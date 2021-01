¿Corredor Mediterráneo o Central? La nueva crisis política en Granada

¿Corredor Mediterráneo o Central? ¿Son excluyentes? ¿Se puede apoyar a los dos? ¿Con cuál está en la actualidad la capital? Este es el nuevo debate político en la Plaza del Carmen, tanto que para el pleno de hoy se van a cruzar dos mociones, una de la oposición y otra del gobierno, en las que piden que se aclare la situación.

Todo surge cuando PSOE y Podemos-IU, además de otras organizaciones como la plataforma plataforma Granada por el Corredor Mediterráneo, acusan al alcalde de Granada, Luis Salvador, de apoyar el Corredor Central en detrimento del Corredor Mediterráneo. El eje central priorizaría la conexión interior desde Algeciras, Córdoba, Madrid hasta la frontera francesa en detrimento del trazado aprobado por la Unión Europea, que incluye el paso por Granada, pero que quedaría como conexión secundaria si se potencia este corredor que atravesaría el centro de la Península y que persistiría en la concepción centralizada del transporte ferroviario en España, en vez de potenciar las líneas radiales.

La cuestión era si Salvador firmó o no ese apoyo y de ahí a una nueva crisis política acusando al edil de traicionar los intereses de Granada.

Pero el alcalde ha defendido que no son excluyentes, que él no firmó nada y que pidió que Granada no quedara excluida del ramal apostando por la unión de los Corredores Mediterráneo y Atlántico con el Ramal Central con Granada como nudo de comunicaciones de mercancías. Para la oposición no es tan clara su posición.

Y esto se va a traducir hoy en un cruce de mociones en el pleno mensual del Ayuntamiento que se celebra hoy y en acusaciones políticas que suponen el principal debate a día de hoy en el Consistorio.Los portavoces de PP y de Cs han anunciado hoy una moción del equipo de gobierno en apoyo al Corredor Mediterráneo y el alcalde ha dicho que “demostrará” que no firmó nada, por lo que no puede firmar una renuncia a algo que no ha rubricado previamente.

El portavoz de Cs, Manuel Olivares, acusó al PSOE de “dividir” y esconder “que el Gobierno no quiere invertir”. Y dijeron que el para el Ayuntamiento la prioridad es el Corredor Mediterráneo.

El portavoz del PP, César Díaz, ha dicho que el Ayuntamiento quiere combatir con todas las medidas el “tradicional aislamiento” de Granada y ha apoyado el eje Mediterráneo pero reconoció que “tampoco se puede decir no al Central, que es una vía fundamental para la provincia”. Y se dirigió directamente a Vox, diciéndole que “tendrá que explicar por qué se opone a que impulse Granada el Corredor Central al igual que hacen los empresarios”, en relación al poyo del presidente de la CGE y la Cámara al proyecto.

El bipartito pretende reivindicar todos los acuerdos en los que ha estado la provincia. “Choca que el PSOE busque confrontar entre corredores”, dijo Salvador, que anunció una llamada al alcalde socialista de Sevilla Juan Espadas, que apoya el Corredor Central, para informarle de la estrategia de los granadinos. Porque defiende Salvador que el Corredor Central supondría hacer la variante de Loja. “La que ganaría es Granada y su red ferroviaria”.

“Es una mentira que yo haya firmado nada”, dijo, “por lo que no puedo renunciar a ningún apoyo que no he firmado”. “Participé sin adherirme si no estaba garantizada la conexión de Granada”, explicó ayer Salvador, que se dirigió al portavoz del PSOE, Paco Cuenca, como “el imputado” para decir que “fue alcalde por accidente” y que lo hacía todo por decreto de Alcaldía. “Es de chiste, es una broma mala”, concluyó.

Y después llegaron las reacciones y la explicación de la oposición. El portavoz del PSOE, Paco Cuenca, explicó que con la moción buscan defender el corredor litoral que pasa por Granada y piden que el alcalde “rectifique una actitud que es contraria a los intereses de Granada ya que el central relega” a la provincia. “No tiene sentido, el alcalde está defendiendo los intereses de Sevilla, Algeciras o Madrid pero no Granada”, informó.

Con esta moción se une de nuevo la oposición (PSOE, Podemos y Vox) para que “rectifique” ya que el pleno municipal “defiende Granada frente al lobby de intereses del corredor central”.

El portavoz de Podemos-IU, Antonio Cambril, ha calificado la moción del bipartito como “moción salvadoreña” que “surge cuando se entera de que hay una moción previa de la oposición, por lo que intenta salir del apuro con esta reacción”. Para Podemos-IU, el alcalde “defiende una cosa y su contraria”. “Apuesta por todos los corredores, todos los trenes, y apostar por todo es no apostar por ninguno”.Cambril defiende que el Corredor Mediterráneo es el único que pasa por la provincia y el que hay que defender ya que fue aprobado por el Gobierno y la UE. “Hay que apostar por algo y no estar en este ramal es perder cientos de millones de euros, por lo que apostemos por lo ya dibujado. Si nos quedamos fuera tendremos 30 años de retraso. El Central solo toca a Sevilla”, informó.

“Que el alcalde se posicione y deje de satisfacer a Moreno Bonilla. Nos jugamos mucho”, apostilló.

Por su parte, el portavoz de Vox, Onofre Miralles, justificó la firma de la moción conjunta con los partidos de izquierdas por la participación del alcalde en la reunión del Corredor Central “sin antes haber consultado a los grupos de la oposición o a las instituciones de la capital y habiendo sido aprobada una Declaración Institucional en el Pleno de noviembre en defensa del tren convencional y del Corredor Mediterráneo”.

Miralles censuró “el afán de protagonismo del alcalde por estar en todas las fotos, sea cual sea la convocatoria o partido político que lo llame, es una estrategia fatal para la ciudad porque pretende estar en todos los proyectos y esta actitud nos puede dejar fuera de las más grandes e importantes infraestructuras para la ciudad y la provincia. Lo más importante hoy para Granada es formar parte del gran corredor que está aprobado por la Unión Europea y nos unirá con todos los países del mediterráneo”.

“La poligamia política de Luis Salvador -primero estuvo en el PSOE, luego Ciudadanos y ya prepara el salto al PP- le hace estar muy disperso y descentrado en las necesidades reales de Granada y le da igual que se esté hablando del Corredor Mediterráneo, del Ramal central o de un tren a la Alfaguara. Me gustaría conocer quién es el interlocutor válido del Partido Popular para que aten en corto al alcalde”, manifestó el portavoz municipal de Vox.