Descontrol nocturno de jóvenes con bengalas en la Placeta de Carvajales del Albaicín de Granada

Varios grupos de jóvenes, lanzamiento de bengalas, gente corriendo y, eso sí, mascarillas en la Placeta de los Carvajales del Albaicín. Esto es lo que se muestra en unas imágenes relativas a la tarde-noche de este sábado 17 de octubre, compartidas por el secretario de Organización del PSOE en Granada capital, Jacobo Calvo, en su cuenta de Twitter, donde reclamaba más vigilancia de la ciudad "no solo en Ganivet". Y es que, durante las últimas horas, Granada ha incrementado la presencia policial en las calles a tenor de las nuevas medidas decretadas por la Junta de Andalucía para frenar la expansión del coronavirus, ante el masivo incremento de contagios que se han registrado.

Cuando hace una semana la capital granadina acaparaba el foco mediático nacional por unas imágenes de la aglomeración de personas en la calle Ángel Ganivet, tras el cierre de los locales de ocio de esa zona, las redes sociales no tardaron de inundarse de quejas y denuncias que incluso llegaron a apuntar hacia la Policía Local de Granada, a la que reprocharon una supuesta "falta de actuación".

Esto propició que unos días después desde el Ayuntamiento se comunicase la puesta en marcha de un dispositivo especial, tras el famoso cierre universitario, en el que incluso se contaba con un refuerzo de efectivos derivado desde la Policía Nacional, sobre todo tras la entrada en vigor de nuevas restricciones más allá de las relativas a la UGR, desde este viernes.

Sin embargo, la misma jornada en la que se anunció el toque de queda de los bares y demás establecimientos de ocio nocturno a las 22:00 horas, entre otras medidas, comenzaron a proliferar imágenes de jóvenes entrando a un colegio mayor después de la hora estipulada (cierran a las diez de la noche), hasta el punto de tener que salir desde el centro a aclarar la norma impuesta, así como las últimas imágenes compartidas por el socialista Jacobo Calvo.

"Placeta de los Carvajales en el Albaicín. No solo hay que estar pendiente de la calle Ganivet, señor César Díaz", publica Calvo junto a unas imágenes en las que se comprueba cómo varios jóvenes lanzan bengalas en dicha plaza. A tenor de ello, Granada Hoy se ha puesto en contacto con la Policía Local de Granada, que aseguraron no tener constancia de dicho percance. "No hay nada en novedades", indicaron fuentes policiales a este diario al respecto del citado vídeo.

Si bien, sí que durante la primera noche de nuevas restricciones, la de este sábado 17 de octubre, los agentes realizaron en torno a medio centenar de servicios, algo que, según indicaron, denota una "considerable reducción del número de llamadas recibidas respecto a fines de semana anteriores".