%. El PSOE ya amplió en mayo de 2022 mil plazas para cumplir esa concesión porque se debían a la empresa pero ya se ejecutó llegando a las 3.135 previstas ene l contrato. El cambio actual, como ya se dijo en el informe de Intervención por el que se conoció la iniciativa del PP, es para pasar de 3.135 a 4.695 plazas mediante la modificación de ese convenio para incluir un aumento de plazas, pasando de contar con menos de las establecidas durante años a multiplicar ese número por dos.

Según la edil socialista Raquel Ruz, la medida “provocará problemas de aparcamiento en barrios que hasta ahora no tenía problemas de estacionamiento en sus calles, y que ahora se verán afectados por vecinos de otros distritos que no puedan hacer frente económicamente a esta tasa encubierta del PP”. Ruz ha lamentado además que, la propuesta de ampliar la zona Ora casi a la totalidad de la ciudad, “se haya hecho de espaldas a los residentes, lo que está generando numerosas protestas por parte de vecinos y vecinas que llevan semanas recogiendo firmas en contra de la medida de los populares en el Ayuntamiento”.

Para Agudo, el cambio "no incentivará el coche privado" y mejorará la movilidad de los vecinos de Granada.