El alcalde de Baza (Granada) dice que "la competencia para autorizar o suspender un espectáculo taurino es de la Junta"

El alcalde de Baza (Granada), Manuel Gavilán (PSOE), ha señalado este miércoles que "la competencia para autorizar o suspender un espectáculo taurino es de la Junta" y ha pedido a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, que "rectifique" después de que este pasado martes señalara que su departamento vela por los derechos de las personas con discapacidad pero no puede "prohibir" espectáculos taurinos o cómicos, por lo que se limitó a informar al Ayuntamiento bastetano al respecto antes de que éste, según mantuvo la responsable del Gobierno andaluz, "suspendiera" un evento en que iban a participar persona con acondroplasia.

En una comparecencia informativa, junto con la responsable del área de Gobernación, Yolanda Fernández, Gavilán ha aclarado, "ante las informaciones contradictorias que están surgiendo estos días en torno al espectáculo cómico taurino programado en la ciudad el 15 de agosto y dadas las afirmaciones erróneas en torno al papel del Ayuntamiento de Baza".

En primer lugar, ha informado de que la competencia para la autorización o no de este tipo de espectáculos "no es del Ayuntamiento sino de la Junta de Andalucía, tal y como se recoge en el Decreto 68/2006 por el que se aprueba el reglamento taurino" de la comunidad.

"El Ayuntamiento no puede por tanto ni autorizar ni suspender el acto, tal y como erróneamente se ha afirmado que ha sucedido por parte de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz", ha indicado Gavilán, que le ha pedido que "rectifique" porque "si nosotros hubiéramos desautorizado el espectáculo sin tener atribuciones para ello estaríamos prevaricando".

De hecho, y según ha informado en una nota de prensa, el Ayuntamiento ha recibido un escrito de la Delegación del Gobierno andaluz en Granada, en el que "se informa que la empresa organizadora ha desistido de hacer el espectáculo" y que se ha dirigido a la Junta para comunicárselo.

Según ha detallado el alcalde, la única responsabilidad del Ayuntamiento en este espectáculo y en otros del estilo es realizar el pertinente informe de aptitud de la plaza en la que se tenía previsto celebrarlo, así como de la existencia de un certificado de responsabilidad civil del acto por parte de la empresa organizadora y de un plan anti-covid.

"Es decir, nosotros solo aportamos seguridad jurídica en los trámites administrativos que se requieren para este tipo de espectáculos que, como decimos, corresponde a la Junta autorizar o no", a la par que ha añadido que, "aunque no es cómodo hacer este tipo de declaraciones, sí es necesario aclararlo ante la situación que se ha generado y que empaña el nombre de Baza".

"Si desde la Junta se considera que este tipo de espectáculos no se deben de hacer, que lo regulen, porque lo que no se puede permitir es que se amenace al Ayuntamiento". En este sentido, ha señalado que las grandes líneas por las que apuesta Baza son la cultura, el deporte y el aniversario de la Dama de Baza, aunque "no puede negarse a un empresario privado que organice un evento que la ley no prohíbe".

Manolo Gavilán ha aclarado asimismo que no se ha colaborado "de forma alguna" con la organización de este evento y que no existe ninguna solicitud de colaboración por escrito por parte de la empresa organizadora.

"El día 26 de julio la empresa organizadora vino a presentarme su programación en la Plaza de Toros, que es privada: este espectáculo, uno de rejoneo el día 11 y una corrida el día 12. Me preguntaron si el Ayuntamiento iba a colaborar y les planteé que hicieran una solicitud por escrito para valorarla, pero no se ha llegado a recibir ningún escrito, de manera que ni siquiera ha llegado a formalizarse una colaboración". Es más, la organización de este evento "decidió unilateralmente indicar en el cartel anunciador que el Ayuntamiento colaboraba, usando para ello un logotipo sin haberlo solicitado", ha afirmado.

"Queremos que todo el mundo sepa lo que ha hecho el Ayuntamiento de Baza, que no ha sido más que lo que dice el BOJA que se tiene que hacer. No vamos a hacer una guerra de esto" por "lealtad institucional" pero "no se puede afirmar que hemos suspendido un espectáculo sobre el que no tenemos competencias", ha concluido.