Centro de artes escénicas: un proyecto descartado en Granada que se hará posible en Málaga

Granada tiene un proyecto que se ha resistido durante décadas hasta quedar totalmente descartado a día de hoy: un gran espacio escénico, un palacio de las artes. Se propuso, se proyectó, se sacó a concurso pero quedó en el cajón y finalmente fue descartado por falta de rentabilidad para Granada de una inversión de ese tipo. Pero su potencial está ahí ya que otras capitales aspiran a ese recurso cultural. Es el caso de Málaga, que proyecta uno en los antiguos cines Astoria Victoria en una apuesta más por la cultura en la capital de la Costa del Sol, que sumará una nueva infraestructura. Y aunque no es un agravio con Granada ya que no es un proyecto que se haya quitado a una para dar a otra, sí es al menos curioso que en la capital nazarí, que ha tenido efemérides que lo sustentaban y que ahora trabaja por ser capital cultural 2031, no haya cuajado un proyecto que aunque es cierto que era costoso y se topó con la crisis económica, podría haber sido en todos estos años un aldabonazo para la candidatura. Y en comparación, Málaga sigue sumando referencias culturales en lo que está demostrado en la práctica que es la capital cultural de Andalucía, donde se ubican grandes proyectos culturales, colecciones, museos y no dejan de plantearse nuevos hitos.

En Granada fue con motivo de los actos del Milenio del Reino de Granada donde se enmarcó un palacio de las artes en un solar en la zona Forum, junto al Parque de las Ciencias. En 2006 el Ayuntamiento había cedido el solar a la Junta para hacerlo y que estuviera terminado para 2013 con el Milenio. Pero 17 años después en 2023 se comprobó que ni siquiera la Junta la había escriturado a su nombre, por lo que el Ayuntamiento, en el anterior mandato del PSOE, inició los trámites de recuperación del suelo dejando sin efecto la cesión. Se vendió como un gran espacio para óperas, conciertos, espectáculos musicales. Incluso se llegó a la fase de concurso, que ganó el arquitecto japonés Kengo Kuma, con su Granatum, una impresionante construcción.

Incluso en el mandato de Cs-PP, el alcalde Luis Salvador propuso hacer ahí un gran conservatorio y palacio de la ópera en una recuperación 'low cost' del proyecto. Pero tampoco fue más allá de un proyecto electoral.

Finalmente el espacio escénico de Granada no se llegó a hacer y el suelo ya tiene un nuevo uso. Este mismo año se ha cerrado el acuerdo de nuevo con la Junta para que en ese solar se construya la segunda fase de la ciudad de la Justicia planteada por la Junta para Granada con la compra del Cubo y la construcción de otros juzgados en ese solar. Por lo que el carpetazo al proyecto cultural ha sido definitivo.

En Málaga están con los trámites, aunque lentos, para que los cines Astoria Victoria se conviertan en espacio para las artes escénicas y la danza. Un comité de expertos está estudiando desde noviembre las propuestas arquitectónicas para la construcción de un espacio que tendrá una sala para artes escénicas, un centro de congresos y un centro coreográfico.

De hacer en Granada un espacio escénico se comenzó a hablar a principios de los 90 con el proyecto de un teatro de la ópera para albergar las producciones de gran formato vinculadas a eventos como el Festival de Música y Danza. Diez años después, en 2001, con el socialista José Moratalla en la Alcaldía, se propuso el concurso de ideas internacional para hacer el proyecto. Entonces presidía la Junta Manuel Chaves y se dieron varias fechas para el inicio de obras y finalización. Un primer plazo era 2008, pero no se hizo y se rescató el proyecto para la conmemoración del Milenio del Reino de Granada en 2013.