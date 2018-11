“Las políticas hechas en Sevilla han estado muy alejadas de Granada”

–Las encuestas les sitúan como la segunda fuerza en intención de voto ¿Están sintiendo en Ciudadanos la presión de estar ante una ocasión histórica?

–Por supuesto. Nosotros sentimos que estamos en un momento histórico en el que somos capaces todos los andaluces de cambiar un gobierno socialista de casi 40 años. Valoramos las encuestas muy positivamente porque nos indican que vamos a tener muchísima más representación, pero aún así nos queda campaña y lo que queremos es optar a ser los más votados, formar Gobierno y aplicar nuestras reformas

–¿Da vértigo la sensación?

–No, lo que hace es seguir animándonos a movernos en esa dirección. A estar con la gente en la calle y hablar con los profesionales para que aporten soluciones, escucharlos y tenerlos en cuenta. Toda la ilusión es para llegar a hacer nuestras propias reformas.

–Los sondeos también valoran la posibilidad de que Ciudadanos quede delante del PP en Granada. ¿Se ven ya como la segunda fuerza en la provincia?

–Tengo la ventaja de hablar a nivel local y no sólo en el Ayuntamiento de Granada, sino en todos los ayuntamientos que estamos presentes hemos demostrado que hay otra forma de hacer política, que fuera de los enfrentamientos gratuitos lo que queremos es conseguir soluciones reales a problemas reales a través de la búsqueda de consenso. Y la ciudadanía premia eso. Subir a un segundo puesto queda claro que es por el trabajo realizado no sólo en Granada capital, sino en muchos de los ayuntamientos en los que estamos presentes.

–Lo que sí se ha notado entre PP y Cs es un aumento de la tensión a lo largo de la campaña. Sobre todo, a raíz de que se hablara del supuesto 'bloque de derechas'.

–No nos consideramos en absoluto de derechas, eso es lo que les interesa a algunos ir diciendo. Somos de centro como el 60% de los andaluces. Estamos de campaña y no creo que haya especial enfrentamiento. Nosotros seguimos a lo nuestro, que es a hacer políticas de centro.

–¿Es cierta la teoría del bloqueo de Susana Díaz?

–Susana Díaz está viendo que se le está yendo el voto y con el bloqueo quiere presionar de alguna forma y está introduciéndolo para crear miedo como muchas veces hace. Nosotros no vamos a hablar hasta que veamos los votos en las urnas el próximo 2 de diciembre.

–¿Ve a Juan Marín formando parte del Gobierno en la Junta?

–Somos el partido que más se parece a la sociedad civil. Y lo que la sociedad civil dice desde hace mucho tiempo es que ni PP ni PSOE le representan, que hay una diferencia entre las personas que están en la política y las personas sobre las que recae la política. Ciudadanos puede unir eso porque emana de la sociedad civil, comprende cuáles son los problemas reales y es posible hacer la reforma y la lucha contra la corrupción que en este momento hace falta en Andalucía.

–¿Entiende ese sentimiento de algunos granadinos que miran con recelo las políticas que vienen desde Sevilla y se sienten en cierta manera 'abandonados'?

–Está claro. Creemos que Granada tradicionalmente ha estado poco atendida por la institución. Las políticas de Sevilla han estado muy alejadas de Granada. No pretendemos ser el centro de Andalucía, pero sí reclamar a Granada y ponerla en el centro de tablero. Es fundamental porque han estado mirando tradicionalmente hacia sevilla y Málaga y para el desarrollo de Andalucía hace falta el desarrollo de todas las provincias, no sólo de una dos o tres provincias.

–A su partido muchas veces se le tacha de ser centralista y mirar mucho a Madrid, ¿cómo se compatibiliza eso con querer mostrar un proyecto autonómico?

–Es un error. Ciudadanos es un partido constitucionalista y cree en la igualdad de todos los españoles dentro de su territorio. Apoyamos el estado autonómico y lo único que hacemos dentro de ese estado autonómico es reivindicar los mismos derechos que todas las provincias. Y dentro de las políticas del Estado reivindicar los mismos derechos que todos los territorios porque los derechos no son de los territorios sino de las personas.

–¿Consideraría un fracaso que en la siguiente legislatura, Granada no consiga la concesión del acelerador de partículas?

–Consideramos fracasos totales los proyectos que ya estaban otorgados y no han sido ejecutados. Un fracaso total es tener desde hace más de diez años la presa de Rules y que no estén finiquitadas la canalizaciones. Y eso es responsabilidad tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno. Todo lo que sea no ejecutar las obras con los plazos que se comprometen es un fracaso y para Rules se han comprometido muchos millones para que ahora sea la mayor piscina de Europa. Respecto al acelerador de Escúzar vamos a seguir trabajando porque el proyecto salga y que después se ejecute, que es el gran fallo de las políticas que han hecho el PP y el PSOE.

–¿Mantendrá Granada su condición como capitalidad judicial?

–Le vamos a dar vital importancia a este asunto en nuestras líneas estratégicas. El objetivo es unificar salas y dotarlas de mayores medios.