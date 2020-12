Sin Black Friday y sin campaña navideña, la aceituna 'salva' el empleo en Granada

Granada se ha llevado la peor parte de España este noviembre. Con las altas cifras de Covid y el cierre total de actividad de actividad durante tres semanas, la provincia no ha podido respirar con el inicio de la campaña navideña y el Black Friday que apenas han ayudado a crear empleo en la provincia. En noviembre, han salido del paro en Granada 228 personas cuando lo habitual otros ejercicios era que las contrataciones temporales respondieran con un dato más alto en el penúltimo mes del año.

La provincia ha asumido prácticamente la mayoría de ERTE que se han producido en Andalucía durante las últimas semanas, lo que la sitúa en un momento agónico de su mercado laboral. Así, aparte de los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal, Granada contabiliza 103.561 personas desempleadas pese a ese ligero descenso de noviembre del 0,22% con el que Granada rompe una tendencia de tres meses en negativo. Aunque, con muchos matices.

En la comparativa interanual es donde se sigue apreciando ese desfase del 'año Covid', ya que el año pasado por estas fechas había 20.946 personas inscritas en paro más que hace un año (82.615), cuando además el dato de granadinos que salieron del paro fue de 503 personas.

11.625 trabajadores afectados por un ERTE La precaria situación de las empresas granadinas sí queda reflejada claramente en los datos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Según la información del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los ERTE se han disparado respecto al mes de octubre. En la actualidad hay 3.137 empresas en ERTE y 11.625 trabajadores afectados. En octubre, estas cifras eran muy inferiores, con 2.501 empresas y 6.996 trabajadores incluidos en los ERTE

Es el primer año que el sector servicios no tira del empleo en noviembre, al contrario. De hecho, la bajada del desempleo viene motivada por las campañas agrícolas (en particular la importancia de la aceituna) con 1.009 granadinos menos parados en este sector. La construcción viene apuntalándose también como un ámbito que no se ha frenado y la actividad del ladrillo ha logrado que haya 179 personas menos en paro en la provincia. Igualmente, el otro dato positivo es el de la industria (-66).

Sí caen estrepitosamente tanto el sector servicios, con el comercio y la hostelería parados por las medidas de la pandemia. De este modo, el paro ha subido en servicios (836) y también en el colectivo de personas sin empleo anterior (187

En el apartado de la contratación, durante el mes de noviembre se han realizado en Granada un total de 37.190 contratos, 2.059 menos que en el mismo mes del año 2019 (39.249). Del total de contratos de noviembre, 27.603 han sido temporales, un 74,22%. En cuanto a los contratos acumulados de 2020 (361.887, 118.801 menos que en el mismo periodo de 2019, cuando había 480.688) se han formalizado sólo 17.588 contratos indefinidos en la provincia de Granada, un 4,86% del total.

El otro dato positivo del balance laboral es el de la afiliación a la Seguridad Social, con 850 trabajadores más. Esto significa que el número medio de afiliados a la Seguridad Social en la provincia de Granada se situó en el mes de noviembre en 329.782, lo que supone una tasa de variación mensual del 0,26% con 850 afiliados más que en octubre. La variación interanual se sitúa en el -1,71%, que se traduce en una diferencia de -5.731 afiliados con respecto a noviembre de 2019.

Reacciones al balance de paro en Granada

El secretario general de UGT Granada, Juan Francisco Martín, opina que "estos datos reflejan la necesidad de garantizar la salud en primer lugar, para permitir que la recuperación llegue con la menor incertidumbre posible evitando así los empleos temporales y las condiciones abusivas". Es por ello que asegura que "si la crisis sanitaria no se controla, la economía continuará viéndose afectada de manera negativa, por lo que se deben poner todos los esfuerzos posibles en que la sanidad sea la prioridad absoluta para que los puestos de trabajo y el tejido empresarial puedan comenzar su recuperación".

Desde Comisiones Obreras recuerdan que no hay que olvidar a las 47.924 personas que siguen sin cobrar prestaciones en Granada. Ante ello, CCOO Granada incide en que la prioridad deben ser siempre las personas, su salud en el trabajo y la protección social en su ausencia. En este sentido, apela a "la eficacia de las administraciones para hacer la vigilancia de la salud y el buen funcionamiento de los instrumentos de protección social que les corresponde".

Por su parte, la presidenta provincial de CSIF, Victoria Eugenia Pineda, ha llamado a "ahondar con más detalle y replantearnos aún muchas cuestiones ya que tenemos una cifra escandalosas de niveles de desempleo con 103.561 personas sin trabajo en Granada (un 25,35 % más que hace un año); superamos con creces el umbral de las 100.000 personas sin empleo y el problema es que los empleados acogidos a ERTE no constan como desempleados". A nivel andaluz, añade "casi rozamos el millón de andaluces sin un puesto de trabajo".

"La agricultura ha 'salvado' los indicadores laborales de noviembre. Lo ha hecho en Granada y lo ha hecho también en otras provincias con gran peso del sector agrario como Almería (-4,03% de paro), Córdoba (-2,83%) y Jaén (-10,44%). Pero no podemos olvidar que el sector servicios ha sumado 836 nuevos parados, una cifra que nada tiene que ver con la de años anteriores. Comercio y hostelería han permanecido cerrados buena parte de noviembre, un mes en el que muchas empresas comienzan a realizar contrataciones extraordinarias de cara al Black Friday y a la campaña de Navidad, y eso ha tenido un efecto directo en el empleo", ha recordado la secretaria general de la Confederación Granadina de Empresarios (CGE), María Vera.

"Las empresas de Granada, sobre todo las de comercio y hostelería, necesitan cuanto antes el plan de rescate específico anunciado por la Junta de Andalucía, que esperamos que compense los graves daños provocados por las tres semanas de cierre. El tejido empresarial granadino está ya al límite. La reapertura desde el pasado lunes ha sido un balón de oxígeno para los sectores afectados, pero el sacrificio extraordinario que han hecho estas últimas tres semanas tiene que tener respuesta por parte de la administración", ha señalado la secretaria general de la CGE.