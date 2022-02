'Estamos de Copa': Granada vive con entusiasmo la fiesta del baloncesto nacional

Es oficial: la ciudad de Granada ya se encuentra inmersa en la mayor fiesta del baloncesto a nivel nacional. Tras una larga y lenta espera, desde este jueves las calles de la capital se llenan de esa magia y simpatía que caracteriza al deporte de la canasta. Durante cuatro días los balones van a ser los verdaderos protagonistas del día a día granadino, porque "Estamos de Copa".

Si con una palabra se puede definir este evento, esa es hermandad. La perfecta convivencia entre aficiones de los ocho equipos venidos desde múltiples puntos de la Península Ibérica y Canarias es palpable por las calles, y a ello se le añaden las familias de los participantes en la Minicopa de canteras. El buen rollo es predominante, el buen ambiente es constante y el deseo de pasarlo bien de forma sana destaca sobre todas las cosas.

La zona más céntrica de la capital ha sido conquistada por el sonido del bote del balón y son muchos los locales y foráneos los que se han acercado a las diferentes actividades que la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ha preparado para el evento en colaboración con la Junta de Andalucía y el Consistorio local.

Los granadinos que salían a hacer sus recados se han encontrado con una ciudad cambiada y que respira baloncesto por los cuatro costados. Juana Álvarez no se esperaba encontrar tanta gente y con tantas ganas de pasarlo bien. "¿Hasta el nombre de las calles los han cambiado por el evento? Pues espero que no se queden así siempre, porque si no vaya lío", ha comentado mientras contemplaba el cartel que anunciaba que entraba en la Calle del Paparajote Rojas, o lo que es lo mismo, la céntrica calle Mesones.

Ciudad engalanada para el evento

Lejos de la molestia para los vecinos de la capital, lo cierto es que la ciudad se ha vestido con sus mejores galas y ofrece al visitante una inmersión al cien por cien en la cultura del baloncesto. Con dar un paseo por la Carrera de La Virgen es suficiente para comprobar de que forma los curiosos contemplaban la exposición fotográfica de momentos de la Copa ACB allí instalada.

La calle del Spirit de Badalona, o lo que es lo mimo, la calle Navas, estaba llena de turistas que hacían cola para encontrar un hueco en una mesa como si de una pelea por un rebote se tratase. Mientras tanto, aprovechaban para comparar sus pies con los de algunos de los jugadores presentes en el evento. Porque las huellas de Sergio Llull, Augusto Lima, Ante Tomic o Nick Calathes, entre otros, han invadido las calles.

Llegar a la Plaza del Sexto Jugador, es decir, a la Plaza del Carmen, es entrar de lleno en uno de los cuatro puntos de Granada en los que la Fan Zone se distribuye. En ella la Junta o el Ayuntamiento tienen stands informativos, y Spalding y Divina Seguros han instalado unas canastas para hacer las delicias de la afición.

Una afición que está bien inmersa en las actividades. Incluso aunque su equipo no participe, como le ha pasado a Patxi Celada, venido desde Vitoria para apoyar a Baskonia sin que este se haya clasificado para el evento. "Compramos las entradas cuando salieron y fíjate, lástima que no se clasificaron. Aún así nosotros vamos a todas las Copas del Rey siempre, llevamos desde el lunes haciendo turismo por aquí y ahora empieza lo bueno".

Para acompañar a los aficionados siempre hay un grupo de numerosos voluntarios repartido por las Fan Zone, un trabajo desinteresado por amor al baloncesto sin el que no se entendería esta locura. Llegados desde múltiples puntos de España se encargan de contestar las dudas de los presentes, vigilar por el correcto cumplimiento de las actividades y por conseguir que esta fiesta baloncestística sea un éxito.

Con muchos eventos y experiencia a sus espaldas, la avilesa Lara Jiménez se encargaba de responder todas las dudas a las personas que se pasaban por el punto de información. "Es día de guiar hoy jueves, ayudar y contarles todo lo que pueden hacer. Hay mucha expectación y seguro que el ambiente va en crecimiento conforme nos acerquemos al fin de semana". Por otro lado, su compañera 'rookie' Jennifer Barriento debutaba en el evento con mucha ilusión. "Estoy como una niña con zapatos nuevos. Ver a la gente acercarse, preguntar, pasarlo bien, es una sensación indescriptible" decía con una sonrisa imborrable, aunque tapada por una mascarilla.

Descendiendo por la Calle de Threekola, o lo que es lo mìsmo, la calle Salamanca, Joaquín Rey, vestido con la camiseta del Club Baloncesto Canarias, nos cuenta que el es granadino de nacimiento, pero que lleva en las Islas Afortunadas más de 25 años, y que esta Copa era la ocasión perfecta para regresar a su casa y disfrutar de su pasión por el deporte de la canasta.

Actividades para grandes y pequeños

La Plaza de la #CopaACB, o como la conocemos los granadinos, la Plaza Bib-Rambla, se ha quedado pequeña para acoger otra de las partes de la Fan Zone del evento. Allí, en stands como los de Endesa, Toyota o Movistar, la gente hacía cola para participar en los eventos y tratar de conseguir algunos de los regalos que ofrecían por participar. Anotar dos canastas seguidas, un pequeño partidito, lanzar a una canasta real de competición o participar en un pequeño videojuego para sumar puntos eran algunos de los pasatiempos. En el centro de la plaza, los curiosos se hacían fotos con una gran pelota de baloncesto. "Espero que si la toco no me quite las habilidades como en Space Jam", bromeaban los presentes.

Incluso el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, se ha animado a acercarse a los stands instalados y lanzar a canasta ante la mirada de fotógrafos, vecinos y aficionados pertrechados de camisetas y bufandas con los colores de sus equipos. Quizá fuera por la presión, pero el regidor local no consiguió encestar a la primera.

La familia Baylina, padre madre y dos hijos menores, hacían cola para tratar de conseguir alguno de los premios. Llegados desde Manresa tras nueve horas de trayecto en coche, en su diccionario la palabra cansancio no existe, y se habían lanzado a la calle a vivir el ambiente tras la paliza de carretera. Y después, su localidad en el Palacio de los Deportes les esperaba. También marchaba para el barrio del Zaidín el gallego Javier Carreira, con ganas de que el Breogán, equipo que consiguió el ascenso el año pasado en el coliseo granadino, diera la campanada. "Estoy encantado con el ambiente y con lo volcada que está la ciudad. Solo espero que en lo deportivo nos vaya tan bien como hasta ahora y podamos volver a triunfar aquí", ha asegurado.

Quienes no estaban muy contentos eran Jorge y Maite, que no había podido conseguir entradas y estaban enfadados con la organización por la forma de venta, los precios y los problemas que les surgieron intentando conseguir pase. Aun así no lo han dudado y han venido desde Bilbao hasta Granada con sus camisetas del UCAM Murcia para apoyar a su jugador favorito y amigo, el griego Kostas Vasileiadis. Si, bilbaínos con la camiseta del Murcia.

Porque esto es lo bonito de la Copa ACB, que las aficiones se mezclan y forman un crisol de colores y convivencia que no se rompe nunca. De hecho una de las aficiones más presentes en Granada es la del Unicaja de Málaga, a pesar de su no clasificación. Su cercanía con la ciudad nazarí ha favorecido que muchos malagueños hayan venido a pasarlo en grande y a animar, en este caso, a su equipo de cadetes, que si disputa la Minicopa.

Desde los paseíllos universitarios al Zaidín

Una Minicopa que se celebra en el Pabellón Universitario de Fuentenueva, y que ha desplazado a muchas familias de toda España para animar a los pequeños. En sus alrededores son muchos los niños que han aprovechado para fotografiarse con figuras a tamaño real de algunas de las estrella del evento entre partido y partido, y algún ex jugador como Juan Carlos Navarro tampoco ha querido perderse el evento. El inventor de la 'Bomba' ha aprovechado para ver a las estrellas del futuro y recibir el cariño de la gente que no le olvida tras su retiro.

Gracias al Metropolitano de Granada, el llegar al Palacio de Deportes es muy sencillo, y el vagón perfectamente engalanado para la ocasión con rótulos con temática copera ha sido uno de los medios de transporte más elegidos para desplazarse por la ciudad, además de los autobuses. Conforme se iba acercando la hora del primer partido la afición empezaba a ponerse un poco más nerviosa y las ganas de llegar al Zaidín iban en aumento.

En los alrededores del pabellón, todas las terrazas estaban llenas. Locales, turistas y miembros de la organización con las acreditaciones colgando del cuello buscaban un sitio para comer. Incluso algún rostro conocido, como el del entrenador del Real Madrid y ex jugador Pablo Laso, aprovechaban para degustar las tapas granadinas y coger fuerzas antes del inicio del evento.

Los bares han sido previsores ante la avalancha que esperan durante estos cuatro días y han cargado provisiones. Los camareros de la cervecería Ecu, uno de los locales con más fama de la zona, no paraban de sacar comandas a la terraza y de atender pedidos, momento en el que podían comprobar la mezcla de acentos entre los clientes habituales y los llegados para la fiesta baloncestística. Según comentaba, esperan que incluso vaya a más con la llegada del fin de semana, algo que la economía granadina agradecerá.

La fiesta ha comenzado y de momento, lo hace triunfante. Granada demuestra una vez más que el baloncesto es su deporte y en el reestreno de la Copa ACB tras la pandemia la ciudad es la gran protagonista. Por todos los lugares solo se oye el buen ambiente, que dejará paso al sonido del bote del balón y las redes de la canasta al anotar un tiro limpio. Porque "irse de Copa" nunca había estado tan bien visto, y en la capital eso se sabe hacer muy bien.