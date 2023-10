Brindis sin copa para la reina Letizia en la reunión con los líderes europeos en la Alhambra

El protocolo en los eventos de alto nivel como esta cumbre europea en Granada es estricto y férreo. No se deja nada a la improvisación. Todo está calculado al milímetro y las espontaneidades o lo que se salga del guión deja fuera de juego a los organizadores.

Pero siempre hay algo que se convierte en anécdota y que hoy, con las redes sociales, se hace viral. Eso ha ocurrido con el momento del brindis de los Reyes de España tras el discurso de Felipe VI en el Parador antes de la cena oficial con los mandatarios europeos reunidos en Granada.

Tras el discurso del Rey, en español y en inglés, el monarca se gira para coger la copa que le habían dejado en el muro a sus espaldas y la Reina se da cuenta de que no hay copa para ella. Dirige su mirada a una persona a su lado haciendo el gesto con las manos de pedir una copa para ella para el brindis pero no hay, por lo que mira a su marido, que responde acercando su copa también a Letizia para que entre los dos la cojan y brinden con los asistentes.

El vídeo, publicado en varias cuentas de la red social X con miles de reproducciones, ha generado ingeniosos comentarios sobre el fallo de protocolo, los gestos de la reina o el hecho de que Felipe VI se bebiera el contenido.

Es sabido, por otros eventos similares en los que se ha analizado las imágenes, que la reina Letizia no bebe alcohol y en estos brindis o solo alza la copa o hace el ademán de llevársela a la boca y mojarse los labios. Pero en este caso, en Granada, no ha podido ni hacer eso de forma simbólica aunque no pruebe el contenido porque directamente faltaba la copa, que solo se puso al Rey para el término de su discurso.