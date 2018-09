C's denuncia la escasez de participación en el futuro Plan Estratégico de Subvenciones

La portavoz adjunta del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Granada, Lorena Rodríguez, denunció ayer la "falta de planificación y participación real" en el Plan Estratégico de Subvenciones que se someterá a debate en pleno extraordinario este próximo viernes y que, a su juicio, traslada a la oposición una responsabilidad procedente de la mala gestión del PSOE y que, de no solucionarse, perjudicará gravemente a las asociaciones y colectivos de Granada.

"El PSOE afronta este plan casi por la vía de urgencia por no haber hecho sus deberes y no comenzar a trabajar este plan en enero", explicó la edil, para quien la propuesta que se debatirá cuenta con una serie de objetivos unilaterales fijados en exclusiva por el equipo de gobierno y adolece del necesario consenso para fijar las acciones que marquen cualquier tipo de actuación. "Consideramos que llevar ese expediente a un pleno extraordinario en el mes de julio fue una chapuza por parte de la concejal responsable del área de Derechos Sociales, no solo porque obvia el debate y la participación, sino porque pone en peligro unas subvenciones que constituyen un recurso fundamental para que asociaciones y colectivos desarrollen su labor", criticó. Rodríguez destacó algunos de los puntos que su grupo ha incorporado a la propuesta de plan estratégico y que se basan en la fiscalización y control de las líneas de las subvenciones, además de en la máxima transparencia y la necesaria viabilidad. "Esos objetivos los conseguiremos si existe una adecuada descripción de los objetivos estratégicos y de las fuentes de financiación en relación con el presupuesto vigente, que en el caso del Ayuntamiento lleva prorrogado desde 2015", destacó.