Denuncian el apoyo del alcalde de Granada al Ramal Central del Corredor Mediterráneo

El apoyo del alcalde Luis Salvador a la recién creada plataforma por el Ramal Central del Corredor Mediterráneo ferroviario ha sido censurado por PSOE, Podemos-IU y Mercagranada. Las críticas parten del temor a que las inversiones prioricen el eje entre Algeciras, Córdoba, Madrid y la frontera francesa en detrimento del trazado aprobado por la Unión Europea, que incluye el paso por Granada, pero que quedaría como conexión secundaria si se potencia este corredor que atravesaría el centro de la Península y que persistiría en la concepción centralizada del transporte ferroviario en España, en vez de potenciar las líneas radiales. Luis Salvador expresó su apoyo el pasado jueves pidiendo que la provincia no quede excluida de este ramal y apostando "por la unión de los Corredores Mediterráneo y Atlántico con el Ramal Central con Granada como nudo de comunicaciones de mercancías".

El PSOE considera esta postura como el "enésimo desprecio" de Salvador a la ciudad por suscribir un manifiesto de apoyo al ramal central del Corredor Mediterráneo que la deja fuera de esta infraestructura. "Granada necesita ser parte del Corredor Mediterráneo litoral porque su futuro económico depende de ello. La decisión de Luis Salvador, sin encomendarse a nadie, sin pasar por el pleno, demuestra que este señor ni conoce las necesidades de Granada, y lo más grave Granada le importa un bledo", expresó el portavoz socialista, Francisco Cuenca.

Por ello, exigió a través de un comunicado "una rectificación inmediata" a Salvador y que dé explicaciones del por qué ha hecho eso y a quién defiende realmente firmando "un documento que perjudica notablemente a Granada". Además, pidió una disculpa pública por lo que considera "una decisión catastrófica para la economía" y advierte que, de no hacerlo, tendrá que responder ante la opinión pública por esta "bofetada a Granada".

Por su parte, el grupo municipal de Podemos-IU e independientes denunció la "pasividad" del alcalde a la hora de defender el proyecto del Corredor Mediterráneo a su paso por Granada. La coalición reprochó que el regidor, "tras no realizar ni una sola política activa para forzar la puesta en marcha del tramo entre Granada y Almería, haya apostado por los corredores Central y Atlántico en la misma medida que el Mediterráneo".

"El alcalde está jugando con cuatro barajas, no se puede pedir todo porque al final se acaba pidiendo nada", dijo el portavoz, Antonio Cambril, quien argumentó que "el tramo Granada-Almería es el único viable a corto plazo". Salvador "está desoyendo" lo aprobado por la Unión Europea en 2013, el Corredor Mediterráneo semi costero que pasa por Granada, explicó Cambril, que advirtió que "el Corredor debe estar concluido en 2025" y que "no podemos seguir acumulando retrasos". "Se trata de un asunto de urgencia para toda la provincia, ya que si no se avanza en estos proyectos, se corre el riesgo de que Granada sea un gran núcleo de la España vaciada con la Alhambra en el centro para darnos de comer", finalizó.

También reaccionaron desde Mercagranada, donde estaría situada la terminal de mercancías ferroviaria de Granada si se realizase el Corredor, en un bypass que uniría las líneas de Bobadilla-Antequera con la Moreda-Almería. Como integrantes de la plataforma provincial de apoyo a esta infraestructura, desde el mercado recordaron en una nota de prensa que "existe la posibilidad real de que el Corredor Mediterráneo, especialmente en su vertiente de mercancías, detenga su desarrollo hacia el sur en Almería y que el Puerto de Algeciras se conecte con Europa únicamente a través del Ramal Central, quedando así Granada completamente desconectada de las grandes redes europeas de tráfico de mercancías".

"Solo el paso del Corredor Mediterráneo por Granada haría viables otros importantes proyectos ferroviarios a los que aspira nuestra provincia, como la reapertura de la línea Guadix-Baza-Almanzora-Lorca o la conexión de la capital con el puerto y la ciudad de Motril; o el desarrollo cerca de la capital de un área logística que actuara como un vector económico crucial", añaden desde la plataforma, que invitó "al alcalde de Granada y al presidente de la Diputación provincial a que, en coordinación con todos los actores políticos, sociales y económicos de Granada, concentren sus energías en el logro, a la mayor brevedad, del tramo Granada-Almería del Corredor Mediterráneo".