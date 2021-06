El Colegio de Médicos de Granada admite falta de facultativos y mediará con el Virgen de las Nieves

Intentar mediar con el hospital en un problema que no tiene fácil solución como la falta de facultativos. Esta es la postura del Colegio Oficial de Médicos de Granada que, a través de su presidente Jorge Fernández Parra, denunció que la escasez de galenos no solo afecta al Virgen de las Nieves, donde la mitad de los médicos de Urgencias han advertido de "errores en diagnósticos" por la saturación del servicio, que se repite en otras áreas del CHARE de Guadix y de múltiples centros de Atención Primaria. "La situación es muy complicada", lamentó.

Fernández, preguntado por este diario, dijo que abordarán este problema en la próxima reunión de la Junta Directiva, que podría ser extraordinaria si el problema escalara de nivel. Pero "el problema es lo que estamos observando desde hace muchos veranos y es que faltan médicos por todos lados", arguyó el presidente del colegio, que recuerda que este año, a causa de la pandemia, se han dado una serie de circunstancias que van a impedir contar con más médicos.

"Es cierto lo que denuncian con el retraso en la llegada de los residentes en octubre, y no en mayo como era habitual", lo cual provoca que los residentes de primer año lleven un retardo en su formación, y que por eso no puedan firmar aún altas hospitalarias ni de urgencias por ley. "Y también tenemos el problema de que se nos van a la medicina privada o a otras comunidades y al extranjero por las mejores condiciones laborales", abundó.

"En los dos hospitales el mayor número de vacantes para urgencias no se han cubierto", añade el presidente de los médicos granadinos, que tilda la situación de "muy seria" a nivel general aunque afirma que los "hospitales están haciendo lo que pueden".

Sobre la denuncia de los médicos de Urgencias del Virgen de las Nieves de la falta de atención presencial en los centros de salud, Jorge Fernández aclara que sí se atiende a pacientes en consulta y no solo de forma telefónica, pero regresa a que la raíz del problema se mantiene en la falta de personas, y a que a causa del Covid hay un "determinado" número de profesionales que por patologías o edad están catalogados "de riesgo" y no ven pacientes de forma presencial. "Entonces a la falta de personal se une la la llegada del verano y las vacaciones, y más tras los últimos meses, y los facultativos de riesgo, por lo que la sobrecarga en la primaria es enorme", sentenció Fernández Parra.

La falta de atención presencial, entonces, lleva a muchos ciudadanos a prescindir de acudir al centro de salud e ir al hospital. Pero el presidente del Colegio lo achaca a la cultura que se ha creado durante los años en la gente de ser atendidos en primer lugar ya en los servicios de Urgencias: "Estas puertas de entrada son muy difíciles de controlar", expresó Jorge Fernández Parra.

Además, el presidente del Colegio Oficial de Médicos no cree que los médicos denunciantes del Virgen de las Nieves que quieran eximir ante posibles fallos por la saturación del servicio. "Ellos tienen la obligación de cuando la organización no da respuesta correcta a la atención y ellos lo entienden así, tienen que comunicarlo al colegio y al hospital. No es una cuestión de lavarse las manos", concluyó.