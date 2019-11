Don Patín cierra definitivamente tras cuatro años de actividad en el pabellón Mulhacén

Don Patín, que abrió una pista de hielo en 2015 en el pabellón Mulhacén, no abrirá finalmente sus puertas esta temporada. Tras varios retrasos en la apertura y dudas sobre el acuerdo municipal, la empresa ha informado hoy de que termina la actividad definitivamente.

Según el escrito que han recibido las familias que ya habían matriculado a sus hijos para patinar sobre hielo este invierno, unas 250, la empresa dice textualmente: "Sentimos comunicar que Don Patín cierra sus puertas definitivamente. Queremos dar las gracias a todos los usuarios que nos han acompañado durante estos años, por el apoyo y el cariño dado a todo el personal de esta empresa".

La pista de hielo del pabellón Mulhacén tendría que haber abierto en septiembre. Pero la empresa pidió en verano que se realizase una modificación de contrato por ajuste económico ya que no le salían las cuentas. Eso hizo retrasar su apertura y levantar a las familias afectadas.

Ante esta situación, el Ayuntamiento garantizó primero que la empresa abriría tras un principio de acuerdo y que se haría en noviembre, abriendo el plazo de inscripciones. Pero llegó el día de la apertura, previsto para este lunes día 5, y nada.

La semana pasada el PSOE y las familias afectadas advirtieron de la situación y los usuarios aseguraban que habían pagado ya las matrículas pero que la empresa decía que no había acuerdo. Y es que, al parecer, según confirmó después el Consostorio, el principio de acuerdo al que había llegado la anterior dirección general no estaba consensuado con el área y el actual gobierno no lo daba por válido. Además, los servicios jurídicos y contratación seguían analizando la modificación de la concesión.

Finalmente, Don Patín no abrirá más e informa a los que hubieran abonado la mensualidad de esta temporada que se devolverá el dinero desde ayer y hasta el viernes 8, en horario de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 horas.