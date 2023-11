Carazo, sobre el archivo de la denuncia del PSOE por los contratos en Fomento: "Se utilizó para perjudicar mi candidatura a la Alcaldía de Granada"

Este martes se conoció el archivo por parte de la Fiscalía de Sevilla de la denuncia presentada por el PSOE contra la actual alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, cuando esta era consejera de Fomento de Andalucía, respecto a la adjudicación por el procedimiento de emergencia de tres carreteras en la provincia de Cádiz. Tras practicar las diligencias de investigación, con participación de la UDEF, el Ministerio Público concluyó que no hay indicios de delitos en las contrataciones.

Tras este archivo, la alcaldesa de Granada, preguntada por el mismo, ha mostrado su "respeto y satisfacción" y ha exigido al anterior alcalde de Granada, el socialista Paco Cuenca, que "sea él el que rectifique". Porque Carazo ha dicho que "no todo vale en política" y que este tema "se utilizó" por el PSOE "dos años después de tener esa información al día siguiente de ser nominada como candidata a la alcaldía de Granada con tal de entrometerse en la campaña y perjudicar mi candidatura". Por eso no ha dudado en exigir "al anterior alcalde, que también ha tenido durante años una denuncia, que él sea el que rectifique porque me consta que él ha tenido mucho interés todas las semanas en plena campaña en volver a referirse a esta denuncia".

Carazo ha dicho que ya aclaró todo en el Parlamento andaluz como era su obligación: "Comparecí, trasladé toda la información, le trasladé los expedientes al PSOE, que los tenía encima de su mesa completos. Incluso se desplazaron a la Consejería a consultar algún expediente", por lo que ha recordado su "sorpresa" cuando conoció la denuncia a la Fiscalía al seguir insistiendo en que se hicieron "contratos a dedo cuando se ha demostrado que se adjudicó como dice la ley de contratos a la empresa con la oferta económica más favorable" de las varias que se presentaron a cada licitación. "Fue un procedimiento ajustado a la norma como todos los contratos de emergencia realizados en la Consejería", ha defendido.