El Covid-19 y el 19 de abril, San Expedito

Con las crisis sanitaria y económica que se nos avecina más de uno se va acordar por lo menos de dos cosas: de la madre que parió (o del padre que crió) al virus dichoso y de san Expedito bendito (19 de abril), santo que algunos tienen como patrón de las causas urgentes, deseando que se puedan resolver hoy, antes que mañana.

El 19 de abril de 1671, hace casi 350 años, el papa Clemente X canonizó al legionario romano Expedito que vivió allá por el siglo III. Y hoy, tantos siglos después, nos acordamos del santo del que solo tenemos en Granada un recoleto recuerdo en una imagen de escayola policromada guardada en la Iglesia de San Antón, custodiada por las monjas de la calle Recogidas. Aunque no faltaran las estampicas del santo en más de un comercio granadino, hoy desgraciadamente cerrados, para que también el pobre san Expedito quede confinado en casa.

Dice el diccionario que expeditivo es un adjetivo que significa que actúa con eficacia y rapidez en la resolución de un asunto sin detenerse ante los obstáculos o inconvenientes o sin respetar los trámites. Algo así como no dejar para mañana lo que puedas resolver hoy. Nada que ver con la actual espesa, grasienta y desorientada burocracia nacional.

Y es que lo de San Expedito tiene su leyenda. Se representa al santo como a un legionario romano con coraza y túnica, llevando en una mano la palma o el laurel (el martirio, la victoria) y en la otra el crucifijo con la inscripción latina hodie (hoy). Pisa con fuerza al cuervo (representación diabólica) que acaba de exhalar su último graznido que suena cras, cras, palabra que en latín medieval significa mañana. Se dice que el soldado, de nombre Expeditius, llevaba una vida demasiado libertina pero un buen día, arrepentido, decidió convertirse al cristianismo. Se le apareció el demonio en forma de cuervo intentando que aplazara su conversión para mañana emitiendo su grito cras, cras (mañana). Expedito quiso dejar zanjado el asunto respondiendo: hodie, hodie (hoy). Fue entonces tachado de cristiano, perseguido por el emperador Diocleciano, martirizado y decapitado con su propia espada en Melitene, Capadocia. El martirologio habla del soldado Expediti, militar en Armenia, lo sitúa junto a los también soldados mártires Cayo y Rufo; y aunque algunos textos lo nombran como legionario, otros le asignan el cargo de comandante de la XII Legión romana. Eso al menos leemos en el martirologio romano.

Vistos, confinados en casa, los últimos y desgraciados acontecimientos, caracterizados por las dudas, las incertidumbres, las demoras, los retrasos, los aplazamientos, las curvas de las estadísticas que suben y bajan, la inoperancias de muchos, la ignorancia de otros, el abuso de otros tantos y los rostros cariacontecidos de algunos informadores oficiales de desagradables voces, no tenemos más remedio que acordarnos de san Expedito y pedirle que hoy antes que mañana se olvide de los inútiles que siempre llegan tarde y ayude cuanto pueda y cuanto antes a los que verdaderamente lo merecen; a todos los enfermos y a todos esos ángeles de la guarda que reciben al atardecer los calurosos aplausos de agradecimiento sincero. A los que desgraciadamente ya se marcharon…que descansen en paz porque ahí el santo romano ya solo sirve para abrirles las puertas de la gloria.

Oración de la tarde para después de los aplausos: San Expedito bendito, ruega por nosotros, ayuda a los que nos ayudan, líbranos del virus maldito, de los retrasos en las mascarillas, de las listas de espera, de las colas y las coletas, de los sermones oficiales, de los bulos callejeros y de los besos virtuales que no sirven pa na; y sácanos de estas crisis, pero… como quería san Expedito: hoy antes que mañana (hodie, hodie et non cras, cras). Dios te lo pague.