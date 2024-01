Detienen en Granada al portavoz nacional del SAT en una protesta de apoyo a sindicalistas

La Policía Nacional arrestó este pasado domingo al portavoz nacional del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Óscar Reina, mientras participaba en una protesta en Granada en apoyo a tres sindicalistas que se enfrentan a un juicio el próximo febrero. El arresto, que se prolongó durante varias horas, se produjo por una reclamación judicial que pesa sobre el líder sindical tras no presentarse a un juicio por injurias.

La protesta de este domingo, a la que asistieron entre otros Teresa Rodríguez y Diego Cañamero, se desarrolló en apoyo a tres miembros del SAT que se enfrentan a cinco años de prisión en un juicio por desórdenes públicos previsto para el próximo 1 de feLbrero en Granada, según ha detallado a Europa Press Óscar Reina, que en el momento del arresto iba a bordo de una furgoneta a cargo del equipo de megafonía en el entorno de la Subdelegación del Gobierno.

"Se dirigieron a mí, me identificaron y me dijeron que me tenía que ir con ellos (...), estuve detenido tres o cuatro horas en el calabozo y luego me llevaron ante el juez y quedé en libertad", ha relatado, explicando que actualmente pesan sobre su persona diversos cargos derivados de su acción sindical y que desde hace varios años ejerce la insumisión judicial en este tipo de causas.

Así, el arresto de este pasado domingo se deriva de que no se presentara hace unos meses al juicio que tiene pendiente por una denuncia de un empresario por presuntas injurias, calumnias y delitos de odio, estando esta causa pendiente de nuevo señalamiento.

A última hora de la tarde, Reina fue puesto en libertad según él mismo informó a través de sus redes sociales con un mensaje en el que también pedía a Juanma Moreno y Fernando Egea que retiren la denuncia contra sus compañeros del sindicato.