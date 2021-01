El lobby ferroviario Ferrmed apuesta por un Corredor Mediterráneo que pase por Granada y Motril

El pasado día 10 de enero se publicó en un periódico de Valencia el artículo Una ruta mejor: Algeciras-Albacete-Valencia, la ruta más rentable y más corta', señalando que se ahorran 150 kilómetros, con una menor dificultad en las pendientes, para el Corredor Mediterráneo. "Estas manifestaciones no son correctas si se tienen en cuenta los trazados que Ferrmed propuso para el Corredor en la zona de Murcia y Andalucía Oriental", según han señalado desde la propia Ferrmed, asociación multisectorial empresarial que apuesta por los corredores ferroviarios europeos, que sigue manteniendo la necesidad de que el Corredor pase por Granada y Motril como puntos estratégicos del recorrido.

Cuando el Corredor Mediterráneo quedó fuera de los corredores prioritarios, Ferrmeed presento ante la CE y el Gobierno de España un Estudio que demostraba que este Corredor era el más importante de España y uno de los principales de la UE. Un Corredor que articula e intercomunica todo el arco Mediterráneo español, cuya producción supera el 50% del total nacional y su población igualmente está en torno al 50% del conjunto de España y además conecta todos los puertos de la fachada mediterránea. Por estas razones la CE lo incluyó como Corredor Prioritario.

Por todo ello, desde Ferrmed señalan que el actual trazado básico del Corredor Mediterráneo es el de mayor interés para España y la UE, al articular todas las Comunidades del Arco Mediterráneo y la conexión con todos los Puertos y debe contar con al menos dos plataformas ferroviarias desde la frontera hasta Algeciras.

Ante la grave problemática de falta de prioridades en el desarrollo de la Red Transeuropea de Transporte en diversos países, que sean acordes con los objetivos de la CE, FERRMED está llevando a cabo el “Ferrmed Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU”.

El estudio identificará donde se concentra el tráfico terrestre de mercancías (todos los modos de transporte incluidos) en los 9 corredores principales de la Red Central Transeuropea. Como consecuencia, se definirán las secciones elementales de estos corredores que concentran el 65% del tráfico en cada uno de los Estados Miembro. La suma de las secciones a nivel europeo representan el “Extended EU Backbone Network”, que es donde se deben concentrar las actuaciones prioritarias para, de este modo, lograr que en el 2030 se cumplan en las mismas, los objetivos del Libro Blanco del Transporte de la UE.

Según los primeros cálculos el umbral que define dónde se halla el 65% del tráfico en la red multimodal española de transporte, adscrita a los Corredores Mediterráneo y Atlántico, se hallará alrededor de las 100.000 Toneladas transportadas/día en cada sección elemental. Todo lo que se halle por encima de este volumen forma parte del “Extended EU Backbone Network” y requiere inversiones prioritarias en la red ferroviaria.

Actuaciones prioritarias en el Sector Sur del Corredor

En el Sudeste Español existen las autovías/autopistas A-7/AP-7 y a partir de Puerto Lumbreras la A-92 por el interior y la A-7 por la costa. Los tráficos sumados de estas vías de comunicación paralelas superan las 100.000 Tn/día, como también sucede en las restantes vías del Corredor. Por todo ello FERRMED considerando la necesidad de doble plataforma en el Corredor reitera la urgencia de la realización para esta zona de dos líneas ferroviarias con los siguientes tramos:

. Nueva línea para mercancías paralela a la A-7 Monforte – Murcia (que a la altura de Santomera se bifurcaría hacia Cartagena) con continuidad hacia Lorca/Almendricos

. Línea de altas prestaciones Alicante – Murcia (con continuidad hacia Almería y bifurcación hacia Cartagena y el nuevo aeropuerto de Corvera

. Almendricos – Baza – Guadix – Granada – Antequera/Bobadilla – Algeciras (solo ancho internacional Almendricos – Baza – Guadix – Granada y ancho mixto Bobadilla – Algeciras)

. Almendricos – Almería – Motril – Málaga – Algeciras (solo ancho internacional). Incluyendo, así mismo, el ramal Almería – Guadix (ancho mixto).

Como observación importante, los tráficos de esta zona son muy superiores a los existentes entre Sevilla y Bailén o entre Albacete y Ocaña.

Estudio de FERRMED sobre el Sector Sur

FERRMED encargó en el año 2010 el Estudio del Sector Sur del Corredor Mediterráneo desde Alicante a Algeciras, que ponía de manifiesto la rentabilidad socioeconómica de la construcción de las dos líneas: Almendricos – Baza – Granada y Almería – Motril – Málaga – Algeciras, con un trazado que en ningún caso supera las 12 milésimas y que representan el camino más corto para unir Algeciras con la frontera francesa. Véase en la web de FERRMED los pormenores de este Estudio inclusive los trazados de las líneas.

La rentabilidad socioeconómica (mercancías y pasajeros), superaba los 600 millones de euros anuales. Como ventajas se consideraban: ahorro de energía, ahorro de mano de obra, ahorro en tiempo y ahorro en emisiones de gases nocivos y de efecto invernadero. Obsérvese que no se incluye en este impacto favorable el incremento del PIB que sin duda se generaría en la zona.

El Estudio se presentó al Ministerio de Fomento, el cual en el PITVI del período 2012 – 2024 incorporó las propuestas de FERRMED.

La posición de FERRMED

El corredor tal y como está aprobado por Bruselas es el mejor de los trazados básicos y su continuidad desde Monforte, donde hoy está parado el corredor de mercancías, es de urgencia y absolutamente necesario. La conexión con Andalucía demanda la construcción de las citadas dos líneas, iniciándola por los tramos: Almendricos – Baza – Guadix – Granada y Málaga – Algeciras.

La continuidad desde Monforte a Murcia/Lorca/Baza/Granada y también a Almería es la mejor de las opciones tanto por la articulación de estos territorios, por su producción agroalimentaria (más del 80% de las frutas y hortalizas que se envían a Europa corresponde al Sureste Español), como por su reducción de kilómetros ante cualquier otra alternativa como la indicada en el citado diario, incluidas menores rampas para el tráfico de las mercancías.

El Corredor Mediterráneo con este trazado básico aprobado por la UE es el de mayor interés para España. Articula todas las Comunidades del Arco Mediterráneo Español y conecta todos los Puertos de la fachada mediterránea, uno de los principales activos de nuestro País.

El trazado por el Sureste es la conexión más idónea, respecto a cualquier otra alternativa, de Algeciras con el Levante Español y con el resto de Europa, en ancho internacional. Una realidad que confirman los primeros datos del “FERRMED Study of Traffic and Modal Shift Optimisation in the EU”.