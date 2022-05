Coronavirus en Granada: fuerte subida de hospitalizados pero relajación en los contagios

Los datos siguen siendo extraños de contar con la nueva estrategia de seguimiento de la pandemia en Granada, que ya lleva más de un mes vigente. Los datos de contagios se relajan este martes y se reducen de forma importante respecto al dato de la semana pasada, pero se ha detectado un incremento del número de personas hospitalizadas, que vuelve a superar la cincuentena. Así puestos, parece que el incremento de casos tras la Semana Santa fue más inmediato que con variantes anteriores, ya que se ha registrado el dato más bajo desde esa misma fecha, lo cual ha hecho que se incrementen las hospitalizaciones. Cabe inferir que si los datos de contagio llevan yendo a la baja una semana, a partir de ahora se estabilizarán y bajarán los ingresos por coronavirus. Tras cuatro días sin datos, el parte llega con una sola muerte por Covid-19.

Los datos de hospitalización colocan a Granada con 51 personas ingresadas con coronavirus positivo tras los últimos cuatro días. Estos son diez más que en el parte del viernes y sobrepasa la frontera de los 50 encamados, algo que no se veía desde el 29 de marzo. Por cuadro clínico hay 46 personas en planta Covid, nueve más que en el informe anterior, y 5 en Cuidados Intensivos, solo uno más que el viernes pasado. Sin embargo hay una rebaja clara en cuanto a nuevos ingresos, solo seis contabilizados en estos cuatro días, a un promedio de 1,5 por jornada. Lo que se empieza a barruntar es que los datos de los martes en cuanto a nuevas admisiones no son del todo reales, ya que hace una semana se contabilizaron 8 para luego subir a 22 el viernes, así que no se puede hablar claramente de descenso en la hospitalización.

Lo que sí se puede chequear y establecer es la tendencia en la reducción de casos de Covid contabilizados. Se comprueba que con esta nueva forma de recuento los lunes, a pesar de tomar datos de más días, se notifican menos contagios. Pero sí es tendencia prácticamente se ha vuelto hacia el camino descendente de casos tras el aumento de la semana posterior a Semana Santa. Granada contabiliza tras el fin de semana 445 casos de coronavirus, la cifra más baja desde el dato registrado el pasado 12 de abril con 338.

Son en concreto 92 casos menos que el martes de la semana pasada y 224 menos que el viernes. El promedio de casos en los partes de las dos últimas semanas es, de más antiguo a más reciente, 164,7; 253,6; 134,2; 223 y 111,2. De los 445 notificados, 197 son entre mayores de 60 años, un 44% de los contagios contabilizados, un 1% menos que el viernes.

En cuanto a muertes, solo se contabiliza una en cuatro días, lo que supone una relajación en este dato, y solo se cuantifican 46 curaciones. No hay cierres de colegios ni aulas y la vacunación prosigue muy lentamente. Desde el viernes solo se han puesto 160 primeras dosis y solo 282 personas han completado la pauta. En cuanto a vacunas de refuerzo, en una semana se han inyectado 960 terceras dosis.