El sol se adueñará de la provincia de Granada este viernes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) pronostica escasos cambios en cuanto a temperaturas, con heladas bajas en el interior de la provincia.

En el nordeste no se descarta la aparición de precipitaciones débiles y aisladas durante la madrugada. Los cielos permanecerán con intervalos de nubes bajas matinales, que también son más frecuentes en esta misma zona peninsular, el nordeste provincial.

La capital granadina presentará heladas al superar los 0 grados, aunque durante la jornada podrán apreciarse unos 15º. El altiplano granadino presenta temperaturas bajas sin llegar a las heladas, pues no se alcanzarán los 0º grados en Baza y la máxima no rebasará los 11º. En el poniente las temperaturas son ligeramente más cálidas, con una mínima de 4º y, al igual que en la capital, una máxima de 15º en Loja. Como suele ser habitual, la costa tropical presenta las temperaturas más apetecibles de la provincia, pues en Motril la mínima no se acerca a las frías heladas con unos 8º que variarán hasta los 18º de máxima.

La Agencia Estatal garantiza que los vientos serán de carácter débil, de componente este, aunque pueden llegar a ser ocasionalmente fuertes en el litoral.