Borja Sémper defiende en Granada que el PP revalorizó las pensiones aunque "no siempre conforme al IPC"

El vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP y portavoz de campaña, Borja Sémper, ha empezado una apretada agenda que le lleva durante todo el día a la provincia. Y de entrada, un acto en defensa de la tauromaquia, junto a la alcaldesa Marifrán Carazo, y también la defensa a su candidato, Alberto Núñez Feijóo, sobre las revalorizaciones realizadas por su partido después de que la periodista Silvia Intxaurrondo, en una entrevista en TVE, le rectificara en directo.

Para el portavoz de campaña del PP, Borja Sémper, es "incontestable" que su partido siempre ha revalorizado las pensiones, como defendió el candidato Alberto Núñez Feijóo, aunque ha incluido como matiz que no lo hizo en todos sus gobiernos conforme al IPC. "El Partido Popular, siempre que ha gobernado en España, ha revalorizado las pensiones. Esto es una realidad objetiva, incontestable. Y a partir de ahí, pues todo lo demás yo entiendo que es fruto también del nerviosismo que hay en este tramo final de campaña", ha disculpado Sémper a su candidato, reconociendo finalmente que esa revalorización no fue siempre conforme al IPC.

Tras las matizaciones, ha recalcado que quien congeló las pensiones fue Rodríguez Zapatero "con el voto de Sánchez", un dato que ha considerado una certeza "incontestable". "El compromiso del PP es garantizar la viabilidad de las pensiones, así lo dijimos y así lo hemos manifestado a lo largo de los últimos años", ha resumido Sémper, que ha asegurado que el riesgo para las pensiones del país está en el actual Gobierno. El portavoz de campaña del PP ha apuntado que el Gobierno ha remitido a Bruselas un documento en el que abre la posibilidad de que las pensiones en el año 2025 no se revaloricen, un texto con el voto en contra de su partido.

Respecto a la campaña electoral, el vicesecretario popular ha reconocido que el PP encara el final de un "largo periodo electoral" con la certeza de que el cambio "está a punto de llegar" y de que hay una gran mayoría de españoles "deseando acudir a las urnas el próximo domingo, deseando expresar con su voto la necesidad de cambiar la orientación de la política española que, por lo tanto, también es cambiar España". "Apelamos al voto de esos ciudadanos que quieren el cambio y quieren la estabilidad de España con un partido que es garantía de cambio como representan el Partido Popular y Alberto Núñez Feijoó. Trabajamos por una política más edificante, con la convicción de que hay una ola de cambio que existe en la sociedad y que queremos recoger, y creemos que será muy positivo para los españoles", ha aseverado Borja Sémper.

Los toros

Estas declaraciones de Sémper han llegado en un acto sectorial sobre FP de tauromaquia presentado por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, junto a la torera Cristina Sánchez y miembros de las candidaturas populares al Congreso y Senado. En su intervención, Sémper ha afirmado que el primer objetivo del Partido Popular es "preservar la Tauromaquia como una expresión cultural de todos los españoles, sin tener en cuenta su ideología política, como ha sido siempre, preservada de malintenciones políticas", ya que "es una de las expresiones culturales más relevantes de nuestro país, que se ha visto afectada en los últimos años por la polarización que aqueja a la política y la sociedad española, politizando absolutamente todo", ha defendido el dirigente en la plaza de Toros de Granada. Después mantuvo un encuentro con aficionados del mundo del toro y peñas taurinas en Atarfe. Borja Sémper ha reivindicado que la propuesta de Alberto Núñez Feijóo respecto a la tauromaquia pasa por recuperar el prestigio de la misma, así como de la Fiesta Nacional a través de un "apoyo formal".

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, ha sido la encargada de abrir este acto donde has destacado que la tauromaquia es "un referente indiscutible de la cultura andaluza y en nuestro país, que, como no podría ser de otro modo, cuenta con el respaldo del Partido Popular". "Reiteramos nuestro compromiso con este ámbito, al que siempre hemos defendido, no solo como parte de nuestra cultura y tradiciones, sino también como ámbito generador de empleo y de riqueza en nuestra tierra", declaró la primera edil de la capital.

Frente a la política de enfrentamiento y debates estériles, Carazo ha defendido el proyecto y las propuestas del Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo, "el presidente que España necesita para recuperar la senda de crecimiento y prosperidad". Así, ha remarcado que "el 23J es una cita crucial para nuestro país, porque está en juego su futuro y solo una mayoría del Partido Popular puede garantizar el cambio que España necesita". "Tenemos un país con un gran potencial en todos los ámbitos y necesitamos un gobierno fuerte, alejado de extremos, que otorgue estabilidad y vuelva a la política de Estado. Solo concentrando el voto a Alberto Núñez Feijóo podremos conseguirlo", concluyó.

Por su parte, el número uno al Congreso de los Diputados, Carlos Rojas, ha señalado que Granada "es Cultura y, con el liderazgo de la alcaldesa de Granada y los alcaldes y alcaldesas de la provincia, el Gobierno de Feijoó va a hacer de la cultura un elemento clave en las fortalezas de la provincia, más aún de lo que ya es". Rojas ha manifestado que la tauromaquina es "cultura y raíz de la misma". "Desde Goya hasta Lorca, crea empleos y es tradición y es vanguardia, y tiene todo el apoyo del Partido Popular", ha añadido.

Vicente Azpitarte, candidato al Senado, ha agradecido la presencia de Sémper en Granada porque es "una muestra mas del compromiso del Partido Popular con los granadinos y en particular con sus arraigadas tradiciones como es la tauromaquia". Además, el candidato popular ha expresado "el orgullo que sentimos los granadinos porque una figura política nacional elija Granada para anunciar temas relevantes para toda la sociedad española" y que pueda hacerlo "acompañado de Cristina Sánchez que es todo un referente femenino en el ámbito del toreo".