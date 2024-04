Otro primero de mayo, en el que los grandes sindicatos de clase convocamos a los trabajadores y trabajadoras a manifestarse, con las principales reivindicaciones acordadas como lema. "Por el pleno empleo, menos jornada, mejores salarios". Objetivos que en principio deben de ser conseguibles y asumibles y en ocasiones están al alcance de la mano, por lo que se pretende pegar el último empujón para alcanzarlos.

Lo triste es que en Granada ya sabemos que la primera parte de la consigna de este año no lo conseguiremos y es que para nuestra provincia parece una broma reclamar el "pleno empleo". Llevo un año como secretario general de UGT en nuestra provincia, y aunque lo intuía, no sabía que era tan tristes las nuestras estadísticas sociolaborales, un ejemplo, siempre estamos en las primeras posiciones de desempleo a nivel nacional, rondando el 21%.

Tengo verdaderas ganas de despertar una mañana y escuchar, leer o recibir la noticia de que estamos al menos en una de esas estadísticas en mitad de la tabla, que ya funciona el IFMIF-Dones, a pleno rendimiento y que empresas de investigación, de inteligencia artificial, están fuertemente implantada en la provincia, trabajando para un mundo mejor, que Granada cuente con una poderosa industria sostenible, y prácticamente todo el mundo trabaje. A veces da la sensación de que en Granada las soluciones nunca terminan de llegar.

Las otras dos partes del eslogan entonces sí serian posibles, pues en cierto modo son dependientes de la primera, y es que "menos jornada y mejores salarios", tendrían en un sentido general, que ahora por desgracia no poseen.

La reducción de la jornada ayudaría al pleno empleo y es a todas luces necesaria, y es que desde 1983 es decir mas de 40 años con la misma jornada, -pero que anteriormente concretamente en 1919 ya estuvo reconocida y pactada en el estado español-, ya toca y debería seguir tocando los próximos años, pues increíble que con todos los avances tecnológicos conseguidos en el transcurso de estos años, solo hayan supuestos incrementos de los beneficios empresariales y enviar al paro en ocasiones a los trabajadores y trabajadoras de turno. No se puede afirmar que sea una barbaridad el rebajarla a 35 o incluso 32 horas como objetivo final, que supondría no solo la creación de empleo por la rebaja, sino también por la generación de empleo que el incremento del ocio generaría.

Nos queda por tanto la mejora de los salarios, la tercera parte del eslogan, un clásico que nos dirían los críticos, con toda la razón y es que año tras año se repite. El problema es que no se repite por gusto, o porque los sindicatos siempre estén pensando en lo mismo, el problema es que no se soluciona ni siquiera parcialmente. La fuerte inflación producida por entre otros factores por la guerra en Ucrania ha hecho que los trabajadores pierdan poder adquisitivo, sin embargo, los empresarios han visto incrementados sus beneficios, por lo que no hay excusa para no repartirlos con quien los generan. Estamos por tanto llenos de argumentos para repetir.

En la Granada de la precariedad y la parcialidad no deseada, la subida del Salario Mínimo Interprofesional de los últimos años –un 54% desde 2018- ha supuesto un respiro para muchas familias, pues les ha supuesto un importante incremento de retribuciones, y además ha dejado sin palabras a muchos agoreros que pronosticaban un aumento del paro y es todo lo contrario, estamos batiendo récords de contratación en el país.

Este último año ha sido un año enormemente productivo en lo que a la firma de acuerdos provinciales y es que desde marzo de 2023 que se firmó el Convenio de Hostelería, el que afecta a más trabajadores, se han firmado también el convenio de los trabajadores agrícolas y el de comercio, que eran de los que llevaban más tiempo enquistados, en algunas ocasiones llevaban años. Entre los tres hablamos aproximadamente de más de 80.000 trabajadores que se ven así protegidos por una norma.

Esto nos habla de la ingente labor que realizan sindicatos mayoritarios y de clase, y patronal para llegar a acuerdos, que, partiendo de intereses contrapuestos, y mediante la negociación llegan a documentos pactados y consensuados en aras de que las relaciones laborales sean fluidas.

En nuestra provincia, dados los datos, necesitamos un impulso mayor incluso en los salarios que el pactado en el V acuerdo de Empleo y Negociación colectiva y subir los sueldos por encima del 3% pactado para 2024 y 2025, para que se recupere el poder adquisitivo perdido durante los últimos años, muy necesario donde los sueldos son más bajos.

En Granada conseguir nuestras demandas es por tanto todo mucho mas difícil ,pues partimos en desventaja histórica que debemos de una vez por todas superar, por eso es importante que todos y todas, granadinos y granadinas salgamos el próximo uno de Mayo, para reivindicar más trabajo, más salario y menos jornada.