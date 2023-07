Carmen Calvo y Mª Jesús Montero piden en La Zubia “una victoria contundente para dejar a la derecha en la oposición”

La cabeza de lista al Congreso, Carmen Calvo, ha manifestado que espera que "la gran noticia del lunes sea que España no se rinde ante la ola fascista que hay en el mundo y seguirá mejorando su democracia con políticas progresistas y sosteniendo la igualdad".

"Nada me gustaría más que ese titular. Resume lo mucho que nos jugamos el 23J", ha dicho en La Zubia, tras reconocer que está enamorada de Granada, una tierra que tanto ha aportado a Andalucía y a la identidad de España

"Una provincia y un país que se la juegan el domingo", ha incidido para recordar con quién ha sido su compañera en el Gobierno, Mª Jesús Montero, que vivieron noches largas y afrontaron "coyunturas difíciles junto al presidente Sánchez para proteger a España y para garantizarle tranquilad a la ciudadanía en las horas duras de la pandemia".

"Lo hicimos movilizando recursos económicos, miles de millones de euros a pesar de que el PP diga que nos hemos endeudado. Lo hicimos para sacar adelante al conjunto de la ciudadanía y de la economía. Esto hay que tenerlo en cuenta también el domingo y recordar que el PP no ayudó ni una sola vez. Por eso y porque su memoria es corta tienen que mentir todos los días para tapar lo que no hicieron", ha explicado Mª Jesús Montero.

Para Calvo, que ha pedido a Moreno Bonilla que active de una vez el Bono de Alquiler para la vivienda, el PP "no merece coger el timón de una tierra que no merece la forma de hacer política trilera de la derecha ni el clima de odio actual. Por ello, pido a la ciudadanía el voto para el PSOE y obtener una victoria contundente para dejar a la derecha a su lugar, que no es otro que la oposición".

Además, la socialista ha mantenido que "si la izquierda se mueve, la derecha se para” para quién su formación tiene "la responsabilidad de abrochar a la ciudadanía a la democracia y seguir haciendo avanzar al país".

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha llamado a la ciudadanía a las urnas y a votar al PSOE, "un partido que permite progresar a toda la clase media como motor de desarrollo económico de España".

"El voto útil y que sirve debe ser para el PSOE, el partido que contribuye a cambiar y transforma la vida de la gente. Vamos a ganar las elecciones, la sociedad se mueve porque sabe que se la juega el próximo 23 de julio", ha expuesto.

Montero ha defendido un proyecto político como el del Partido Socialista que "tiene claro el rumbo hacia donde tiene que avanzar España, bajo el paraguas de la solidaridad, la fraternidad y la igualdad".

"En nuestro proyecto de país cabe todo el mundo, frente al pensamiento de la derecha de que la patria es una parte muy pequeña del conjunto de la ciudadanía”, ha dicho para afearle al PP que en los “peores momentos del país no haya estado, como cuando votó en contra del único instrumento posible para confinar a la población".

Por su parte, ha concluido explicando que "no es de fiar una derecha que ha estado poniendo palos en las ruedas permanentemente a todos los avances que han dado dignidad a la personas y que ha estado en el cuanto peor, mejor. No se puede premiar a un PP de la mano de Vox que ha llevado a cabo una estrategia de acoso y derribo a un gobierno legítimo que desde el primer día ha trabajado por la mayoría de este país".

En el acto, donde también ha intervenido la secretaria general del PSOE de La Zubia, el secretario general del PSOE granadino y cabeza de lista al Senado, Pepe Entrena, ha destacado la acción del Gobierno de Pedro Sánchez dirigida a crear más empleo y de mayor calidad, mejorar servicios públicos como la sanidad, educación y dependencia, la apuesta por una España y una Granada más verdes y digitales, la defensa de la igualdad y el impulso a la ciencia y la innovación.

Tras mostrar su preocupación porque además de todo eso, "también está en juego la libertad y la democracia conquistada hace tantos años, ha defendido la importancia de ganar para gobernar a partir del 24 de julio. Queremos llevar a Granada y a España hacia adelante y para eso tienen que ganar las elecciones el PSOE y Pedro Sánchez. Queremos ganar y gobernar para resolver los problemas de la gente, cambiar de esta sociedad aquello que no nos gusta y llevar a cabo todos los asuntos que hay que continuar e impulsar", ha señalado.