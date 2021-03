CCOO Granada elige en abril nuevo secretario general para suceder a Ricardo Flores

La actividad estos días en CCOO Granada es intensa. En pocos días se renovará toda la Comisión Ejecutiva Provincial de Comisiones Obreras con la llegada de un nuevo equipo directivo que sucederá a Ricardo Flores, quien tras doce años y medios al frente del sindicato ha agotado los tres mandatos posibles (dos por norma en los estatutos de cuatro años cada uno y uno más de carácter extraordinario).

El fin de semana de los días 15 y 16 de abril se confirmará el relevo con el nombramiento del nuevo secretario general de CCOO Granada. Un nuevo equipo al frente de la organización que tendrá como máximo exponente la juventud de quienes vienen a seguir con el trabajo de Ricardo Flores.

"No me jubilo, me queda poco, pero me quedan ganas para seguir en otros ámbitos", señala el actual secretario general de CCOO Granada sobre su siguiente paso: "Voy a estar a lo que organización me diga, en el ámbito de Andalucía, el tiempo que me quede", apunta a este periódico.

"Estos años han sido muy duros porque partíamos de un déficit en representación en relación a los compañeros de UGT de más de 400 delegados de diferencia y el día 29 de diciembre de 2020 nos pusimos por delante en cuatro delegados y a fecha de hoy tenemos 50 delegados de diferencia. Me voy con la satisfacción después de 25 años de ser la primera fuerza sindical no solamente en representación sino afiliación. Hemos avanzado en representación porque los trabajadores se han dado cuenta que en dos crisis consecutivas, hemos crecido en afiliación porque al final es la confianza que tienen los trabajadores en un sindicato como Comisiones Obreras", recalca Ricardo Flores en su marcha.