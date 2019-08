El Ayuntamiento eleva un 15% el precio de la hora del servicio de ayuda a domicilio

El concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Granada, José Antonio Huertas, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento ha elevado un 15% el precio de la hora de la ayuda a domicilio en el nuevo pliego, al que se ha referido el edil después de que ayer UGT anunciara la impugnación de la licitación del servicio de ayuda a domicilio municipal, principalmente por el precio de la hora.

Huertas ha explicado que cuando llegaron al gobierno en junio se encontraron con que el contrato terminaba en noviembre. "Se hizo uno hace tres años, con la fórmula 2+1+1 con Arquisocial, que transmitió que no iba a renovar un año más". Así, "se tenía que haber puesto en marcha el concurso hace tiempo" pero se dieron cuenta de que no había sido así. "No estaba en marcha", critica.

Ante esta situación, el concejal ha dicho hoy que el equipo de gobierno se "lo puso en marcha lo más rápido posible. Hablamos con la jefa de servicio, pedimos prisa en el pliego técnico, hablamos con contratación para el pliego administrativo,... Para que llegara a tiempo el concurso tuvimos que firmar un decreto de Alcaldía en la primera semana de agosto para avanzar y en la siguiente junta de Gobierno local se va a ratificar ese decreto. Tuvimos que buscar los recovecos para cumplir con los plazos", ha explicado el edil.

Con todo, Huertas explicó que en ese concurso lo que hace el Ayuntamiento es ser un "mero tramitador" de las ayudas de la Junta de Andalucía, que son unos 13,7 millones de euros. "De esos, 10,4 los aporta la Junta y el Ayuntamiento aporta 3,2, pero el concurso es el mismo y se adjudica a una sola empresa".

El precio por hora que paga la Junta es de 13 euros. "Me reuní con UGT precisamente la semana pasada para hablar de otros asuntos y no me dijeron nada de la impugnación, y me hubiera gustado para aclarar varios asuntos, como que el Ayuntamiento en el pliego anterior el precio era de 14,99 euros la hora y en este nuevo lo subimos a 17,22 euros la hora. El ayuntamiento ha apostado por aumentar el precio un 15% más, pero el precio de la junta se mantiene. Por eso y una vez hablado con el alcalde este tema cuando nos dimos cuenta, dijo que no solo íbamos a mantener el precio sino que íbamos a subirlo", adelantó.

El servicio de ayuda a domicilio atiende a más de 2.700 personas en la capital. "Hay que tener en cuenta que los empleados de este concurso que se subrogan, unos 750, no cobran por hora sino que cobran su sueldo por el convenio", aclaró Huertas.

Ante esta explicación, dijo sobre el recurso de UGT que "quizá podríamos pensar que ha habido promesas vanas e incumplidas por el equipo de gobierno anterior sabiendo que era inviable que este servicio pudiera ser remunicipalizado. Iría más por esa razón que por el precio hora", aseguró.