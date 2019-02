El exalcalde de Castril Juan Mar, condenado a ocho años de inhabilitación por prevaricación

Ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por conceder a su prima hermana una subvención de 31.119,20 euros para rehabilitar su vivienda, pese a no reunir los requisitos para ser beneficiaria. Esta es la condena impuesta al exalcalde de Castril, Juan José López Ródenas (PSOE) -conocido como Juan Mar-, según recoge una sentencia del Juzgado de lo Penal 4 dictada el pasado 19 de febrero, a la que ha tenido acceso Granada Hoy.

Tal y como se expone en dicha sentencia, "aparece acreditado que el 14 de mayo de 2008 tuvo entrada en el registro municipal de Castril de la Peña, la solicitud de (...) una prima hermana de Juan José López Ródenas, -alcalde del municipio en ese momento- para acogerse al Programa de Transformación de Infravivienda respecto del inmueble propiedad de sus padres (...) acompañando un contrato de arrendamiento (...) que sin embargo no respondía a la realidad".

Asimismo, el juez manifiesta que la familiar de Juan Mar "no ha residido ningún momento en dicha vivienda, encontrándose por tanto la misma deshabitada pese a lo cual y siendo conocedor Juan José López Ródenas, alcalde de Castril en fecha de 19 de junio de 2008, que su prima no reunía los requisitos para ser beneficiaria de la subvención, (pues aquella no residía en la vivienda, siendo además un requisito exigido".

Todo ello fue algo que Juan Mar negó durante el juicio, que se celebró el 28 de enero, en el que manifestó que la solicitud “cumplía todos los requisitos necesarios”; que el proceso había sido avalado por los técnicos; y que la causa se ha realizado “en base a suposiciones”.

Los hechos se remontan al mes de mayo de 2008, en el que el Ayuntamiento de Castril firmó con la Consejería de Obras Públicas un acuerdo para que una serie de viviendas del municipio pudieran acceder a una subvención procedente del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2017.

Las ayudas estaban destinadas a la rehabilitación de infraviviendas a las que una prima del exalcalde solicitó adherirse para habilitar una vivienda propiedad de sus padres –tíos de Juan Mar– que ella tenía alquilada.

En concreto, entre otras cuestiones se exigía que la vivienda fuese la residencia habitual del solicitante. Sin embargo, las acusaciones -tanto la Fiscalía como las acusaciones particulares ejercidas por el abogado Rafael Revelles en representación del Ayuntamiento de Castril y por Miguel Ortiz- mantuvieron durante la vista que la vivienda “se encontraba deshabitada”, así como que la realidad era que la prima de Juan Mar residía en Cataluña, donde además tenía su lugar de trabajo.

Algo que además habría sido constatado a través de un informe de la Guardia Civil, así como por la empresa de auditores contratada por el Consistorio para elaborar una auditoría tras el cambio en la Alcaldía.

En la sentencia el magistrado expone que "los hechos constituyen un delito de prevaricación administrativa". Así el fallo recoge la condena a Juan Mar por "un delito de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal, a la pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público", así como al abono de las costas procesales.

Si bien, este no será la última causa judicial a la que Juan Mar tendrá que hacer frente por su etapa como socialista al frente del Ayuntamiento de Castril, ya que cuenta con otras pendientes como el caso del Centro Saramago, en el que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Único de Huéscar investiga la gestión de los fondos públicos del mismo.