200 delegadas y delegados de CCOO se reúnen en Granada para resaltar la Importancia de la igualdad en el marco del 8M

Bajo el lema ‘Más feminismo para más sindicalismo’, más de 200 delegadas y delegados de CCOO de todas las provincias andaluzas se han dado cita en Granada para abordar, debatir y situar, una vez más, la igualdad como eje central de las políticas sindicales en el marco del 8M, ‘Día internacional de la mujer’.

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, que ha inaugurado las jornadas junto a la secretaria confederal de Mujeres, Igualdad y Condiciones de Trabajo de CCOO, Carolina Vidal; y al secretario general de CCOO de Granada, Daniel Mesa, ha dejado claro que “la igualdad no es un eslogan” y ha criticado que el Gobierno andaluz “la utilice como pose mientras boicotea la lucha por la igualdad, eliminando a través de normas como el decreto-ley de simplificación la perspectiva de género de todas las leyes que se construyen en Andalucía, o elimina la obligación de registrar planes de igualdad en las pequeñas empresas”. “Eso es ocultar las discriminaciones que sufrimos las mujeres en todos los espacios”, ha denunciado.

Asimismo, López Marín ha criticado que el Gobierno andaluz siga manteniendo el teléfono intrafamiliar “porque eso es también ocultar la violencia machista en Andalucía”. “Está claro que van en dirección contraria a la igualdad y con sus políticas boicotea la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Andalucía”. Además, López ha señalado que las políticas del Gobierno andaluz buscan debilitar los servicios públicos, que son necesarios para garantizar la igualdad”.

En cuanto al empresariado, la dirigente sindical ha explicado que “nos preocupa que no tenga en cuenta a más 51% de la población que somos las mujeres, que seguimos teniendo la mayores tasas de paro, de precariedad, de parcialidad en la contratación, y no podemos seguir promocionando”. Ha añadido que “es necesario gobernar los cambios del mundo del trabajo para que no se repitan las mismas discriminaciones”

Como ha explicado la secretaria general de CCOO de Andalucía “el empresario de nuestra tierra no esté comprometido con la igualdad y una prueba más de ello es que el 57 % de las empresas obligadas a tener planes de igualdad en Andalucía no lo tienen; además las mujeres cuatriplicamos la tasa de parcialidad en Andalucía y la brecha salarial sigue siendo del 26 %. Quieren que las mujeres sigamos siendo trabajadoras de segunda y que no tengamos los mismos derechos que los hombres”, ha evidenciado.

“Es cierto que se han dado pasos con la subida del salario mínimo interprofesional que ha beneficiado a más de 600.000 personas en Andalucía, la mayoría mujeres que trabajan en sectores precarizados como la limpieza, los cuidados, la dependencia, el comercio, el campo o sectores externalizados por la administraciones públicas, y con las subidas salariales derivadas de la negociación colectiva. Pero todavía queda mucho por abajo trabajo por hacer en Andalucía”, ha concluido López.

Vidal, por su parte, se ha referido a los avances laborales que se han conseguido en los últimos años, aseverando al respecto que “no hay medidas más feministas que la subida del SMI, acabar con la reforma laboral del Partido Popular que propició la mayor brecha entre mujeres y hombres, la firma del AENC con la patronal o la reforma de pensiones”. “Esto ha hecho que en se hayan estrechado las brechas laborales más que en los últimos quince años”, ha manifestado.

Asimismo, la dirigente ha explicado que “las mujeres sufrimos discriminaciones con carácter estructural y hay que poner medidas estructurales impulsando los planes de igualdad, así como medidas y recursos para la conciliación y para la corresponsabilidad”. Para ello ha reclamado una ‘Ley de cuidados’ que defina qué es cuidar y qué es persona cuidadora. “Gran parte de las brechas laborales que tenemos en España las mujeres son consecuencia de los cuidados, de ahí la necesidad de seguir reivindicando “corresponsabilidad a gobiernos y patronales con la igualdad y, en consecuencia con la democracia”.

El secretario general de CCOO de Granada, Daniel Mesa ha puesto en valor el trabajo que hacen las delegadas y delegados de CCOO para alcanzar la igualdad y ha sido muy crítico con el empresariado granadino, del que ha dicho que “no puede ser que el 30% de las empresas de Granada que están obligadas por Ley a tener planes de igualdad aún no lo tenga”.

“El feminismo y la igualdad no son campañas de marketing para las administraciones y los gobiernos mientras estos quitan derechos como la hacen con la Zona de Gran Afluencia Turística en Granada que condena a 30.000 trabajadoras a trabajar los festivos. No nos valen actos institucionales del 8M si no van acompañados de medidas reales y efectivas que en la práctica contribuyan a alcanzar la igualdad”, ha concluido.