El Consejo de Participación de Sierra Nevada rechaza que la Vuelta a España ponga la meta en el Observatorio

Por 31 votos en contra por 22 a favor, el pleno extraordinario del Consejo del Participación de todo el espacio natural de Sierra Nevada, que engloba al Parque Nacional y Natural, ha rechazado la modificación del punto 5.2.3.1 del Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de Sierra Nevada referido a las actividades deportivas tradicionales permitidas dentro del mismo. De esta forma, se complica la posibilidad de que la próxima etapa de la Vuelta Ciclista a España con final en el macizo penibético termine en el Observatorio del IRAM, y que se convertiría en la meta más alta jamás coronada en una gran ronda ciclista por etapa entre Giro, Tour y Vuelta. Se complica pero no se descarta, ya que el voto no es vinculante y el proceso podría continuar adelante.

Según fuentes próximas al Parque, la votación final ha sido más holgada para los partidarios de no permitir el acceso de la Vuelta a un tramo de solo 900 metros de carretera cortada al tráfico al estar dentro de los límites del Parque Nacional. Entre ellas, estas fuertes confirman que la posición contraria del presidente del Consejo de Participación ha sido clave para que finalmente la votación sea desfavorable con respecto a las intenciones de la Junta y de la dirección del propio Parque Nacional, que estaban a favor de permitir la llegada de las bicicletas a 2.845 metros de altitud.

La sesión dio comienzo pasadas las diez y media de la mañana y el turno de palabra se extendió hasta cerca de las tres de la tarde. Durante uno de ellos se expuso de forma resumida a los miembros del Consejo una presentación "detenida e ilustrativa" del informe científico presentado como alegación por 45 científicos de cerca de una decena de universidades españolas, además del CSIC, un acto que también fue "decisivo" para la orientación final del voto.

Aun así, el resultado no es vinculante aunque sí orientativo sobre la postura de todas las partes implicadas en la conservación de ambos parques, que engloban a Junta de Andalucía y Gobierno de forma mayoritaria, además de universidades, diputaciones, ayuntamientos y diferentes organizaciones desde sociales, a económicas y sobre todo ecologistas. Según ha podido conocer esta redacción, el voto favorable se ha correspondido a los diez representantes de la Junta de Andalucía, de diferentes organismos relacionados como la Consejería de Medio Ambiente y Conservación del Territorio o la Agencia de Medio Ambiente y Agua, pero sobre todo de la dirección del propio Parque Nacional encarnada por su presidente, Francisco Muñoz, que ha defendido la postura favorable a permitir el paso de las bicicletas y los vehículos necesarios para permitir lo que, en el fondo, sería un hito para la historia del deporte mundial aunque.

Entra las postura que votaron a favor están la de la Diputación de Almería o ayuntamientos granadinos como el de Lugros y Cogollos de Guadix, que han votado por delegación. No hay postura ni de los consistorios de Monachil ni de Güéjar Sierra, dos de los más importantes del Consejo de Participación por su importancia como municipios y por ser los núcleos urbanos más cercanos a las altas cumbres serranas, además, siendo el primero de ellos el que sitúa la urbanización de Pradollano. Precisamente los apoyos a la llegada de la Vuelta también se han encontrado entre colectivos interesados por motivos económicos y turísticos como Cetursa, organismo gestor de la estación de esquí y montaña de Sierra Nevada, además de la Asociación de Empresarios de Sierra Nevada.

También se han producido votos favorables a permitir el paso de la Vuelta Ciclista a España dentro de los dominios del Parque Nacional de Sierra Nevada de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) y de uno de los dos representantes de los propietarios de fincas de Sierra Nevada. El otro votó en contra.

Y es que las posiciones más conservacionistas han ganado la primera batalla, aunque no la guerra porque los defensores del 'sí' han avanzado que continuarán adelante con el proceso para modificar el plan rector para permitir el final de etapa en el Observatorio. Entre ellas, quizás la más significativa, la del presidente del Consejo Manuel Titos, una de las piezas más importantes del organismo, según fuentes consultadas por esta redacción.

También ha votado en contra los presentantes del Gobierno central como el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, además de la delegación del Gobierno en Andalucía y la Subdelegación de Granada, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y el representante de la Reserva de la Biosfera de la UNESCO.

También han votado en contra las universidades de Granada y Almería y ayuntamientos como Pampaneira o Gójar, que también han actuado por delegación, además del de Fiñana, en Almería. En este punto, al contrario que su homóloga de la provincia vecina, también ha mostrado su disconformidad con el cambio la Diputación de Granada. Las organizaciones ecologistas, evidentemente, han dado su sufragio desfavorable (Ecologistas en Acción y SEO Bird Life), además de las federaciones andaluzas de pesca y montañismo, la asociación de pescadores de Acpes, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, además de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) y la federación de consumidores Facua.

Para los partidarios del 'no' esta votación ha supuesto un triunfo para la conservación de los dos parques. "Ha ganado Sierra Nevada", afirman contundentes lo que consideran ahora una "oportunidad histórica" para la Junta de Andalucía de "asomarse a la situación actual del parque" y unirse a la "defensa de las cumbres salvajes y lo límites del Parque".

Aún así, el proceso no para aquí ya que la decisión no es vinculante. Los representantes de la Junta, si lo estiman, pueden seguir adelante con la tramitación para que se considere a la Vuelta a España prueba tradicional para permitirle traspasar los límites del Parque Nacional, pero es algo que no está claro. El proceso, eso sí, ahora se alargaría y no será tramitado de urgencia como se pretendía hasta ahora. Se tendrá entonces que presentar un informe ante el Organismo Autónomo de Parques Nacionales, que incluye a los 16 espacios que conforman la red, que tendrá que emitir un informe que, asimismo, tampoco sería vinculante.

Lo que sí parece claro es que se descarta que para esta edición de la Vuelta, la etapa número 15 acabe en el Observatorio del IRAM, ya que a mitad de julio, como muy tarde, los equipos deben tener ya un recorrido cerrado y fijado para el sector que se correrá el 4 de septiembre y que partirá desde la localidad jienense de Martos sobre 148 kilómetros. Hasta la fecha podía quedar el final abierto ya que el recorrido sería exactamente el mismo, pero subiendo más allá de la Hoya de la Mora, punto máximo al que llega la carretera de Sierra Nevada que está abierta al público. Ahora, ante la premura para preparar la carrera y el dispositivo, el tiempo se echa encima y un posible final de etapa en este lugar no podría celebrarse, si al final se cambia el plan rector, hasta dentro de dos años, ya que la Vuelta del año que viene se celebrará en la mitad norte de la Península.