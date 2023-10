Concentración de policías y guardias civiles por la equiparación salarial en el inicio de la Cumbre de Granada

Alrededor de una veintena de representantes de organizaciones agrupadas bajo la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles se concentrará en el entorno del Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada este jueves con motivo del inicio de la reunión de la Comunidad Política Europa (CPE), la primera de las dos cumbres que se organizan en la ciudad de la Alhambra hasta el viernes en el marco de la Presidencia Española de la UE.

Según ha comentado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en sus redes sociales, "todas las organizaciones y plataformas representativas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han unido sus fuerzas para plantarle cara al Gobierno de Pedro Sánchez". La AUGC ha detallado, de cara a esta reunión prevista para las 11:15 horas en un lugar aún por determinar, que, bajo esta plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial, están representados hasta "150.000 funcionarios policiales de España" en una misma organización.

El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP) en Granada, César Calín, ha detallado a Europa Press además los pormenores de la organización de este acto reivindicativo que pretende visibilizar "problemas" que los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado llevan, ha mantenido, "arrastrando desde hace más de 30 años". Así, piden el reconocimiento de su labor como "profesión de riesgo" como tienen los cuerpos de policía locales y autonómicos, y dicen, según ha agregado Calín, no entender por qué ellos no lo tienen cuando su trabajo puede llegar a ser "más comprometido" y contar con "más riesgos".

En un comunicado en el que han informado sobre esta concentración desde la plataforma, en la que también están integradas una docena de organizaciones más, los representantes de guardias civiles y policías nacionales han defendido que se trata de poner "fin al agravio" que señalan que sufren respecto del "resto de cuerpos policiales autonómicos y locales". Quieren así hacer visible ante los jefes de Estado y de Gobierno participantes en la reunión de la CPE "la discriminación que tiene este Gobierno mantiene con los profesionales de la seguridad pública estatal". Sigue la estela de anteriores actos reivindicativos como el que llevaron a cabo ante el Congreso de los Diputados, en Madrid, el pasado 10 de mayo bajo el lema 'Con nuestro pan no se juega'.