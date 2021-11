“Debemos concienciar a la sociedad de todo lo que es capaz de hacer un arquitecto”

‘Necesitas arquitecto/Necesitas arquitecta’, es la nueva campaña que el Colegio Oficial Arquitectos de Granada ha lanzado para revitalizar la figura del profesional colegiado ante los ojos de la sociedad granadina, qué, por desinformación o desconocimiento, no conoce el gran abanico de servicios que puede ofrecer un arquitecto más allá de realizar el proyecto o dirección de obra de una vivienda.

Granada Hoy habló con Gustavo Romera Clavero, secretario del COAGranada desde el 2019 acerca de lo que representa para los arquitectos de Granada esta nueva campaña que se lanzó hace apenas unas semanas.

¿Cree que el trabajo del arquitecto granadino no se valora?

No es que no se valore, es que no se conocen muchas de las distintas facetas de nuestro trabajo. La gente desconoce que podemos antes de hacer un proyecto asesorarla en pequeñas cosas, pero que no por ello dejan de ser importantes y muchas veces determinantes, como el acompañamiento previo a la compra de un solar o una vivienda, para determinar las posibilidades del mismo y ver si encajan con las necesidades reales de la familia. Además, también estamos más que capacitados para asesorar en pequeñas obras de reformas interiores, como para hacer un baño, una cocina o redecorar un salón. Hay pequeñas obras que la gente no tiene conciencia de que para ello se puede llamar a un arquitecto, la campaña va enfocada a eso, a que esas cosas se sepan por parte de la población.

¿Cuál es el objetivo de la campaña?

La idea de la campaña "¿necesitas arquitecto? / ¿necesitas arquitecta" es que el usuario pueda contar un arquitecto como profesional para muchas más cosas de las que a priori se imaginan. Por ejemplo, para resolverle todos los pequeños problemas que pudiera tener en su vivienda, ya sea problemas de desprendimientos en fachada, filtraciones en cubiertas, humedad en el sótano, problemas de accesibilidad (tanto para poner un ascensor, que es una obra más contundente, como para eliminar los escalones que puedan existir a la entrada de un edificio). En fin, obras que pueden ser muy pequeñas, pero no por eso dejar de ser importantes, a otras mucho más complejas.

¿Qué tan importante es para un arquitecto estar colegiado?

Para ejercer la profesión en España es obligatoria la colegiación. E independientemente de su obligatoriedad, estar colegiado es una importante garantía para el cliente, ya que los colegios profesionales velamos por que los arquitectos cuenten con los seguros de responsabilidad preceptivos, por la integridad formal de los proyectos y en caso de conflicto entre usuarios y colegiados, somos entidad mediadora, pudiendo ayudar a solucionar muchas desavenencias. Para ejercer la profesión de arquitecto no solo es necesario tener un título, sino colegiarse.

¿Cómo poder revitalizar el sector ante los ojos de la gente?

Muchas personas creen que lo único que puede hacer un arquitecto es construir viviendas, bien sean particulares o promociones de edificios plurifamiliares. No solo de hacer viviendas puede vivir un arquitecto, y más en esta última década, donde el número de viviendas visadas en la provincia de Granada, en muchas ocasiones no ha llegado a las 1000. En Granada somos unos 750 arquitectos colegiados, haciendo la media es poco más de una vivienda por arquitecto y año. Hay otros muchos trabajos que aunque sean a priori menores, suman, y esos son los que tiene que conocer la sociedad y en los que también somos buenos. Casi cualquier persona puede ser cliente nuestro porque gran parte de la población tiene vivienda.

¿Ha notado alguna diferencia desde que se lanzó la campaña?

La respuesta es indirecta ya que el que lo debe empezar a notar es el compañero colegiado. Empezarán a llegarle consultas que antes quizá no le llegaban, nosotros tenemos habilitada la página www.necesitasarquitecta.com y www.necesitasarquitecto.com en donde el ciudadano puede volcar sus dudas, preguntas o sugerencias, pero el objetivo último no es que nos lleguen a nosotros, sino al colegiado, a los compañeros arquitectos. Mucha gente desconoce de lo que es capaz de hacer un arquitecto, me ha pasado a mí personalmente, conocidos que encargan cosas y después de haberlo encargado a otro profesional, se dan cuenta de que no sabían que nosotros también podíamos hacer ese trabajo por desconocimiento. El mensaje de la campaña, que esperamos sea de largo recorrido, debe de ir calando poco a poco en la sociedad y esperamos que sean los compañeros los que vayan ampliando el espectro de trabajos profesionales que les lleguen a sus estudios.

¿Qué tanto ha impactado en el sector de la arquitectura la pasada crisis económica?

El volumen de viviendas que se construían previo a 2008 no era sostenible, porque se hacían con fines especulativos y no con fines habitacionales. En 2008 sufrimos un fuerte parón porque el mercado no soportaba ese crecimiento, no se necesitaban esas viviendas, de hecho, todavía quedan edificios de esa época que están sin terminar. A partir de entonces, el sector cayó muy bruscamente. Se ha ido recuperando muy suavemente en estos últimos años. Después llegó la pandemia y el sector de la arquitectura tuvo un parón los meses más complicados, pero ahora está recuperando el crecimiento que llevábamos previamente. Un crecimiento sostenible porque la persona que ahora hace una casa es porque quiere vivir en ella, no para vendérsela a un tercero y especular.

El campo de la vivienda nueva es importante en nuestro sector, pero también está el de la reforma o rehabilitación de las existentes, y más a partir de ahora con los fondos de Europa destinados a estos fines. Ahora con la pandemia la gente ha estado mucho más en casa, y se han dado cuenta de las carencias que tienen en sus hogares. Como por ejemplo el disponer de un lugar en casa para trabajar, en España no se tenía interiorizado el teletrabajo y ahora la gente ya se da cuenta que esta modalidad ha llegado, no sé si para quedarse, pero sí para formar una parte importante del día a día. Necesitas en casa un espacio para trabajar, para recrearte, para jugar, tomar el sol, muchas cosas de las que antes no éramos conscientes. Esos pequeños trabajos se los puedes encargar a un arquitecto.

En ese sentido, la pandemia ha hecho darse cuenta a los usuarios que se pueden mejorar sus viviendas y hay mucha gente que se lo puede permitir. Durante la crisis, hubo sectores que lo han pasado mal, pero la gente que ha conservado su trabajo dispone de ahorro que en otras circunstancias no lo hubiese hecho, dinero que se está empleando para esas pequeñas adaptaciones de la vivienda, obras que, sí cuentan con un arquitecto posiblemente se les saque mucho más partido.

¿Qué trabajos puede desarrollar un arquitecto?

Hay dos vertientes del trabajo en proyecto, una que es la puramente arquitectónica y la otra que es la gestión administrativa que conlleva una obra. Por ejemplo, el tema de licencias o la de contratar esa obra con un constructor. El arquitecto tiene esa faceta de diseñar, que es por la que se nos conoce, pero también está la de gestión que también es muy importante. Son procesos a los que estamos acostumbrados y lo que para un ciudadano puede ser un caos, para un arquitecto puede ser una tarea sencilla.

Hay otros trabajos que también es importante destacar que no implican necesariamente obra, que parece que es en lo que se nos encasilla a los arquitectos, el tema de informes de patologías, certificados de antigüedad de las edificaciones, rectificaciones catastrales, modernización de instalaciones, certificados de eficiencia energético para la venta/alquiler de una vivienda, tema de legalización de edificaciones (Andalucía tiene en torno a 300.000 viviendas construidas sin licencia). Como vemos es amplio el abanico de trabajos que puede desarrollar el arquitecto.

¿Por qué el arquitecto español es de los más valorados en Europa?

La formación en España es mucho más completa que en el resto de Europa, hay países en los que se enfocan más en el diseño, sin entrar en los temas estructurales, por ejemplo. Un arquitecto en España diseña un edificio, calcula su estructura y sus instalaciones, lo desarrolla constructivamente y luego hace esa dirección de obra, en otros países no, el arquitecto diseña y es un ingeniero el que calcula la estructura o instalaciones.

¿Hoy en día estudiar arquitectura resulta atractivo para los jóvenes?

Yo creo que ha habido una disminución de jóvenes que quieren acceder a esta carrera, el mercado también se hace atractivo en función a las posibilidades de trabajo que puedan existir posteriormente. Hay menor demanda, pero lo que sí, los que hacen la carrera es porque tienen una mayor vocación por la arquitectura, ya que la hacen a pesar de que saben que no hay especial demanda en el sector. Hay otro factor que es el desarrollo de la tecnología implementada tanto a la parte del trabajo del arquitecto, con nuevos profesionales formados con sistemas BIM, por ejemplo, como esa tecnología aplicada a las edificaciones, como es el caso de la domótica, por lo que se han abierto otra serie de posibilidades profesionales.

¿La campaña podría ayudar a revitalizar la carrera de arquitecto en Granada?

Entiendo que la campaña puede generar ese atractivo de incorporarse a este sector profesional como de volver a aquellos que lo abandonaron en su día, ya que el objetivo es que aumente el volumen de trabajo. Aunque esto es un proceso dilatado en el tiempo, que no creemos que tenga efectos inmediatos, pero sí que vaya calando en la sociedad y esperando que podamos ayudar a mejorar nuestras ciudades y viviendas, y la calidad de vida de nuestros vecinos, interviniendo en grandes proyectos, pero también en pequeñas cosas que puede necesitar el ciudadano de a pie en su día a día.

En las páginas web www.necesitasarquitecta.com y www.necesitasarquitecto.com hemos desarrollado contenidos para para explicarle a los ciudadanos de manera muy gráfica en todo lo que podemos ayudar a la sociedad como arquitectos.