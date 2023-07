Carlos Rojas: "El Gobierno no ha hecho sus deberes con Granada y la provincia"

¿Qué le dice el corazón que va a pasar el 23-J?

Me dice que vamos a tener una victoria importante. Y que Alberto Núñez Feijóo va a ser el próximo presidente del Gobierno de España y que España va a tomar el buen rumbo. Vamos a recuperar el prestigio de las instituciones y sobre todo a unir a todos los españoles.

¿Y qué le dice la cabeza?

La cabeza me tiene en el día de hoy y también en el día tan extraño en el que Sánchez ha puesto las elecciones, el 23 de julio, un día en el que da la sensación de que lo que se pretende es que no votemos. Pienso en ese día tan especial por lo todo lo que nos jugamos. La cabeza me dice que tenemos que transmitir en los días que nos quedan el mensaje de lo importante que es ir a votar, que lo hagamos cuanto antes y queda tiempo para votar por correo, porque nos jugamos el futuro de España.

¿Por qué cree que el presidente ha escogido una fecha en la que nunca se ha votado desde que hay democracia?

Es difícil saberlo pero todo indica que busca que no se vote mucho en contra de él, para desalojarlo del Gobierno. Yo creo que la inmensa mayoría de los españoles lo que queremos es derogar el sanchismo. Quizá entendía que es la fecha que más le podía beneficiar, pero realmente no lo sé porque el motivo está en la cabeza de Sánchez.

¿A quién beneficiaría la abstención?

Creo que no nos podemos permitir la abstención ni que ese día marque una actitud de voto que le pueda favorecer. Sánchez. Tenemos que tomarnos ese día como el que España puede cambiar de rumbo. Está en nuestra mano, pues en sólo un día nos jugamos cuatro años de futuro de España. Tenemos que salir a votar todo de forma masiva para desalojar al Gobierno de Sánchez y que Feijóo sea presidente. Este es el mensaje que estamos transmitiendo porque nada está ganado. Las elecciones se ganan el 23 de julio.

Los datos indican que habrá un masivo voto por correo.

Tengo mucha confianza en los funcionarios de correos y esperemos que no haya problemas. El voto por correo va a subir muchísimo y está claro que va a ser muy importante en estas elecciones.

Desde una lógica subjetividad, ¿cómo vio el debate entre Sánchez y Feijóo?

Vi claramente a un Feijóo en modo presidente del Gobierno que ganó el debate por goleada. El debate mostró a un Pedro Sánchez que parecía un aspirante, muy nervioso e intentando que se embarrara interrumpiendo todo el rato. Creo que eso lo vimos todos los españoles, a un Sánchez sin hacer propuestas y mintiendo mucho.

Ideologías a un lado ¿qué diferencias ve entre ambos?

Bueno, veo muchísimas. Intento ser objetivo, independientemente de que obviamente soy del Partido Popular, pero, dentro de la objetividad de intentar analizar a dos personas por sus actuaciones, me siento muy orgulloso de tener un presidente como Núñez Feijóo que es una persona responsable, que transmite valores, principios, serenidad, educación y que cumple lo que dice. Trae de nuevo a la política todos esos principios que nunca se debieron perder y que los ha perdido un Pedro Sánchez al que he visto siempre demasiado bronco las intervenciones políticas intentando separar más que unir, intentando interrumpir al adversario no dando esas muestras de educación y de tolerancia que se tiene que dar también en los debates parlamentarios que he visto en el Congreso, en los que ha mentido descaradamente. Tenemos que pasar página en estas elecciones a tanta arrogancia y dar paso a una persona que considero extraordinaria que es Alberto Núñez Feijoo, que es una persona con sentido del humor, con respeto y que, creo, tiene todas las cualidades para ser un magnífico presidente del Gobierno y lo va a ser.

Son unas elecciones generales parecen un un plebiscito sobre Sánchez.

Un poco sí, porque Sánchez es la máxima expresión del sanchismo. Lo ha creado él, que ha ido echando a sus propios ministros que le habían ayudado en las primarias y transformado al Partido Socialista hacía otra cosa que ya no identificamos más que como sanchismo porque de ese PSOE de los tiempos de Felipe González que se abría, con sus defectos y sus aciertos, más a al diálogo, que respetaba las instituciones y las fortalecía hemos pasado a un partido que es el máximo exponente de la incoherencia, que dice que no va a pactar con Bildu y pacta con Bildu, que le importa más mantenerse en el poder que servir a los españoles, que está siempre girado en torno a la figura de su líder, que es Pedro Sánchez.

¿Le pasará factura esos pactos con Bildu y Esquerra?

Yo creo que sí y se va a demostrar en las elecciones. Estoy convencido que se va a castigar esa forma de hacer política porque no es razonable y porque se pierden todos los principios básicos. Creo que muchos votantes socialistas están horrorizados de haber visto como su partido, ya convertido en sanchismo, ha tratado así a Bildu con esos pactos y por el contrario, a partidos que hemos estado ahí para intentar ayudar a pactos de Estado, como el PP, nos ha puesto en el rincón y nos ha tachado de radicales cuando los radicales, los extremistas, son los que no condenan los crímenes de ETA, los que son los herederos políticos de ETA son los de Bildu. También va a tener consecuencia el pacto con Esquerra y los independentistas. Esto ha quedado muy grabado en la imagen de un Gobierno que ha perdido sus principios. El día 23 se va votar sobre la situación económica, el empleo y el futuro, pero también sobre principios, que son muy importantes en democracia y en política.

¿Y puede tener consecuencias los pactos del PP con Vox?

Creo que no. Son pactos de gobierno que son necesarios para dar estabilidad y para gobernar pero con unas pautas y unos criterios concretos de respeto y defensa de la Constitución. El PP de ahí no se va a mover. Siempre hemos sido esa garantía y lo seguiremos siendo. El Partido Popular ha facilitado la Alcaldía de Vitoria al PSOE, el gobierno de la Diputación de Guipúzcoa y la Alcaldía de Barcelona y el Partido Socialista apenas nos lo ha agradecido. La realidad es que lo hemos hecho porque tenemos espíritu de defensa de la Constitución y de articular grandes pactos de gobierno.

Todo apunta a que no habrá mayoría absoluta y que habrá que pactar.

Ese análisis lo tenemos que hacer después del día 23. Ahora estamos muy ilusionados en tener esa gran mayoría que nos permita un gobierno estable en solitario del Partido Popular. Trabajamos para ello con toda la ilusión.

Durante esta legislatura ha habido cambios en el PP. ¿Qué diferencias ve entre el liderato de Pablo Casado y el de Alberto Núñez Feijóo.

Creo que no hay que mirar atrás para ver diferencias sino para ver unión y que Feijóo ha tradído la unión de todos. Presentamos un partido muy unido. Lo ha hecho con inteligencia, con sentido común y con generosidad. Y toda esta construcción en este último año ha sido para preparar para un momento que podía llegar y que ha llegado por adelantado, que es el momento electoral. Para articular ese gran cambio ha trabajado durante este tiempo con muchísimo rigor y hoy presentamos un partido inequívocamente unido.

¿Cómo califica esta legislatura?

Una legislatura para olvidar.

El PP de Granada presenta unas listas sin los llamados paracaidistas, lo que no siempre ha ocurrido.

Pienso que es bueno que sea así. Yo respeto a toda las organizaciones políticas a la hora de hacer las listas, pues nos presentamos unas elecciones nacionales. Dicho esto, pienso que obviamente los que estamos en la provincia bregando con todos los problemas, los conocemos muy bien y en la política se trata de resolver los problemas. No digo que no lo hagan el resto, pero creo que desde el Partido Popular podemos llevar a gala que estamos comprometidos al cien por cien con los de provincia.

Tiene una rival de peso como es Carmen Calvo.

Le tengo respeto como rival, respeto por su carrera y por su trayectoria. Evidentemente no representa las ideas ni lo valores que yo, pero a partir de ahí creo que el respeto institucional entre todos los que queremos servir a los ciudadanos y nos presentamos en elecciones es bueno y debe ser así, por lo que hace falta pasar página sobre lo que ha pasado durante los últimos años, en los que en la política han sobrado insultos, descalificaciones y pérdidas de tiempo en lugar de dedicarnos a lo importante, que es servir a los ciudadanos.

¿Qué se ha hecho durante esta legislatura por Granada y qué falta por hacer desde el Gobierno Central?

En esta legislatura ha habido una parálisis muy importante. El Gobierno lo ha achacado al Covid pero no es cierto, porque España ha sido prácticamente el último país en recuperar el PIB de antes de pandemia. Se ha gestionado mal, hemos llegado muy tarde y esto le ha afectado a Granada en el sentido que el Gobierno no ha hecho sus deberes con la provincia. Nos prometieron terminar todos los espigones y yo que he seguido en pregunta parlamentaria y mes a mes esta situación sé que el Gobierno me ha estado dando unas largas que están reflejadas en la realidad porque no hay ni un solo espigón hecho y han tenido cinco años para hacerlo. Igual digo de las condiciones de la presa de Rules y de los grandes problemas de infraestructuras que tenemos.

¿Cuáles son esos problemas?

Por ejemplo, el Corredor Ferroviario del Mediterráneo, que ha llegado también con atraso tras tener que forzar al Gobierno para que incluya el tren Granada-Motril en sus planes europeos, porque no quería. Desde el PP de Granada hicimos una proposición no de ley en el Congreso exigiendo la línea Motril-Granada de tren y el PSOE se posicionó en contra. No lo entendimos muy bien y ahora parece que han rectificado. Tenemos las frecuencias de trenes y de aviones disminuidas y no se han restablecido conforme a antes de la pandemia y esto es otra asignatura pendiente del Gobierno. Todo esto queda por hacer y nosotros tenemos un compromiso fuerte con la provincia de Granada basado en las alianzas con los ayuntamientos de Granada y del resto de la provincia para tirar de las infraestructuras que están pendientes. Rules es un exponente, tenemos que hacer las conducciones y hemos intentar hacerlas todas a la vez, no solamente por tramos. Tenemos once subproyectos de Rules que están pendientes de iniciarse y hay que empezarlos todos a la vez. Tenemos identificado que esto supone creación de empleo, que es futuro y por tanto, vamos a ello. Tenemos que recuperar las frecuencias y soterrar el AVE en su entrada a Granada, hacer los espigones en el litoral y seguir apoyando el acelerador de partículas. En fin, tenemos grandes propuestas para Granada. Todo esto está identificado por todos los partidos pero lo que hay que hacer es ponerse a trabajar.

Todas estas intenciones, ¿se van a hacer realidad en la próxima legislatura?

Estoy convencido que sí, que vamos a ver todas las obras en marcha. Así lo puedo decir porque así creo que va a ocurrir.

Si gana el PP no habrá excusa pues estará en el Gobierno, la Junta y en los ayuntamientos más importantes de la provincia.

Sí, esto sin duda va a ser muy muy positivo. Tener un verano azul y un mapa azul que beneficia a Granada es algo obviamente positivo. La alcaldesa de Granada está liderando los problemas que tiene su ciudad y ya ha estado en conversaciones con todos los líderes, tanto nacionales como regionales, y todo el mundo está conociendo los problemas y las necesidades que tiene la ciudad, al igual que el resto de la provincia. Pasa igual con la alcaldesa de Motril, que también está hablando con los responsables que pueden llevar a cabo estas obras. Es importante que tengamos esta conectividad para aprovecharlo en sinergia de nuestros ciudadanos.

¿Puede ser reversible la decisión sobre la Aesia?

Está judicializada y depende de lo que diga la justicia. Ahí habrá que actuar y si falla en contra habrá que ver las vías de fortalecer la inteligencia artificial en Granada.

¿Qué opinión le merece cómo se llevó a cabo el concurso?

Lo que sé es lo que se ha declarado por el propio Gobierno y tiene malísima pinta, es decir, que no hubo digamos un catálogo numérico, una puntuación sobre los aspirantes. Esto es francamente muy raro y da la sensación de que el Gobierno ha actuado de forma arbitraria y precisamente por eso está recurrido.

¿Está convencido de que la candidatura de Granada era mejor que la de La Coruña?

Sí. Creo que Granada tenía toda la fortalezas para ser la que se hubiera llevado la sede de la Agencia. Lo tenía pues el primer criterio más claro para ello es la fortaleza universitaria, uno de los requisitos claves, y también tenía conectividad, que era lo que se exigía. Pero el requisito fuerte y potente de Granada era la Universidad, la UGR, porque ahora mismo somos un núcleo de formación y de emprendimiento en materia de inteligencia artificial, a la cabeza de la Unión Europea y casi del mundo, con los ratios de la informática matemática aplicada de la Universidad de Granada. Además está toda la preparación y el talento que hay en la Universidad y esto es clave para fortalecer luego la sede, que la gente que sea un referente.

¿Cómo ha planteado la campaña?

La estamos haciendo muy en positivo, con muchas ganas y obviamente dirigidos por nuestros directores de campaña en la sede provincial con actos por la mañana, transmitiendo a los medios de comunicación, repartiendo esa ilusión en contacto con la gente, hablándole de lo que significa el día 23 . También celebramos actos sectoriales y los mítines al uso transmitiendo lo que sentimos.

¿Cómo se define políticamente?

Como un político con mucha vocación, principios, moderación y pragmatismo.

¿Qué político tiene como referente?

Me ha influido en mi vida y recuerdo con mucho cariño a Juan de Dios Martínez Soriano, que fue nuestro presidente provincial y ya falleció. Era una persona muy batalladora, muy activa y tenía una vocación política tremenda. Con él empezamos esta aventura y por tanto el recuerdo, siempre cariñoso, se lo tengo a él. Cuando dejó la política, presidió la Asociación Española Contra el Cáncer, lo que indica que era un hombre inquieto que le gustaba estar en contacto con la gente y ayudar a los demás.

¿Dónde estará el 23-J?

Estaré con mi familia en Motril e iré a votar. Tengo la costumbre de ir saludando por las mesas electorales de Motril, lo que me llevará un tiempo, y de ahí me trasladaré a la sede de Granada, donde estaré hasta conocer el resultado electoral, que esperemos sea un gran resultado para Granada. Confío en que Granada pueda tener ese papel clave para ayudar a Núñez Feijóo a ser el presidente de todos los españoles.