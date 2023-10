Campaña en los colegios de Granada para fomentar el reciclaje de ropa

Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, el Ayuntamiento de Granada e Inagra han puesto ya en marcha la nueva edición de sus tradicionales ligas de reciclaje de aceite y pilas en los centros escolares de la capital a las que se suma este año una nueva propuesta dirigida a facilitar y fomentar el reciclaje de ropa. Se trata, según ha aseverado la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, “de una actividad que busca concienciar a los más pequeños y, a través de ellos, a sus familias y a toda la comunidad docente, acerca de lo mucho que todo suma cuando hablamos de reciclaje y de poder darle una nueva vida a los recursos”.



Precisamente, la nueva liga escolar que la alcaldesa ha presentado esta mañana en el colegio La Asunción acompañada por la concejala de Limpieza Viaria, Ana Sánchez, y por el director general de Inagra, Pablo García, lleva por nombre ‘Ropa con las vidas de un gato’ y, con ella, desde el Ayuntamiento se pretende que los niños y jóvenes de los centros educativos de la capital colaboren llevando a los contenedores que Inagra reparte en los colegios la ropa que no usan o que está estropeada para que no acabe en el lugar inadecuado. “Si somos capaces de inculcar desde la más temprana edad la importancia del consumo consciente de la ropa y del respeto al medio ambiente a través de acciones tan sencillas como el reciclaje, habremos dado un paso de gigantes para la sostenibilidad de nuestro entorno”, ha apostillado.



Actualmente, existen un total de 200 contenedores para el reciclaje de ropa repartidos por toda la ciudad a través de los que ya se han conseguido recuperar 320.345 kilos para su correcto tratamiento y reintroducción en los ciclos de producción. Y es que, aunque consideremos que la ropa está demasiado vieja o estropeada, nunca debe tirarse a la basura, puesto que el impacto de los textiles es tremendamente dañino para el medio ambiente y en la mayoría de los casos puede recuperarse como materia prima para la fabricación de otros productos textiles o como trapos de uso industrial.



La alcaldesa ha recordado que cada vez que un ciudadano acuda a un contenedor específico para depositar su ropa debe llevarla doblada y en una bolsa cerrada, con los zapatos emparejados y otros elementos como bolsos o mochilas lo mejor compactados posible. “Es muy importante también que esas bolsas de ropa no contengan restos de comida, productos de limpieza o cualquier elemento que pueda ensuciar las prendas o dificultar su buen reciclaje”, ha añadido la primera edil.

Tres ligas escolares

La de la ropa se suma así a la liga ‘Recicla con Aceitina’, la más veterana que celebra este año su séptima edición, y ‘RecoPila en tu cole’, que tiene lugar por segundo año consecutivo tras el éxito de participación en su primera edición. De hecho, y gracias a la colaboración de los colegios de la capital, el curso pasado se consiguieron reunir solo a través de las ligas escolares prácticamente 4.000 kilos de aceite y 3.500 kilos de pilas, alzándose como ganadores el colegio CajaGranada con un total de 1.445 kilos de aceite reciclados y el CEIP Jardín de la Reina con 1.342 kilos de pilas correctamente desechadas.



Solo por inscribirse en alguna de estas tres ligas escolares, los colegios participantes reciben todo el material informativo, un contenedor específico para el producto que se vaya a reciclar y un kit de balones -dos de baloncesto y dos de fútbol-. Junto a esto, los centros educativos recibirán pequeños obsequios (chapitas y mochilas y bolsas de tela en el caso de la liga de reciclaje de ropa, delantales y embudos para la liga de aceite y pequeños contenedores y relojes digitales para la liga de pilas) que los profesores responsables del proyecto entregarán a los alumnos más participativos.



Igualmente, está prevista la realización de una jornada de talleres de reciclaje en el mes de febrero para el colegio que más haya reciclado durante el primer cuatrimestre y una gran fiesta de fin de curso para el centro ganador (habrá dos premios, uno para los colegios solo de Educación Primaria y otro para los que también cuentan con Educación Secundaria y Bachillerato) con una jornada de ocio y reciclaje con actividades como hinchables y juegos medioambientales.



Según ha informado la alcaldesa, aún está abierto el plazo de inscripción para las tres ligas escolares, que forman parte de la oferta de programas educativos con los que el Ayuntamiento de Granada complementa la formación en los centros de la capital.