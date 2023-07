Cruz Roja de Granada atiende a 31 personas por picaduras de medusa en la primera semana de julio

Llega el verano y, con la estación más propicia al descanso, temas recurrentes como la presencia de medusas en el agua. Este año, por ahora, no se ha tenido constancia de presencia masiva de estos animalillos gelatinosos en la zona de baño de la Costa granadina, pero ahí están, en su medio, y las atenciones por picaduras así lo demuestran. Desde el primer día de este caluroso mes de julio y hasta el jueves día 6, en la primera semana de vacaciones, el balance ofrecido por Cruz Roja en Granada anota 31 asistencias por picaduras de medusa en las playas de la provincia. Este número de afectados por encontronazos indeseados con estos organismos posiblemente sea incluso mayor, ya que posiblemente no todos los que sufren picadura hayan recurrido al puesto de Cruz Roja para ser atendidos.

Especies que pueden encontrarse en Granada

La medusa clavel, o pelagia noctiluca, es una especie que puede encontrarse en esta zona de litoral, con un característico color rosado rojizo. Si se tiene un encuentro acuático con este animal se recomienda no rascar ni frotar la zona afectada, lavar la zona del picotazo con agua marina, quitar los restos de la medusa que hayan podido quedar adheridos con una tarjeta de plástico, no aplicar amoniaco, ni vinagre ni pis y desinfectar la herida con alcohol yodado dos o tres veces al día. En el caso de presentar síntomas como vómitos o malestar, es recomendable presentarse en un centro sanitario para ser atendido.

Otra especie que no es común en las playas de Granada, pero que puede encontrarse incluso en enjambres, es la Rhizostoma luteum, de peligrosidad baja. En este caso, además de lavar la zona con agua marina y no rascar, se recomienda aplicar frío, aunque si se usa hielo se pide que no se ponga en contacto directo con la piel.

Existen aplicaciones móviles que ofrecen información tanto de la presencia de estos invertebrados como recomendaciones sobre qué hacer en caso de sufrir una picadura.

Otras asistencias

Además de las asistencias por picaduras de medusa, la Cruz Roja en Granada ha realizado en estos primeros días de julio otras acciones, como dos baños adaptaros, una atención por contusión, dos por heridas incisivas, cuatro ayudas para salir del agua y seis asistencias en ambulancia, según el balance de la entidad en la provincia.