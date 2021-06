La Codapa pide a la Junta que asuma la subida del precio del comedor escolar

La Confederación andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la Educación Pública (CODAPA) ha pedido la Junta que asuma el encarecimiento del precio de los comedores escolares para que no repercuta en las familias.

La Confederación, que agrupa a más de 2.700 AMPA de toda región, ha reclamado al Gobierno andaluz que se haga cargo de la anunciada subida de tarifas en los servicios de comedor escolar, aula matinal y actividades extraescolares para que no repercuta directamente en las familias.

"No es buen momento para subir el precio de estos servicios, ya que en muchos hogares se han desplomado los ingresos pero aún no está reflejado en la última declaración de la renta, por lo que no será tenido en cuenta a la hora de aplicar las bonificaciones", ha advertido la presidenta de la CODAPA, Leticia Vázquez.

La Confederación no ha cuestionado que se aumente lo abonado a las empresas adjudicatarios de los comedores y ese incremento está vinculado a una mejora en la calidad del servicio prestado pero sí ha mostrado su rechazo a que la modificación de los precios perjudique a las familias.

Vázquez también ha criticado que el anuncio del cambio de tarifas se haya hecho sin diálogo ni comunicación previa con los representantes de las familias que siguen esperando una mesa de diálogo para cambiar el modelo de comedor escolar actual.

La CODAPA ha demandado un mayor control público de las deudas acumuladas por muchas empresas adjudicatarias con sus plantillas, ya que ponen en peligro el mantenimiento del servicio de comedor en muchos colegios, y ha apostado por un modelo que incluya cocinas "in situ" o en el entorno frente a la preparación de alimentos a gran escala en cocinas centralizadas.

"La Junta intenta que la gestión de los comedores escolares sea atractiva, de forma que reporte más beneficios a las empresas, pero en ningún caso viene a atender las demandas de las familias usuarias del servicio", ha criticado la presidenta de la CODAPA.

Los representantes de las familias han reivindicado además en un comunicado que se restablezcan las actividades extraescolares en los centros educativos, eliminadas de muchos colegios por la pandemia.